【試駕】靜如紳士 動如戰士，試過很難不愛上BMW i5 eDrive40 M Sport
▲ 【試駕】靜如紳士 動如戰士，試過很難不愛上BMW i5 eDrive40 M Sport
Carture 車勢文化
2023-12-11 00:25:20
日前國內迎來了全新世代BMW 5 Series，然而為了因應趨勢首波更是選擇以i5打頭陣，並規劃i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩種車型，近日我們則試駕了i5 eDrive40 M Sport，新世代座艙格局、舒適度極佳的乘坐感和踩下電門及彎中的快感，都讓人很難不愛上i5。
老實說以前其實對電動車有些抗拒，總覺得少了引擎聲浪就欠缺駕馭氛圍，但隨著電動車的體驗次數愈來愈來多，感官與想法也逐漸轉變了，尤其對於訴求豪華舒適的車型來說，反倒喜歡電動車安靜無聲特性，少了引擎聲浪反而能展現該有的寧靜豪華。
5 Series雖不如7 Series來得尊榮，但對於許多中階買家來說是犒賞與彰顯身分的最佳選擇，與此同時也能享有豪華舒適的乘坐體驗，此次打頭陣的i5就具備了豪華與寧靜所需一切條件。用自然踩踏的方式操作i5能以優雅的方式移動，同時敏捷迅速的推力更帶來猶如大排量或高性能傍身般感受，搭配後軸自動水平氣壓式懸吊系統和免費即可選的M跑車懸吊，進而展現豪華房車舒適安定的行路表現。
試駕的i5有免費選配M跑車懸吊，不論乘坐或加速都有優雅舒適但又保有敏捷的感受。 但i5終究是輛電動車，所以也具備電動車直接且強勁輸出的特性，因此只要稍微對踏板施加壓力，其340hp/43.8kgm最大動力輸出就會立即帶來相當明顯的貼背感，而充足的電能輸出也能持續將車輛快速推至高速，若在Sport模式下加速貼背感會比方才再強烈數倍，而時速快速堆疊的過程更是會讓i5從豪華房車變身成如M5般強悍，另外BMW也替i5準備Boost撥片，啟動後持續10秒時間釋放所有能量供驅使。 × 試駕的i5有免費選配M跑車懸吊，不論乘坐或加速都有優雅舒適但又保有敏捷的感受。 340hp/43.8kgm動力雖不算強悍，但電動車輸出特性就能更帶來比帳面數據還要強上幾倍的加速力道。 × 340hp/43.8kgm動力雖不算強悍，但電動車輸出特性就能更帶來比帳面數據還要強上幾倍的加速力道。 Sport模式下的推力可是會帶來強烈的貼背感。 × Sport模式下的推力可是會帶來強烈的貼背感。 撥下Boost會持續10秒釋放i5全部能量。 以往5 Sereis就有著不俗的身手，但產品本質終究訴求豪華，因此離操控樂趣仍有些距離，但這次i5卻在動態表現讓人驚艷，首先強勁的加速力已是電動車標準配備，然而i5在彎道中卻帶來出乎意料的沉穩。電動車因電池配置緣故，所以車輛於轉向時可感受到因電池而帶來的低重心，但車身上半部仍有些許不同步的晃動，但i5卻沒有如此反應，除電池帶來低重心感受，整體表現更是渾然天成的穩當，而這股沉穩也持續對抗著離心力，然而若是加快速度i5 eDrive40 M Sport單馬達後驅設定就會讓車尾產生滑溜感受，但即便如此整體穩定反應仍給予駕駛滿滿信任感。 × 撥下Boost會持續10秒釋放i5全部能量。 電池帶來的低重心效果和自身設定，i5在彎道有著相當沉穩的態度。 × 電池帶來的低重心效果和自身設定，i5在彎道有著相當沉穩的態度。 開快點就會感受到車尾滑溜反應。 × 開快點就會感受到車尾滑溜反應。 可以自行選擇回充力道。 i5令人驚豔之處不只有動態項目，5,060mm×1,900mm×1,515mm的車身尺碼與2,995mm軸距都比前世代5 Series來得明顯成長，甚至都已經逼近7 Series水準，然而此尺碼設定也讓i5散發更大器豪華氣勢，但i5並沒有因尺碼而顯得臃腫，反而透過簡潔線條筆觸勾勒出穩重風範，同時BMW飾光水箱護罩、黑色剛光澤氣壩、M空力套件，讓i5在穩重大器之餘散發運動氣息。 × 可以自行選擇回充力道。 5,060mm×1,900mm×1,515mm的車身尺碼比之前5 Series放大許多。 × 5,060mm×1,900mm×1,515mm的車身尺碼比之前5 Series放大許多。 M空力套件與黑色高光澤氣壩帶來運動氣息。 × M空力套件與黑色高光澤氣壩帶來運動氣息。 配前245/40 R20、後275/35 R20輪胎。 × 配前245/40 R20、後275/35 R20輪胎。 簡潔俐落的線條和燈組造型讓i5沒有臃腫壯碩身形。 × 簡潔俐落的線條和燈組造型讓i5沒有臃腫壯碩身形。 C柱窗框折角有專屬「5」字樣。 5沒有愧對豪華房車身分，於車室大量運用皮革包覆，儀表平台更輔以淺色木紋飾板，進而營造出該級距應有的豪華氛圍。而在營造豪華之餘i5也創造科技體驗，由12.3吋數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成的曲面螢幕，搭配水晶中控套件及和7 Series相同的座艙環繞光幕，另外偕同Operating System 8.5系統、AR擴增實境、半自動駕駛、主動變換車道輔助、自動倒車輔助等多項系統帶來便利體驗。 × C柱窗框折角有專屬「5」字樣。 同樣使用大螢幕規劃，但i5的座艙質感就是比對手出色討喜。 × 同樣使用大螢幕規劃，但i5的座艙質感就是比對手出色討喜。 淺色木紋飾板和座艙環繞光幕營造出質感與科幻氛圍。 × 淺色木紋飾板和座艙環繞光幕營造出質感與科幻氛圍。 水晶中控套件與撥桿式排檔除放大空間感也帶來高級感受。 × 水晶中控套件與撥桿式排檔除放大空間感也帶來高級感受。 標配運動化座椅，試駕車型有選配舒適型座椅。 × 標配運動化座椅，試駕車型有選配舒適型座椅。 舒適型座椅有提供側項調整功能，在Sport模式會自動緊縮。 × 舒適型座椅有提供側項調整功能，在Sport模式會自動緊縮。 2,995mm軸距替後座帶來舒適的乘坐環境。 × 2,995mm軸距替後座帶來舒適的乘坐環境。 後座提供兩個充電孔及觸控式空調介面。 × 後座提供兩個充電孔及觸控式空調介面。 行李廂空間頗為方正。 × 行李廂空間頗為方正。 中控使用Operating System 8.5系統。 × 中控使用Operating System 8.5系統。 數位儀表也有提供多項顯示資訊與介面。 × 數位儀表也有提供多項顯示資訊與介面。 充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。 × 充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。 充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。 × 充電規劃與可剩餘里程都能在儀表與中控觀看。 除Level 2半自動駕駛也提供主動變換車道輔助功能。 說了這麼多i5到底值不值得買？首先簡潔俐落的身形線條加上M空力套件和大小適中的水箱護罩，這部分相信應該多數人都能接受。再來所配置的83.9 kWh電池，能提供582公里續航里程，動力也有340hp/43.8kgm輸出，在帶來暢快的加速體驗外，也給予豪華房車所需的舒適乘坐。而座艙部分除擁有時下流行的曲面螢幕，飾板用料、木紋與皮革也營造出高級車應有的質感氛圍，如此全能的表現你不買，難不成你要選擇隔壁棚只有大螢幕卻不知質感是何物的車？ × 除Level 2半自動駕駛也提供主動變換車道輔助功能。