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【試駕】靜如紳士 動如戰士，試過很難不愛上BMW i5 eDrive40 M Sport

▲ 【試駕】靜如紳士 動如戰士，試過很難不愛上BMW i5 eDrive40 M Sport
▲ 【試駕】靜如紳士 動如戰士，試過很難不愛上BMW i5 eDrive40 M Sport

Carture 車勢文化

日前國內迎來了全新世代BMW 5 Series，然而為了因應趨勢首波更是選擇以i5打頭陣，並規劃i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩種車型，近日我們則試駕了i5 eDrive40 M Sport，新世代座艙格局、舒適度極佳的乘坐感和踩下電門及彎中的快感，都讓人很難不愛上i5。

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老實說以前其實對電動車有些抗拒，總覺得少了引擎聲浪就欠缺駕馭氛圍，但隨著電動車的體驗次數愈來愈來多，感官與想法也逐漸轉變了，尤其對於訴求豪華舒適的車型來說，反倒喜歡電動車安靜無聲特性，少了引擎聲浪反而能展現該有的寧靜豪華。

5 Series雖不如7 Series來得尊榮，但對於許多中階買家來說是犒賞與彰顯身分的最佳選擇，與此同時也能享有豪華舒適的乘坐體驗，此次打頭陣的i5就具備了豪華與寧靜所需一切條件。用自然踩踏的方式操作i5能以優雅的方式移動，同時敏捷迅速的推力更帶來猶如大排量或高性能傍身般感受，搭配後軸自動水平氣壓式懸吊系統和免費即可選的M跑車懸吊，進而展現豪華房車舒適安定的行路表現。

試駕的i5有免費選配M跑車懸吊，不論乘坐或加速都有優雅舒適但又保有敏捷的感受。
試駕的i5有免費選配M跑車懸吊，不論乘坐或加速都有優雅舒適但又保有敏捷的感受。
但i5終究是輛電動車，所以也具備電動車直接且強勁輸出的特性，因此只要稍微對踏板施加壓力，其340hp/43.8kgm最大動力輸出就會立即帶來相當明顯的貼背感，而充足的電能輸出也能持續將車輛快速推至高速，若在Sport模式下加速貼背感會比方才再強烈數倍，而時速快速堆疊的過程更是會讓i5從豪華房車變身成如M5般強悍，另外BMW也替i5準備Boost撥片，啟動後持續10秒時間釋放所有能量供驅使。

340hp/43.8kgm動力雖不算強悍，但電動車輸出特性就能更帶來比帳面數據還要強上幾倍的加速力道。
340hp/43.8kgm動力雖不算強悍，但電動車輸出特性就能更帶來比帳面數據還要強上幾倍的加速力道。
Sport模式下的推力可是會帶來強烈的貼背感。
Sport模式下的推力可是會帶來強烈的貼背感。
撥下Boost會持續10秒釋放i5全部能量。
撥下Boost會持續10秒釋放i5全部能量。
以往5 Sereis就有著不俗的身手，但產品本質終究訴求豪華，因此離操控樂趣仍有些距離，但這次i5卻在動態表現讓人驚艷，首先強勁的加速力已是電動車標準配備，然而i5在彎道中卻帶來出乎意料的沉穩。電動車因電池配置緣故，所以車輛於轉向時可感受到因電池而帶來的低重心，但車身上半部仍有些許不同步的晃動，但i5卻沒有如此反應，除電池帶來低重心感受，整體表現更是渾然天成的穩當，而這股沉穩也持續對抗著離心力，然而若是加快速度i5 eDrive40 M Sport單馬達後驅設定就會讓車尾產生滑溜感受，但即便如此整體穩定反應仍給予駕駛滿滿信任感。

電池帶來的低重心效果和自身設定，i5在彎道有著相當沉穩的態度。
電池帶來的低重心效果和自身設定，i5在彎道有著相當沉穩的態度。
開快點就會感受到車尾滑溜反應。
開快點就會感受到車尾滑溜反應。
可以自行選擇回充力道。
可以自行選擇回充力道。
i5令人驚豔之處不只有動態項目，5,060mm×1,900mm×1,515mm的車身尺碼與2,995mm軸距都比前世代5 Series來得明顯成長，甚至都已經逼近7 Series水準，然而此尺碼設定也讓i5散發更大器豪華氣勢，但i5並沒有因尺碼而顯得臃腫，反而透過簡潔線條筆觸勾勒出穩重風範，同時BMW飾光水箱護罩、黑色剛光澤氣壩、M空力套件，讓i5在穩重大器之餘散發運動氣息。

5,060mm×1,900mm×1,515mm的車身尺碼比之前5 Series放大許多。
5,060mm×1,900mm×1,515mm的車身尺碼比之前5 Series放大許多。
M空力套件與黑色高光澤氣壩帶來運動氣息。
M空力套件與黑色高光澤氣壩帶來運動氣息。
配前245/40 R20、後275/35 R20輪胎。
配前245/40 R20、後275/35 R20輪胎。
簡潔俐落的線條和燈組造型讓i5沒有臃腫壯碩身形。
簡潔俐落的線條和燈組造型讓i5沒有臃腫壯碩身形。
C柱窗框折角有專屬「5」字樣。
C柱窗框折角有專屬「5」字樣。
5沒有愧對豪華房車身分，於車室大量運用皮革包覆，儀表平台更輔以淺色木紋飾板，進而營造出該級距應有的豪華氛圍。而在營造豪華之餘i5也創造科技體驗，由12.3吋數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成的曲面螢幕，搭配水晶中控套件及和7 Series相同的座艙環繞光幕，另外偕同Operating System 8.5系統、AR擴增實境、半自動駕駛、主動變換車道輔助、自動倒車輔助等多項系統帶來便利體驗。

同樣使用大螢幕規劃，但i5的座艙質感就是比對手出色討喜。
同樣使用大螢幕規劃，但i5的座艙質感就是比對手出色討喜。
淺色木紋飾板和座艙環繞光幕營造出質感與科幻氛圍。
淺色木紋飾板和座艙環繞光幕營造出質感與科幻氛圍。
水晶中控套件與撥桿式排檔除放大空間感也帶來高級感受。
水晶中控套件與撥桿式排檔除放大空間感也帶來高級感受。
標配運動化座椅，試駕車型有選配舒適型座椅。
標配運動化座椅，試駕車型有選配舒適型座椅。
舒適型座椅有提供側項調整功能，在Sport模式會自動緊縮。
舒適型座椅有提供側項調整功能，在Sport模式會自動緊縮。
2,995mm軸距替後座帶來舒適的乘坐環境。
2,995mm軸距替後座帶來舒適的乘坐環境。
後座提供兩個充電孔及觸控式空調介面。
後座提供兩個充電孔及觸控式空調介面。
行李廂空間頗為方正。
行李廂空間頗為方正。
中控使用Operating System 8.5系統。
中控使用Operating System 8.5系統。
數位儀表也有提供多項顯示資訊與介面。
數位儀表也有提供多項顯示資訊與介面。
充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。
充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。
充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。
充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。
除Level 2半自動駕駛也提供主動變換車道輔助功能。
除Level 2半自動駕駛也提供主動變換車道輔助功能。
說了這麼多i5到底值不值得買？首先簡潔俐落的身形線條加上M空力套件和大小適中的水箱護罩，這部分相信應該多數人都能接受。再來所配置的83.9 kWh電池，能提供582公里續航里程，動力也有340hp/43.8kgm輸出，在帶來暢快的加速體驗外，也給予豪華房車所需的舒適乘坐。而座艙部分除擁有時下流行的曲面螢幕，飾板用料、木紋與皮革也營造出高級車應有的質感氛圍，如此全能的表現你不買，難不成你要選擇隔壁棚只有大螢幕卻不知質感是何物的車？

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