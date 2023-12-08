吳欣盈漏報比利時貴族尪財產！被揪英國房產2錯誤　質疑隱瞞這1點

我是廣告 請繼續往下閱讀
在英國當房東逾10年、開設英倫房產線上課程的部落客「YL」，日前在臉書分享以吳欣盈申報房產為例的「英國房地產查詢教學」，點出吳欣盈申報的英國「Charlesworth House Stanhope Gardens London」房產有2點錯誤，包含樓地板面積應為91平方公尺（約27.5坪），而非1060平方英尺，且取得時間是2002年6月，而非申報的2013年12月。
YL指出，她在土地登記網（Land Registry）花3英鎊（約新台幣118元）查詢屋主，「可知屋主為Wu Hsin-Ying，於2002年6月28日以76萬英鎊購得」，而據Zoopla查詢市值，「目前該處房產估價是198.5萬英鎊，折合新台幣約7900萬元，租金行情為每月6100英鎊，約新台幣24.3萬」。
她質疑，2002年，吳欣盈年僅24歲，卻在全英國房價最貴的倫敦南肯辛頓區用現金置產，「多年後向監察院申報時填寫錯誤的房產資料並且隱瞞在英國持有的公司（持股超過75%）」。
而政治評論員溫朗東先前也在臉書盤點吳欣盈身家，認為吳欣盈身家似乎並不駭人，當中最有價值的是307萬股的盈盈投資股票，藉此可對總資產4兆8千億的新光金產生影響力。溫朗東直言：「即使她父親吳東進在最近一次經營權爭奪輸給改革派，吳家的公司派還是有三分之一的董事席次。」
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。