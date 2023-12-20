迪士尼撤台／衛視中文台收攤！配飯神劇烏龍派出所、航海王掰掰

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛視中文台性質多元，除了台灣綜藝節目，還包辦動畫、卡通、日劇、韓劇一直到現在流行的大陸劇，所有類型應有盡有，收視族群十分廣大，幾乎可以陪伴觀眾一整天的時光。
在卡通動畫中就屬《烏龍派出所》最讓人印象深刻，由資深配音員林協忠老師結合台灣國語，幽默又詼諧的風格，成功為主角兩津勘吉「阿兩」打下基礎，再加上播出時段1830至1900，正值放學下班吃飯時刻，2004年開播至今，陪伴著無數大小朋友們成長，直到現在依舊會有不少觀眾拿來配飯享用，更有網友形容「看完台配後就回不去了！」就連日本人看完都嘆為觀止。
《航海王》保留片頭片尾曲無限放送 粉絲意猶未盡
其次則是《航海王》，接在《烏龍派出所》後面播出，由於不像台視一樣，播完後必須接檔晚間新聞，片尾曲直接拔掉，衛視中文台反而完整呈現片尾曲音樂，再加上播出頻率高，自然而然，讓許多航海王的粉絲們能一而再、再而三的無限循環播放，讓人印象深刻。雖然目前是由另一檔卡通《棋靈王》取代，但配上宇多田光的經典片頭、片尾曲，還是能掀起觀眾的回憶殺。
此外，在更早之前還有1998年《新七龍珠》（於2013年版權到期）、1998年《櫻桃小丸子》、1992年《哆啦A夢》（當時名為小叮噹）、1995年《亂馬二分之一》、《足球小將翼》（播出年代未知，衛視第一個買進）、1999年《神奇寶貝》、2000年後《數碼寶貝》、1998年《小紅豆》、1994年《庫洛魔法使》（衛視全台首播）、1995年《忍者亂太郎》，以及台製動畫《阿貴一點點》等相繼播出，幾乎佔據了絕大多數觀眾的童年，也讓衛視中文台一度與卡通頻道、迪士尼、東森幼幼台抗衡。
迪士尼傳媒計畫年底關台衛視 PTT網友哀嘆集體記憶掰掰
如今隨著數位平台、手機科技的普及，母公司迪士尼傳媒決定因市場考量，收掉衛視中文台後，讓不少網友紛紛在PTT上感慨，「烏龍派出所88」、「沒有兩津了」、「以前根本是七龍珠台」、「衛視以前就七龍珠小丸子一直重播」、「以前都看烏龍派出所QQ」、「七龍珠應該15年沒播了，然後就這樣要關台了」、「我蠻懷念以前播的足球翼卡通的。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁