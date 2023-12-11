Pan Piano尺度大升級！爆炸性流量「慘剩10萬」　跌落神壇關鍵曝

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貼文曝光後，不少忠實觀眾紛紛點破關鍵「就只有同一套模式，看久了當然很膩啊」、「看膩了，觀眾當然跑去看有在變化的正妹」、「她後期的尺度真的蠻大的，但我也沒在看了」、「YT演算法也有影響了吧，我現在主頁不會跳出她的影片了」、「前一陣子有休息一下，演算法直接跑掉了」、「停更三個多月才回來，演算法都跑了」、「首頁不推啊，連有訂閱的都不跳出來了」。
綜合網友意見，認為「Pan Piano」流量下滑的最大主因有其二，第一包括「Cos加上彈鋼琴同一套模式使用太久，觀眾看久了也相當膩，加上小P一直沒有露臉，對觀眾來說新鮮感自然降低」；其二則是因為仔細看Pan Piano的頻道，發布影片中間有一個三個月的斷層，受到演算法的影響，觸及率因此降低，不少訂閱她頻道的人，在首頁根本也都沒跳出她的影片。
事實上，鋼琴女神「Pan Piano」的頻道訂閱數現在為353萬，是排在台灣第7名的位置，非常靠前，在過去的兩年當中，她常常只要發布影片之後，上百萬的點擊率是常有的事情，不過最近一個多月發佈的7支影片當中，已經不再見到過去那樣的爆炸性流量，甚至前幾日還有不到10萬點閱的影片，再對比頻道破300萬的訂閱數，也讓不少觀眾相當感慨「網紅世代就是這樣慢慢流逝的，沒人可以紅一輩子」。