LINE免費貼圖23組！兔兔「冬至、寒流」問早安　柴犬提醒注意保暖

迪士尼撤台／周星馳最強不是《九品芝麻官 》！這部轉到衛視必看

▲周星馳作品數量眾多，每個人心中最喜歡的都有所不同，究竟星爺哪部電影，才是最多人難以忘懷的經典呢。（圖／取自網路）
▲周星馳作品數量眾多，每個人心中最喜歡的都有所不同，究竟星爺哪部電影，才是最多人難以忘懷的經典呢。（圖／取自網路）

記者潘毅／綜合報導

2024年1月1日，迪士尼將終止經營「衛視中文台、衛視電影台」等6個頻道，消息曝光立刻讓許多台灣星爺粉絲震撼，因為衛視常常播映周星馳過去的經典電影系列，許多人從小看到大，早已成為平時的精神支柱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲1990年周星馳出演《賭聖／賭聖》系列，創下當時香港票房紀錄，此後他的星途持續向上攀登。（圖／爆廢公社）
▲1990年周星馳出演《賭聖／賭聖》系列，創下當時香港票房紀錄，此後他的星途持續向上攀登。（圖／爆廢公社）
「星爺」周星馳演藝生涯至今已經長達40年之久，經典作品無數，每個粉絲心中最喜歡的都有所不同，那究竟星爺哪部電影，才是最多人難以忘懷的經典呢？對此，《NOWnews今日新聞》於2023年12月15至18日間進行網路民調，最終由《唐伯虎點秋香》以9.86%斬獲冠軍，以些微差距險勝第二名的《九品芝麻官》。

▲衛視電影台關台倒數，周星馳的某部代表作曾經4年重播234次。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲衛視電影台關台倒數，周星馳的代表作《唐伯虎點秋香》曾是重播最多次的電影。（圖／翻攝自豆瓣電影）
📍哪部周星馳電影，讓你一看再看最難忘？
第一名：唐伯虎點秋香    9.86%
第二名：九品芝麻官    9.73%
第三名：威龍闖天關    7.67%
第四名：賭聖／賭俠系列    7.33%
第五名：食神        6.85%
第六名：少林足球        6.58%
第七名：功夫        6.58%
第八名：整人專家        5.34%
第九名：鹿鼎記系列     4.11%
第十名：齊天大聖西遊記系列     3.84%

十名後依序排列
武狀元蘇乞兒    3.63%
破壞之王    3.63%
逃學威龍系列    3.22%
家有囍事        3.08%
國產凌凌漆    3.01%
喜劇之王        2.19%
濟公        2.05%
長江七號        1.85%
龍的傳人        1.37%
百變金剛        1.37%
鹿鼎大帝        1.3%
整鬼專家        1.1%
咖喱辣椒        1.1%
情聖        0.89%
新精武門1991    0.75%
望夫成龍        0.68%
師兄撞鬼      0.55%
一本漫畫闖天涯    0.34%

最終民調顯示，周星馳1993年的作品《唐伯虎點秋香》，成為了最多台灣觀眾難以忘懷的經典，劇中星爺扮演江南四大才子之一唐伯虎，因緣際會下遇見了華府侍女秋香，還化名華安潛入華府幫傭，最終與奪命書生上演經典對句對決，時至今日都是影迷無法忘懷的傳奇劇情，許多粉絲也紛紛表示：「每次轉台看到，都又會看一遍」。

▲《九品芝麻官》號稱是電影台重播率最高的電影之一。（圖／電影《九品芝麻官》）
▲《九品芝麻官》也是周星馳的代表作。（圖／電影《九品芝麻官》）
第二名的《九品芝麻官》則是1994年的作品，劇情中星爺則飾演包青天後人「包龍星」，因為幫助戚秦氏申冤，卻遭方唐鏡誣陷入獄，但最終逃獄成功，還在途中遇見了莫再緹與如煙兩位美人。只後也因巧合遇見皇帝藉機告御狀，不但升官發財還還戚秦氏清白，故事最後他辭官開店，迎娶莫再緹與如煙。

▲周星馳2004年演出的電影《功夫》。（圖／《功夫》劇照）
▲周星馳2004年演出的電影《功夫》。（圖／《功夫》劇照）
綜觀整份民調結果，發現從1990年推出的《賭聖》到2004年推出的《功夫》分別都登上前十名，可看出五年級生到八年級生都知道周星馳。至於《唐伯虎點秋香》雖然得到第一名，但也只獲得9%總得票率，顯見周星馳的作品部部是經典，各自擁戴者都不少。而身為星爺迷的你，心中最喜歡、最難忘的周星馳電影又是哪一部呢？快來分享自己看法吧！

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

迪士尼撤台／壯士斷腕逼買Disney+！第四台「綁手綁腳」迎來寒冬

迪士尼撤台／11頻道收攤「轉戰串流」　6現象看懂OTT蠶食第四台

迪士尼撤台／衛視中文台胡瓜保齡球創舉再見！徐乃麟口號變回憶

迪士尼撤台／衛視中文台收攤！配飯神劇烏龍派出所、航海王掰掰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞