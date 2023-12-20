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迪士尼撤台／衛視中文台收攤！配飯神劇烏龍派出所、航海王掰掰

▲衛視中文台（左圖，舊LOGO）將在今年年底收播，結束長達32年時光，包含《烏龍派出所》等經典卡通動畫，都即將成為網友們的回憶。（圖／翻攝網路）
▲衛視中文台（左圖，舊LOGO）將在今年年底收播，結束長達32年時光，包含《烏龍派出所》等經典卡通動畫，都即將成為網友們的回憶。（圖／翻攝網路）

記者詹鎰睿／綜合報導

衛視中文台在台灣開播32年，歷經星空傳媒、福斯傳媒，再到現今的迪士尼傳媒時期，陪伴過無數的觀眾朋友們長大，如今確定在今年年底停播，正式撤出台灣市場，也讓網友們充滿無限感嘆，為此，《NOWnews今日新聞》特別整理歷年來的經典卡通，帶領讀者們回到過去，重溫衛視中文台的風光時刻。

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▲《烏龍派出所》的漫畫、動畫堪稱經典。（圖／翻攝自烏龍派出所粉絲專頁）
▲《烏龍派出所》在衛視中文台無限放送，至今播了19年，陪伴許多觀眾成長。（圖／翻攝自烏龍派出所粉絲專頁）
衛視中文台節目多元　《烏龍派出所》每天陪伴觀眾吃晚飯

衛視中文台性質多元，除了台灣綜藝節目，還包辦動畫、卡通、日劇、韓劇一直到現在流行的大陸劇，所有類型應有盡有，收視族群十分廣大，幾乎可以陪伴觀眾一整天的時光。

在卡通動畫中就屬《烏龍派出所》最讓人印象深刻，由資深配音員林協忠老師結合台灣國語，幽默又詼諧的風格，成功為主角兩津勘吉「阿兩」打下基礎，再加上播出時段1830至1900，正值放學下班吃飯時刻，2004年開播至今，陪伴著無數大小朋友們成長，直到現在依舊會有不少觀眾拿來配飯享用，更有網友形容「看完台配後就回不去了！」就連日本人看完都嘆為觀止。

▲《航海王》躋身愛奇藝春節收視第8，也是唯一進前十名的動漫。（圖／翻攝自網路）
▲《航海王》接續《烏龍派出所》一度無限放送好幾年，還保留片頭片尾曲部分，讓觀眾意猶未盡。（圖／翻攝自網路）
《航海王》保留片頭片尾曲無限放送　粉絲意猶未盡

其次則是《航海王》，接在《烏龍派出所》後面播出，由於不像台視一樣，播完後必須接檔晚間新聞，片尾曲直接拔掉，衛視中文台反而完整呈現片尾曲音樂，再加上播出頻率高，自然而然，讓許多航海王的粉絲們能一而再、再而三的無限循環播放，讓人印象深刻。雖然目前是由另一檔卡通《棋靈王》取代，但配上宇多田光的經典片頭、片尾曲，還是能掀起觀眾的回憶殺。

此外，在更早之前還有1998年《新七龍珠》（於2013年版權到期）、1998年《櫻桃小丸子》、1992年《哆啦A夢》（當時名為小叮噹）、1995年《亂馬二分之一》、《足球小將翼》（播出年代未知，衛視第一個買進）、1999年《神奇寶貝》、2000年後《數碼寶貝》、1998年《小紅豆》、1994年《庫洛魔法使》（衛視全台首播）、1995年《忍者亂太郎》，以及台製動畫《阿貴一點點》等相繼播出，幾乎佔據了絕大多數觀眾的童年，也讓衛視中文台一度與卡通頻道、迪士尼、東森幼幼台抗衡。

▲《七龍珠》也是衛視中文台的經典卡通，可惜有好幾年沒有播出。（圖／衛視中文台YouTube）
▲《七龍珠》也是衛視中文台的經典卡通，可惜有好幾年沒有播出。（圖／衛視中文台YouTube）
▲小紅豆。（圖／翻攝網路）
▲現今依舊不少女觀眾視《小紅豆》的男主角勇之助為初戀。（圖／翻攝網路）
迪士尼傳媒計畫年底關台衛視　PTT網友哀嘆集體記憶掰掰

如今隨著數位平台、手機科技的普及，母公司迪士尼傳媒決定因市場考量，收掉衛視中文台後，讓不少網友紛紛在PTT上感慨，「烏龍派出所88」、「沒有兩津了」、「以前根本是七龍珠台」、「衛視以前就七龍珠小丸子一直重播」、「以前都看烏龍派出所QQ」、「七龍珠應該15年沒播了，然後就這樣要關台了」、「我蠻懷念以前播的足球翼卡通的。」


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▲講到舊名最經典的就是《神奇寶貝》，現改名為《精靈寶可夢》。（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）
▲▼《神奇寶貝》（上圖，現為精靈寶可夢）與《數碼寶貝大冒險》（下圖）都在衛視中文台播出過。（圖／翻攝網路）
▲《寶可夢朱／紫》封面神獸曝光！玩家看呆：以為數碼寶貝（圖／數碼寶貝推特）
 

 

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