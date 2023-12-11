「人本交通便捷台南」台南市交通局發表112年施政成果暨未來展望

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王銘德指出，台南市公共自行車YouBike 2.0自今年2月上線服務，目前設有352站，使用人次已突破140萬人次，站點遍布全市29個行政區，交通局也持續加速擴增YouBike 2.0站點，擴大服務量能。目前全市有90輛電動公車，113年將有23輛電動公車交車上路營運，同時今年也再完成27處平面停車場、2處立體停車場的太陽能光電掛表，總計容量達6.8MW，年發電量約1,484萬度，可供3,512戶家庭用電。
王銘德補充，大台南智慧交通中心於108年啟用，就是要成為台南市交通指揮監控管理的大腦，著手智慧交通控制系統建置與執行計畫，導入AI辨識智慧號誌，歷時4年完成舊城區、大灣交流道(小東路與復興路)、永康交流道(中正北路、中正南路)、以及南科與安定交流道(市道178線)間主要聯絡道路的動態號誌系統，提升台南市交通路網的整體服務水準，累計162處的智慧管控路口，減少整體路廊10%的旅行時間。113年將再完成永康交流道(永康區中正南、北路)與仁德交流道(東區東門路及仁德中山路)路廊智慧動態號誌，減少10%車輛通過幹道的平均旅行時間，進一步改善交流道與聯絡道路的交通壅塞狀況。
王銘德表示，停車供需是城市治理的重大課題之一，台南市近年來藉由不同管道推動廣設停車空間政策，自107年底起至112年，全市公共汽機車停車格位，已由115,665席增加到164,556席，總計增加48,891席。市府向中央爭取興建前瞻立體停車場，台南市共獲核定11座前瞻立體停車場，經費補助共36億餘元，其中，西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場已開放使用，其餘9座立體停車場將於113~114年間陸續完工，總計可增加3,324席小客車、1,948席機車停車格位。
明年台南市有台南400、台灣燈會2項大型活動，交通局將持續運用智慧科技、建立動態號誌連線，透過大台南智慧交通中心密切監控車流，適時調整紅綠燈秒數，加快疏解參觀車潮，同時規劃完善的行人動線、接駁車輛、站點、路線提高民眾搭乘公共運具的意願，讓2大活動的交通更為順暢便捷。