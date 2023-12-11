▲Gogoro Network 電池問題怎解？事情脈絡與官方回應全面解析！

我是廣告 請繼續往下閱讀
自 2015 年開始，Gogoro Network 迅速於市場中崛起，除了與眾不同的產品風格與電力驅動特性，搭配能源交換站的新興模式，雖然引起傳統油車教義派的群起討論，但不可否認的，迄今已累積超過 60 萬用戶（PBGN），若再加上曾經 GoShare 電動機車共享服務平台，曾使用過的用戶更累積高達 260 萬。
超過8年的營運中，立基於政府對於電動機車購買補助的政策，銷售量雖然偶有起伏，但整體而言仍屬穩定成長趨勢，迄今不僅有多款 SmartScooter 機種選擇，電池交換站的數量也已達 2,545 個之多（截至 2023 年 10 月 3日 官方統計），擁有高達 113,792 個電池交換槽，數量與分佈密集度，也早已擺脫問世之初難以走出都會之狀況。
召回處理態度正面 此次事件風暴以第三代電池為中心
回顧 Gogoro Network 近年來發展，因挑戰傳統油車使用與擁有模式，確實遭來諸多正反兩面討論，特別是能源交換方式，招來了傳統油車車主的質疑，再加上以「車輛安全資訊網」上所顯示的車輛召回案件，Gogoro 確實已有處理危機的經驗，一如傳統車廠的做法，會在狀況發生時，找到原因並針對問題作出召回與相關的檢修動作，雖然造成車主不便或權益損害事實已經造成，但 Gogoro 至少非展現一昧推託，而是正面處理與願意負責的態度。
此次發生問題的電池，根據車主自行研判與統計，為第三代電池，也是就從 2019 年開始投放、在目前 Gogoro Network 旗下 130 萬電池中約佔 64% 比例的電池，意味著發生問題的電池就是目前佔比最高、週期最新的電池，也就是目前 Gogoro Network 以每月 1.2 萬顆數量所更新的主力電池，若是此電池發生問題，對於 Gogoro Network 要找出問題的時間又更為挑戰與嚴苛。
官方公佈處理與補救方案
針對此狀況，Gogoro Network 官方除了先前表示已組織專案小組調查問題以外，2023年12月11日更近一步的發出車主公告，公告中清楚說明對於此次電池瘟疫的說明與補償，首先在處理方式部分，原文如下：
- 避免異常電池影響用戶：透過 Gogoro Network 能源網路自主監控，發生異常的電池將會被鎖定保留在電池交換站、不再提供交換，Gogoro Network 團隊將以最快速度對異常電池進行檢測與處理。
- 主動檢測維護電池：我們已經主動對電池進行必要檢測，避免未來發生類似問題。
- 投入新電池維持網路供需：我們已加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定，滿足用戶需求。
- 擴增客服量能：我們已擴增24小時客服團隊人力與服務量能，盡力縮短用戶進線的等待時間。如遇到電池異常問題，請來電客服中心（0800-365-996, 0809-096-996），我們將提供免費道路救援，全力為用戶排除障礙。
- 對全體用戶，提供兩個月電池資費帳單 9 折：2023 年 12 月當期（ 2024 / 1 / 10 或 2024 / 1 / 25 出帳）與 2024 年 1 月當期（2024 / 2 / 10 或 2024 / 2 / 25 出帳）的電池資費帳單均為 9 折，於帳單直接折扣。
- 對交換到異常電池的用戶，該月資費全免：自 2023 年 12 月起至 2024 年 1 月底，凡交換到異常電池的用戶，該月的電池資費帳單直接全額減免。
- 上述2種情境擇優進行，系統將自動完成帳單減免，您無需額外聯繫客服人員，惟上述提供折扣或減免不包含違約金。
此外，鑑於 Gogoro Network 的電池租借資費方案，與電信業者資費方案的類似，當電信業者遇到訊號不良或斷訊狀況，會於資費面進行折抵補償，此次 Gogoro Network 也採用相同模式，且無需額外聯繫客服，確實也是相當有效率的補償方式，但對於車主而言，就如同上文所述，金額的彌補，仍無法與行駛中遭遇車輛電池異常所造成的危險、不便等狀況相提並論，問題解決之道還是請 Gogoro Network 儘早找出問題、解決問題才是。
召回事件自古以來就存在 車廠如何對應是品牌永續關鍵
當然，在車輛發明超過一世紀的歷史中，無論哪一個品牌等級，破億的超豪華品牌或是用戶滿意度最高、以妥善率著稱的品牌，都曾經發生因設計或品質瑕疵所造成的召回事宜，甚至從車輛安全資訊網上查詢，每個機車品牌皆有為數可觀的召回案件，雖然此論述並不代表車廠發現自家產品有問題進行召回為應該，但顯見車輛在設計與使用階段，會發生大小問題似乎自古以來難以避免，但關鍵是車廠能否迅速做出對應策略，且讓多數遭逢問題的車主，甚至所以車主可以有效的預防性避免，才會是品牌永續經營、維持品牌價值的關鍵。
相較於過去的危機事件，Gogoro Network 奠基於過去經驗，Gogoro Network 的反應速度似乎已提升，且從補償措施內容中也可以發現，針對 2023 年 12 月到 2024 年 1 月間當月帳單加以補償，代表 Gogoro Network 目標於 1-2 個月中將此狀況處理完畢，能否一如所願？更是後續關注重點。
但無論如何，除了 Gogoro Network 第一時間所做出的處理與補償方式以外，更需要小心謹慎且加快速度解決此次狀況，雖然部分車主遇上異常電池問題，但能否做出有效對應，才是維持品牌口碑與永續經營的關鍵之道。針對此次電池問題該如何完美對應，不僅所有車主、潛在車主、競爭對手，甚至多數民眾都在緊盯著，Gogoro Network 絕對需要小心謹慎且快速有效的處理，方能渡過此次的電池挑戰。