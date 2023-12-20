迪士尼撤台／衛視陪伴觀眾32年大事紀！打破台灣電視史三分天下局

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迪士尼傳媒集團在今年（2023）6月13日拋下震撼彈，宣布終止亞太區所有電視頻道營運，將分別在9月底和12月底停止衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道等11頻道。消息過於震撼，令人難以置信，陪伴觀眾32年歲月的衛視竟就此這樣畫下句點。
迪士尼傳媒表示，「基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域的電視市場，原有頻道部分節目未來將轉到Disney+平台播出」。不過目前為止，除了電影、影集、國外節目能在Disney+看到外，最好配飯的那些無限輪迴播放的卡通像是《烏龍派出所》、《航海王》，仍未能在平台上收看。節目《一袋女王》、《歡樂智多星》也收攤，主持、製作單位另闢戰場。
回顧衛視電視歷程，猶如一個國家編年史，從興起到全盛，歷經多次改朝換代，最終被時代汰換，給人無限感慨。最先是1990年香港富商李嘉誠旗下的和記黃埔創立「衛星電視有限公司」（簡稱「衛星電視」及「STAR TV」），啟播時總部設於香港，旗下有5頻道：衛視中文台（STAR Chinese Channel）、衛視體育台（Prime Sports）、衛視合家歡台（STAR Plus，後改稱STAR World）、衛視新聞台（BBC WSTV）、衛視音樂台（MTV）。
衛視中文台於1991年開播 成第4家合法電視頻道
衛視中文台1991年正式在台灣開播，打破成為台視、中視、華視「老三台」三分天下局面，成為第四家合法的電視頻道。開播時第一個播出節目為動畫片《小叮噹》（哆啦A夢），後也陸續有兒童節目、向他台購入的綜藝節目、連續劇、財經報導等。
1993年7月26日「媒體大亨」魯柏．梅鐸的「新聞集團（後為：21世紀福斯）」以5.25億美元（約台幣165億元）的價格，購入衛星電視有限公司63.6%的股權，直到1996年購入100%的股權。
衛星電視在2001年正式更換新的名稱及標誌為「星空傳媒」，也是現觀眾所熟悉的經典星星標誌。直到2011年包含衛視中文台在內的星空傳媒台灣三大家族頻道「STAR系列頻道」、「FOX系列頻道」和「國家地理系列頻道」正式合併為「福斯國際電視網」。
華特迪士尼砸1.6兆元收購福斯傳媒 持續整合調整頻道
接著在2019年，華特迪士尼公司以524億美元（約台幣1.6兆元）的股票收購包含福斯傳媒有限公司在內的21世紀福斯旗下資產。2020年正式停用「福斯」品牌，改名為「迪士尼傳媒集團」。
迪士尼收購福斯後陸續調整頻道經營，2020年就宣布FOX體育台、FOX體育二台、FOX體育三台撤出台灣市場，2021年1月終止營運，當時就讓人相當震驚。隨著迪士尼OTT平台Disney+ 於2021年11月正式在台上線，迪士尼也宣布，在台開播26年的迪士尼頻道（Disney Channel）於在2022年元旦停播。
迪士尼為Disney+鋪路 11頻道難逃撤台命運
迪士尼在台全盛時期曾有近20頻道，沒想到迪士尼一步步為Disney+鋪路，最終連衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道等共11頻道都難逃撤台命運。
衛視中文台曾播出無數經典卡通像是《烏龍派出所》、《航海王》、《新七龍珠》、《櫻桃小丸子》、《小紅豆》、《庫洛魔法使》、《足球小將翼》，及在台首播經典日劇《東京愛情故事》、《101次求婚》、《千面女郎》、《日版惡作劇之吻》、《金田一少年事件簿》。自製了《麻辣天后宮》、《瘋神無雙》、《一袋女王》、《歡樂智多星》等節目，還播了紅極一時的台劇《想見你》、陸劇《如懿傳》等，太多太多經典，儼然是台灣人心中不可或缺的頻道，如今將走入歷史，也象徵台灣有線電視的萎縮，令人唏噓。
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