迪士尼撤台／謝謝衛視電影台！周星馳神片笑29年　這部4年播234次

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衛視電影台主要播放華語電影，其中以周星馳、劉德華主演的港片為最大宗，如《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》、《國產凌凌漆》、《情聖》、《西遊記之仙履奇緣》、《西遊：降魔篇》、《威龍闖天關》、《食神》、《逃學威龍》系列、《賭聖》、《與龍共舞》系列、《賭神》、《無間道》系列、《賭俠1999》、《五億探長雷洛傳 II：父子情仇》、《嚦咕嚦咕新年財》等。
《唐伯虎點秋香》4年播234次 粉絲一看再看不嫌膩
綜合LiTV、ACNeilson數據統計，周星馳的《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》是台灣電影台史上重播率前三名，1993年周星馳、鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》曾經1年內重播80次居冠，連續4年累計播過234次，《賭神》也曾1年播出74次、《九品芝麻官》69次。此現象有人詬病，有人當成精神食糧，而以高收視率為生存之道的業者，選擇重播這些電影不會沒有原因。
經典台詞變生活慣用語 成為台灣觀眾集體記憶
周星馳的作品人人不陌生，對台灣人的影響潛移默化，《九品芝麻官》方唐鏡挑釁包龍星時說：「打我啊笨蛋」，《唐伯虎點秋香》唐伯虎在秋香面前說：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」等台詞，成為名哏，甚至是生活用語，堪稱現象級電影，有趣的是這些重播率高的片子幾乎都是2000年以前周星馳演出、王晶執導的舊片。
其實，周星馳的電影看似以喜劇糖衣包裝，無厘頭、瘋癲又白爛，內核卻蘊藏重擊人心的人生哲理，且多是悲劇性小人物，反覆重看劇情和台詞，會發現每顆鏡頭都給人不少啟發、思辨，而且隨著年紀增長，又是另一種體會，很多時候歡笑背後藏著的是淚水，雖然衛視電影台走入歷史，星爺的舊作依然會出現在其他電影台，但影迷對喜劇之王的部分情懷和集體記憶，已經永遠翻頁。
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