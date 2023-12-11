黑化套件上身 日規 2024 Mitsubishi Outlander Black Edition 將於 2 月登場

Kia EV9 正式在台開啟預售，供應雙車型與選配陣列，預售價 279.9 萬起！

▲Kia EV9 正式在台開啟預售，供應雙車型與選配陣列，預售價 279.9 萬起！
▲Kia EV9 正式在台開啟預售，供應雙車型與選配陣列，預售價 279.9 萬起！

2GameSome - 有車賞

Kia總代理台灣森那美起亞於於臺中國家歌劇院舉辦一年一度的品牌盛會「Kia Inspiration Day」，除了揭示Kia未來在新能源的藍圖外，同時盛大展演「The Kia EV9光影天幕」，純電智慧旗艦LSUV -The Kia EV9首度創世登場，並以279.9萬起展開預售！

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次盛會，Kia亞太區首席執行官Mr. Kevin Ahn並來台親身參與，不僅一同見證2024年 Kia在台的未來發展藍圖，同時承諾將持續給予台灣市場最大的支持。

Kia總代理台灣森那美起亞秉持著「Movement that inspires移動啟發人心」品牌精神，提供台灣消費者全新的移動啟發體驗，並獲得市場的高度肯定：今年(2023)年1-11月Kia全車系含乘用與商用車累計領牌超過9,200台，以較去年同期成長114%的成長率，躍升為國內成長最快速進口品牌(註1)；其中Kia首款純電車款品牌代表作The Kia EV6，自上市至今累計銷售已超過1,400台，持續蟬聯非豪華進口電動車銷售冠軍 (註2)。The Kia EV9於臺中國家歌劇院首度登場後，將於12月12日至17日展開首場的「The Kia EV9膽識‧勇創未來」全國巡展，後續並將於台北101、高雄流行音樂中心展演，誠摯邀請所有前瞻車主前往鑑賞，一同與Kia邁向永續移動的新未來。

邁入新能源的Kia，以首款純電車款The Kia EV6拿下全球各大獎項，好口碑也反應在銷售成績。憑藉著The Kia EV6質量兼具的優勢，全新的The Kia EV9更是品牌集大成之作，作為Kia首款純電智慧旗艦LSUV，自上市就獲獎不斷，不僅勇奪2024年德國年度風雲車大獎GCOTY(German Car Of The Year) 「年度最佳豪華車」殊榮(註3)、2023年德國權威汽車大獎Golden Steering Wheel金舵獎肯定(註4)，近期更獲英國TopGear.com  2023年度風雲家庭車殊榮(註5)，多項榮譽彰顯The Kia EV9的卓越表現。

The Kia EV9蘊含「Edge Design前瞻格局」、「Freedom Premium尊榮隨心」、「Green Innovation綠能革新」三大產品DNA，強烈的前瞻外觀設計搭配先進科技配備，展現Kia對於新能源移動的完美演繹。The Kia EV9將以其獨特魅力重新定義奢華舒適，陪伴渴望創新的前瞻車主們邁向未來移動的嶄新境界。

從「Bold大膽」的設計理念出發，The Kia EV9 GT-line採用全球首創的數位光柵，並以Star Map日行燈的星圖設計概念，透過垂直排列並利用簡單線條，打造寬闊的視覺感受，並透過最小化的黑色與照明空間，體現簡單卻不容錯認的獨特外型；黑色亮面烤漆與專屬GT-line保桿設計，營造出精緻與大器並存的跑格氣息；延續Star Map星圖的尾門車身，搭配隱藏式後雨刷，輔以寬闊車線和船艙型尾門設計，營造專屬於The Kia EV9的大膽設計。

The Kia EV9採用全新的一體式中央顯示螢幕，透過統一的設計語彙，改善圖形及影像的呈現方式，提供空調和資訊娛樂系統，提供簡約、便利、直覺以及科技氛圍的體驗。The Kia EV9搭載電子數位後視鏡套件，包含9.6吋車內及7吋車外(OLED)電子數位後視鏡，搭配紅、黃輔助線，幫助駕駛更簡單判斷車輛距離，創造更加寬廣、清晰的車輛後方視野，而車內電子數位後視鏡提供更好視野外，同時也可手動切換成傳統後視鏡模式。除了體貼駕駛的先進科技配備，The Kia EV9同時搭載Meridian & Sounds in Nature Meridian音效與10種自然之聲，通過應用高輸出/高電壓（主動升壓）電源IC實現強大的音質再現，同時還可根據當下車速補償音頻損失，並有音樂同步調節播放音像與音場和環繞聲。

The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV 的車室空間變化，從前瞻車主的需求與思維出發，打造隨心所欲的尊榮乘坐享受。The Kia EV9全車系標配駕駛座記憶按摩座椅、雙前座通風加熱座椅，提供尊榮且舒適的乘坐體驗。The Kia EV9共提供三款車型：標準七人、旋轉六人及尊榮六人，其中旋轉六人座停車時提供第 2、3 排乘客之間的面向模式，第二排座椅前後滑動最大可達 330 mm，同時可向內旋轉180度面向第三排座椅，也可向外旋轉90度轉向門，並只需按下按鍵就能簡單輕鬆的旋轉座椅，不只提供乘客能有擁有更好的互動，也提供乘客更多樣化且便利的空間使用。尊榮六人座椅提供第一、二排乘客一鍵傾倒放鬆功能，提供乘客能夠無時無刻享有放鬆的感受，而第二排更提供多向電動調整與腿靠，打造最高級的尊榮享受。The Kia EV9 並搭載指紋辨識系統，依據車主最近一次下車時的車內座椅、 空調、語言等各項記憶設定自動記憶，並於上車時便自動恢復原先設定，提供車主量身打造的尊榮寵愛。

The Kia EV9以E-GMP電動全球模組化平台打造，具備 800V超高速快充科技的強大優勢，10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現；搭載動能再生制動系統撥片，可供車主根據的選擇提供不同程度的動力回收，依照自身駕駛感受調整旅程續航力。此外，The Kia EV9也能透過V2L的車內與車外電器電源分享，跳脫過往大眾對於車輛的既定印象，The Kia EV9不僅是移動工具，更是能源分享移動好夥伴。The Kia EV9綠能革新不僅在能源上，車室採用多達10種的永續無毒材質，進一步展現對未來永續移動承諾的實現。

Kia總代理台灣森那美起亞近年在新能源的耕耘，不僅反應在銷售及口碑上，今年於Kia年度代理商大會中，更獲Kia全球總部頒發「Excellence in EV Leaders」年度電動車表現最優異市場殊榮。Kia母廠對於台灣市場出色的銷售成績更是以實際行動支持，Kia亞太區首席執行官Mr. Kevin Ahn此次親臨「Kia Inspiration Day」，肯定Kia在台灣市場的優異成績，不僅是在台灣，在整個亞太地區市場、甚至是全球市場，皆是有目共睹的驚人成長。Mr. Kevin Ahn並承諾，未來將持續給予台灣市場在車輛導入、生產供應的最大支持。Kia總代理台灣森那美起亞也宣告將跟隨全球總部的腳步，在The Kia EV6及The Kia EV9接續導入後，持續專注於新能源移動的發展，並秉持深耕台灣市場的承諾擴大在台灣投資，全面升級銷售與服務體驗，與Kia前瞻車主共同邁向永續移動的新未來。

作為Kia全新品牌代表作The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV ，以邁向永續新未來之理念，Kia總代理台灣森那美起亞今年度特別攜手臺中國家歌劇院，一同推廣藝術永續共生，並支持歌劇院藝文展演及活動。臺中國家歌劇院由普立茲克建築獎得主，日本知名建築師伊東豊雄所設計，不僅是臺中地區國家級的藝術場館，更象徵中部著名地標，與The Kia EV9富有設計感且豪華旗艦定位不謀而合。為了迎來The Kia EV9的全台首演，Kia總代理台灣森那美起亞並結合科技與藝術，在臺中國家歌劇院打造「The Kia EV9 光影天幕」展演，營造充滿前瞻科技感的視覺享受，為臺中的夜晚點綴璀璨迷人的夜景。此次在臺中國家歌劇院的「The Kia EV9膽識‧勇創未來」首場全台巡演中，也同時規劃了「10 Must Have Sustainable Items」專屬展示區，重現韓國首爾EV9 Unplugged Ground的設計，傳達Kia在永續未來的信念。

除此之外，台灣森那美起亞同時宣布The Kia EV9預售自即日起，以預售價279.9萬元起正式展開，並陸續將於北中南三地舉辦The Kia EV9「膽識‧勇創未來」全台巡展，首站即從臺中國家歌劇院展開，自12月12日(二)至12月17日(日) ；第二站將移至台北101，自12月27日(三)至113年1月2日(二)；最終站將到高雄流行音樂中心，自1月9日(二)至1月11日(四)。為回饋所有喜愛The Kia EV9的前瞻車主，台灣森那美起亞更提供前瞻禮遇方案，凡於預售期間線上支付NT$3,000元訂金，即可享V2L 車外電器電源分享、11KW家用充電設備、UPOWER一年免費無限快充、Samsung The Freestyle微型智慧投影機、原廠可攜式投影幕等前瞻禮遇，總價值逾150,000元 (註６) 。此外，凡於12月11日(一) 18:00至 12月17日(日) 23:59下訂之前瞻車主，有機會再獲得2024澳洲網球公開賽準決賽、總決賽門票，共抽出10組(每組2人)。Kia總代理台灣森那美起亞秉持品牌精神「Movement that inspires移動啟發人心」，持續為前瞻車主提供超越期待的產品及服務，一同邁向美好的永續移動新未來。

規格

Earth RWD 

GT-line e-AWD

預售價

279.9萬

299.9萬

Gogoro Network 電池問題怎解？事情脈絡與官方回應全面解析！

Gogoro Network 部分電池異常現象，官方說明及補償辦法出爐

雙車型編成、預售新臺幣 279.9 萬元起　Kia EV9 純電旗艦正式於臺亮相首演

路上星艦再戰新藍海　2024 年式 Hyundai Staria 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞