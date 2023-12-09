本土劇女神韓瑜慶生44歲！收蛋糕燦笑 突感性告白：不能沒有她
「本土劇女神」韓瑜今（9）日迎接44歲生日，她在臉書透露本想低調度過，沒想到好閨密何蓓蓓約她吃飯，偷偷幫她過生日，讓韓瑜相當感動，坦言姊妹淘陪她度過好幾次生日，「我已經不能沒有她了！」兩人捧著蛋糕露出燦笑，淡妝美貌驚豔粉絲，也釣出一整排藍勾勾明星包括吳婉君、涂晨洋、方馨、羅美玲、林玟誼等人祝賀「生日快樂」。
記者江芷稜／綜合報導
韓瑜與何蓓蓓拍攝戲劇《金家好媳婦》結識，進而成為好姊妹，感情要好的她們經常在社群平台曬出聚會照，連情人節也是一起度過，由於韓瑜個性較宅，不喜歡出門，每逢生日，何蓓蓓就會主動約她吃飯，幫好姊妹慶祝一下，前年更是提著生日蛋糕直接殺到韓瑜家，給她一個大驚喜。
韓瑜今日在臉書表示自己又老了一歲，本來沒想到要慶生，但親愛的好姊妹何蓓蓓怕自己孤單寂寞冷，特地約了她吃飯，「偷偷幫我過生日」，感性說道：「謝謝蓓蓓，她已經連續幫我過好幾個生日了～我已經不能沒有她了！蓓蓓，我愛妳。也謝謝偷偷來送花給我的朋友，Love you。謝謝大家的祝福，親親大家。」姊妹淘的好感情不言可喻。
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