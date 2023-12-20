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迪士尼撤台／謝謝衛視電影台！周星馳神片笑29年　這部4年播234次

▲衛視電影台關台倒數，周星馳的某部代表作曾經4年重播234次。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲衛視電影台關台倒數，周星馳的某部代表作曾經4年重播234次。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者楊穎軒／綜合報導

衛視電影台因應迪士尼集團商業策略調整，將於12月31日午夜關台，35家有線電視業者申請以CATCHPLAY電影台替補，衛視電影台在台灣開播29年，時常播出經典香港電影，又以周星馳（星爺）的代表作最多，如《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》等，其中，《唐伯虎點秋香》曾經4年間於電影台重播234次，即便台詞早就倒背如流，影迷仍哀鴻遍野：「那星爺的電影沒得看了？」

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▲周星馳（後）、鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》成為電影台重播冠軍。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲▼周星馳（上圖後）、鞏俐（上圖前、下圖右二）主演的《唐伯虎點秋香》成為電影台重播冠軍。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲▼周星馳（後）、鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》成為電影台重播冠軍。（圖／翻攝自豆瓣電影）
衛視電影台以港片為大宗　觀眾最愛周星馳、劉德華

衛視電影台主要播放華語電影，其中以周星馳、劉德華主演的港片為最大宗，如《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》、《國產凌凌漆》、《情聖》、《西遊記之仙履奇緣》、《西遊：降魔篇》、《威龍闖天關》、《食神》、《逃學威龍》系列、《賭聖》、《與龍共舞》系列、《賭神》、《無間道》系列、《賭俠1999》、《五億探長雷洛傳 II：父子情仇》、《嚦咕嚦咕新年財》等。

▲▼《九品芝麻官》（上圖）、《情聖》也是周星馳從影生涯代表作。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲▼《九品芝麻官》（上圖）、《情聖》也是周星馳從影生涯代表作。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲▼《九品芝麻官》（上圖）、《情聖》也是周星馳從影生涯代表作。（圖／翻攝自豆瓣電影）
《唐伯虎點秋香》4年播234次　粉絲一看再看不嫌膩

綜合LiTV、ACNeilson數據統計，周星馳的《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》是台灣電影台史上重播率前三名，1993年周星馳、鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》曾經1年內重播80次居冠，連續4年累計播過234次，《賭神》也曾1年播出74次、《九品芝麻官》69次。此現象有人詬病，有人當成精神食糧，而以高收視率為生存之道的業者，選擇重播這些電影不會沒有原因。

▲《國產凌凌漆》由周星馳（左）、袁詠儀（右）、羅家英、陳寶蓮主演。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲《國產凌凌漆》由周星馳（左）、袁詠儀（右）、羅家英、陳寶蓮主演。（圖／翻攝自豆瓣電影）
經典台詞變生活慣用語　成為台灣觀眾集體記憶

周星馳的作品人人不陌生，對台灣人的影響潛移默化，《九品芝麻官》方唐鏡挑釁包龍星時說：「打我啊笨蛋」，《唐伯虎點秋香》唐伯虎在秋香面前說：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」等台詞，成為名哏，甚至是生活用語，堪稱現象級電影，有趣的是這些重播率高的片子幾乎都是2000年以前周星馳演出、王晶執導的舊片。

其實，周星馳的電影看似以喜劇糖衣包裝，無厘頭、瘋癲又白爛，內核卻蘊藏重擊人心的人生哲理，且多是悲劇性小人物，反覆重看劇情和台詞，會發現每顆鏡頭都給人不少啟發、思辨，而且隨著年紀增長，又是另一種體會，很多時候歡笑背後藏著的是淚水，雖然衛視電影台走入歷史，星爺的舊作依然會出現在其他電影台，但影迷對喜劇之王的部分情懷和集體記憶，已經永遠翻頁。

▲周星馳的電影台詞令人玩味再三。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲周星馳的電影台詞令人玩味再三。（圖／翻攝自豆瓣電影）
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