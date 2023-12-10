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大觀音亭祀典興濟宮 「廟」語如珠性別漫遊開講

▲台南市家庭教育中心今天與興濟宮合辦廟語如珠性別漫遊講座，參與人員在廟前與興濟宮董事會合影。（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,10）
▲台南市家庭教育中心今天與興濟宮合辦廟語如珠性別漫遊講座，參與人員在廟前與興濟宮董事會合影。（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,10）

記者劉悅儷/台南報導

台南市家庭教育中心於今(10)日上午與大觀音亭暨祀典興濟宫，共同辦理性別教育與社區婦女教育-「廟」語如珠性別漫遊開講。邀請台南市性別平等促進會督導沈惠娟授課，主題為「從時事生活議題與禮俗文化談起」，澄清傳統性別迷思，共同建構性別平等的和諧社會。

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傳統社會上存在許多生活習俗的性別議題和禁忌、台灣性平文化環境檢視、廟宇文化的性別議題等，藉由案例分享、影片介紹、遊戲方式，帶領學員至大觀音亭暨祀典興濟宮走讀，瞭解廟宇的性平文化演變至今的情形。


台南市家庭教育中心今年首度結合廟宇辦理「廟」語如珠性別漫遊開講，講座於7月開始延續至今，藉由廟宇文化及民間傳統生活習俗的性別議題，打破習俗文化的性別刻板印象，吸引許多民眾前來參加。


家庭教育中心引用台南市長黃偉哲的話表示，傳統習俗文化以男性為主體，對於女性存在許多性別歧視，女性在生活中也充滿許多禁忌，民眾的觀念也深受其影響。隨著社會變遷及性別平權意識興起，無須侷限於舊思維，同時捨棄不必要的限制，期許市民皆能打破性別框架，翻轉性別迷思，使性別平等能真正落實於生活中，讓臺南市成為性別友善的幸福城市



教育局長鄭新輝表示，本次講座特別和宮廟結合辦理，藉由走讀臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮歷史，從貼近民眾的時事生活議題與禮俗文化談起，探討日常生活中與傳統習俗文化，存在的性別不平等及性別限制現象，協助民眾了解相關性別歧視與禁忌，這是相當有意義的一件事。


家庭教育中心主任張冰嫈說明，至廟宇辦理性別議題講座，是中心今年的創新活動，家教中心之後將繼續辦理多元活動，最新活動訊息，請加入台南市家庭教育中心官方LINE(@tnfamily)或追蹤FB粉絲專頁查詢。

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