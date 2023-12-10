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陳昆和南科競總成立政界領袖及地方人士站台6000鄉親力挺

▲台南市第2選區立法委員參選人陳昆和南科競選總部成立大會，現場湧入6000鄉親力挺（圖／記者張振興攝，2023,12,10）
▲台南市第2選區立法委員參選人陳昆和南科競選總部成立大會，現場湧入6000鄉親力挺（圖／記者張振興攝，2023,12,10）

記者張振興/台南報導

台南市第2選區立法委員參選人陳昆和今(10)日上午於善化區中正路舉行南科競選總部成立大會，地方領袖鄭春源、胡厝里里長陳順隆、前警政署署長王進旺、退休法官律師蘇清水、成大教授許忠信及台南市議員杜素吟、曾之婕、周奕齊、盧崑福、方一峰、林冠維等前來站台，現場湧入6000鄉親熱情相挺。

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陳昆和發表演講時，首先強調參選政見第一項，就是主張「溪南、溪北，需要均衡建設」，才能讓台南市的年輕人都買得起房子。陳昆和強調，主政者需以有效政策獎勵青年人就業及創業，以及輔導女性生育後回歸職場，並落實0-6歲以下幼兒，由國家負擔養育。

▲陳昆和南科競總成立大會，台南市議員盧崑福上台致辭（圖／記者張振興攝，2023,12,10）
▲陳昆和南科競總成立大會，台南市議員盧崑福上台致辭（圖／記者張振興攝，2023,12,10）
陳昆和喊出「終結政黨對立」、「市政發展，回歸曾文溪兩側」，也歷數南科地區的市政發展方向，逐一提出各項主張，守護南科天空與居住安全，確實監督「森霸火力發電廠」擴建按圖施工，堅持反對善化、安定區域新設九崴等火力發電廠；擘劃重大交通建設藍圖：爭取於善化、麻豆、官田、六甲之間，擇一合適地點增設高鐵站，同時推動優先建置縱向捷運系統，盡速闢建善化捷運站，以及善化車站跨站式改建優化、增設停車空間，並且全力爭取麻豆謝厝寮銜接安定南科之跨曾文溪生活機能大橋


陳昆和表示，將深化善化安定婦幼權益，爭取闢建大型優質親子公園，以及推動公立、非營利托嬰、托育與幼兒園免費，讓善化、安定區及在南科就業的年輕爸媽安心生養；南科周遭工業區、安定都市計畫區之檢討與整合；合理解編水源保護區，增加可供積極發揮經濟效率之土地，並落實蓄洪整治工程，改善汛期水患，推動山上區成為南科花園。

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