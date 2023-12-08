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吳欣盈漏報比利時貴族尪財產！被揪英國房產2錯誤　質疑隱瞞這1點

▲吳欣盈財產申報英國房產「Charlesworth House Stanhope Gardens London」社區外觀，遭質疑申報內容有2點錯誤。（圖／翻攝savills網站）
▲吳欣盈財產申報英國房產「Charlesworth House Stanhope Gardens London」社區外觀，遭質疑申報內容有2點錯誤。（圖／翻攝savills網站）

記者徐銘穗/綜合報導

中選會日前公布2024正副總統大選3黨6位參選人財產申報資料，有「新光公主」之稱的民眾黨副總統參選人吳欣盈，握有3671餘萬的股票證券及近千萬保單，並收藏有價值800萬的藍寶石珠寶一套，及一棟英國「Charlesworth House Stanhope Gardens London」房產，繼遭質疑漏報比利時貴族尪財產後，再被揪出申報的英國房產有2錯誤，懷疑她有隱瞞在英國持有公司之嫌。

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據中選會公開的財產申報資料，吳欣盈不動產部分，擁新北市貢寮區雞母嶺巫里岸小段 14854平方公尺（約4493.33坪）土地，以及2013年底購入的英國倫敦房產「Charlesworth House Stanhope Gardens London」，面積1060平方公尺（約320.65坪），與吳欣盈先前出任不分區立委申報資料相同。

▲▲吳欣盈英國房產「Charlesworth House Stanhope Gardens London」同社區曾有一戶54.91平方公尺（約16.6坪）的公寓，開價89萬5000英鎊，約新台幣3529萬7000元。（圖／翻攝savills網站）
▲吳欣盈英國房產「Charlesworth House Stanhope Gardens London」同社區曾有一戶54.91平方公尺（約16.6坪）的公寓，開價89萬5000英鎊，約新台幣3529萬7000元。（圖／翻攝savills網站）
在英國當房東逾10年、開設英倫房產線上課程的部落客「YL」，日前在臉書分享以吳欣盈申報房產為例的「英國房地產查詢教學」，點出吳欣盈申報的英國「Charlesworth House Stanhope Gardens London」房產有2點錯誤，包含樓地板面積應為91平方公尺（約27.5坪），而非1060平方英尺，且取得時間是2002年6月，而非申報的2013年12月。

YL指出，她在土地登記網（Land Registry）花3英鎊（約新台幣118元）查詢屋主，「可知屋主為Wu Hsin-Ying，於2002年6月28日以76萬英鎊購得」，而據Zoopla查詢市值，「目前該處房產估價是198.5萬英鎊，折合新台幣約7900萬元，租金行情為每月6100英鎊，約新台幣24.3萬」。

她質疑，2002年，吳欣盈年僅24歲，卻在全英國房價最貴的倫敦南肯辛頓區用現金置產，「多年後向監察院申報時填寫錯誤的房產資料並且隱瞞在英國持有的公司（持股超過75%）」。

▲部落客「YL」指吳欣盈申報的英國房產有2錯誤，質疑有隱瞞在英國持有公司之嫌。（圖／翻攝YL臉書）
▲部落客「YL」指吳欣盈申報的英國房產有2錯誤，質疑有隱瞞在英國持有公司之嫌。（圖／翻攝YL臉書）
而政治評論員溫朗東先前也在臉書盤點吳欣盈身家，認為吳欣盈身家似乎並不駭人，當中最有價值的是307萬股的盈盈投資股票，藉此可對總資產4兆8千億的新光金產生影響力。溫朗東直言：「即使她父親吳東進在最近一次經營權爭奪輸給改革派，吳家的公司派還是有三分之一的董事席次。」

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