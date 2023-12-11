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Gogoro Network 電池問題怎解？事情脈絡與官方回應全面解析！

▲Gogoro Network 電池問題怎解？事情脈絡與官方回應全面解析！
▲Gogoro Network 電池問題怎解？事情脈絡與官方回應全面解析！

2GameSome - 有車賞

於近來相關討論區或新聞報導中可以發現，身為台灣電動機車市占率最高的 Gogoro 品牌以其所中心所組成的 PBGN 聯盟，部分車主反應因電池因素而遭逢騎乘時電池異常或電力不明原因快速下降之事，看似前所未見的電池狀況， Gogoro Network 對此已發出聲明，期望能迅速止火，但能否挽回消費者信心？整體事件脈絡與官方對應內容，此篇將有完整解說與分析。

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電動機車龍頭  全民都在審視中

自 2015 年開始，Gogoro Network 迅速於市場中崛起，除了與眾不同的產品風格與電力驅動特性，搭配能源交換站的新興模式，雖然引起傳統油車教義派的群起討論，但不可否認的，迄今已累積超過 60 萬用戶（PBGN），若再加上曾經 GoShare 電動機車共享服務平台，曾使用過的用戶更累積高達 260 萬。

超過8年的營運中，立基於政府對於電動機車購買補助的政策，銷售量雖然偶有起伏，但整體而言仍屬穩定成長趨勢，迄今不僅有多款 SmartScooter 機種選擇，電池交換站的數量也已達 2,545 個之多（截至 2023 年 10 月 3日 官方統計），擁有高達 113,792 個電池交換槽，數量與分佈密集度，也早已擺脫問世之初難以走出都會之狀況。

召回處理態度正面  此次事件風暴以第三代電池為中心

回顧 Gogoro Network 近年來發展，因挑戰傳統油車使用與擁有模式，確實遭來諸多正反兩面討論，特別是能源交換方式，招來了傳統油車車主的質疑，再加上以「車輛安全資訊網」上所顯示的車輛召回案件，Gogoro 確實已有處理危機的經驗，一如傳統車廠的做法，會在狀況發生時，找到原因並針對問題作出召回與相關的檢修動作，雖然造成車主不便或權益損害事實已經造成，但 Gogoro 至少非展現一昧推託，而是正面處理與願意負責的態度。

此次發生問題的電池，根據車主自行研判與統計，似乎為第三代電池，也是就從 2019 年開始投放、在目前 Gogoro Network 旗下 130 萬電池中約佔 64% 比例的電池，意味著發生問題的電池可能就是目前佔比最高、週期最新的電池，也就是目前 Gogoro Network 以每月 1.2 萬顆數量所更新的主力電池，若是此電池發生問題，對於 Gogoro Network 要找出問題的時間又更為挑戰與嚴苛。

以車主自行統計，此次問題電池似乎皆為第三代電池。
以車主自行統計，此次問題電池似乎皆為第三代電池。
官方公佈處理與補救方案

針對此狀況，Gogoro Network 官方除了先前表示已組織專案小組調查問題以外，2023年12月11日更近一步的發出車主公告，公告中清楚說明對於此次電池瘟疫的說明與補償，首先在處理方式部分，原文如下：

  1. 避免異常電池影響用戶：透過 Gogoro Network 能源網路自主監控，發生異常的電池將會被鎖定保留在電池交換站、不再提供交換，Gogoro Network 團隊將以最快速度對異常電池進行檢測與處理。
  2. 主動檢測維護電池：我們已經主動對電池進行必要檢測，避免未來發生類似問題。
  3. 投入新電池維持網路供需：我們已加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定，滿足用戶需求。
  4. 擴增客服量能：我們已擴增24小時客服團隊人力與服務量能，盡力縮短用戶進線的等待時間。如遇到電池異常問題，請來電客服中心（0800-365-996, 0809-096-996），我們將提供免費道路救援，全力為用戶排除障礙。
而在補償措施方面，除了積極取回異常電池、並進行檢測與維護以外，也將透過系統落實以下補償措施，原文如下：

  1. 對全體用戶，提供兩個月電池資費帳單 9 折：2023 年 12 月當期（ 2024 / 1 / 10 或 2024 / 1 / 25 出帳）與 2024 年 1 月當期（2024 / 2 / 10 或 2024 / 2 / 25 出帳）的電池資費帳單均為 9 折，於帳單直接折扣。
  2. 對交換到異常電池的用戶，該月資費全免：自 2023 年 12 月起至 2024 年 1 月底，凡交換到異常電池的用戶，該月的電池資費帳單直接全額減免。
  3. 上述2種情境擇優進行，系統將自動完成帳單減免，您無需額外聯繫客服人員，惟上述提供折扣或減免不包含違約金。
首先在處理方面，除了上述的說明以外，其實也有部分車主已於交換站外，見到 Gogoro 加快甚至大規模的電池更換動作，甚至有車主認為 Gogoro 應該組織機動小組，當車主發生電池問題時，應該迅速機動前往協助車輛更換電池，而非讓車主自行脫困、推車等情事，此舉現階段可能受限於電池與電池交換站的使用設計，但如果 Gogoro 可以快速衍生出對應方式，相信對於車主於當下所遭遇到問題的感受度補償而言，會較車主自行呼叫道路救援、待在路中孤立無援的狀況會好上不少。

Gogoro Network 需要加快找出問題電池、更新電池的速度。
Gogoro Network 需要加快找出問題電池、更新電池的速度。
此外，鑑於 Gogoro Network 的電池租借資費方案，與電信業者資費方案的類似，當電信業者遇到訊號不良或斷訊狀況，會於資費面進行折抵補償，此次 Gogoro Network 也採用相同模式，且無需額外聯繫客服，確實也是相當有效率的補償方式，但對於車主而言，就如同上文所述，金額的彌補，仍無法與行駛中遭遇車輛電池異常所造成的危險、不便等狀況相提並論，問題解決之道還是請 Gogoro Network 儘早找出問題、解決問題才是。

召回事件自古以來就存在  車廠如何對應是品牌永續關鍵

當然，在車輛發明超過一世紀的歷史中，無論哪一個品牌等級，破億的超豪華品牌或是用戶滿意度最高、以妥善率著稱的品牌，都曾經發生因設計或品質瑕疵所造成的召回事宜，甚至從車輛安全資訊網上查詢，每個機車品牌皆有為數可觀的召回案件，雖然此論述並不代表車廠發現自家產品有問題進行召回為應該，但顯見車輛在設計與使用階段，會發生大小問題似乎自古以來難以避免，但關鍵是車廠能否迅速做出對應策略，且讓多數遭逢問題的車主，甚至所以車主可以有效的預防性避免，才會是品牌永續經營、維持品牌價值的關鍵。

相較於過去的危機事件，Gogoro Network 奠基於過去經驗，Gogoro Network 的反應速度似乎已提升，且從補償措施內容中也可以發現，針對 2023 年 12 月到 2024 年 1 月間當月帳單加以補償，代表 Gogoro Network 目標於 1-2 個月中將此狀況處理完畢，能否一如所願？更是後續關注重點。

但無論如何，除了 Gogoro Network 第一時間所做出的處理與補償方式以外，更需要小心謹慎且加快速度解決此次狀況，雖然部分車主遇上異常電池問題，但能否做出有效對應，才是維持品牌口碑與永續經營的關鍵之道。針對此次電池問題該如何完美對應，不僅所有車主、潛在車主、競爭對手，甚至多數民眾都在緊盯著，Gogoro Network 絕對需要小心謹慎且快速有效的處理，方能渡過此次的電池挑戰。

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