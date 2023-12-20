迪士尼撤台／周星馳最強不是《九品芝麻官 》！這部轉到衛視必看

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📍哪部周星馳電影，讓你一看再看最難忘？
第一名：唐伯虎點秋香 9.86%
第二名：九品芝麻官 9.73%
第三名：威龍闖天關 7.67%
第四名：賭聖／賭俠系列 7.33%
第五名：食神 6.85%
第六名：少林足球 6.58%
第七名：功夫 6.58%
第八名：整人專家 5.34%
第九名：鹿鼎記系列 4.11%
第十名：齊天大聖西遊記系列 3.84%
十名後依序排列
武狀元蘇乞兒 3.63%
破壞之王 3.63%
逃學威龍系列 3.22%
家有囍事 3.08%
國產凌凌漆 3.01%
喜劇之王 2.19%
濟公 2.05%
長江七號 1.85%
龍的傳人 1.37%
百變金剛 1.37%
鹿鼎大帝 1.3%
整鬼專家 1.1%
咖喱辣椒 1.1%
情聖 0.89%
新精武門1991 0.75%
望夫成龍 0.68%
師兄撞鬼 0.55%
一本漫畫闖天涯 0.34%
最終民調顯示，周星馳1993年的作品《唐伯虎點秋香》，成為了最多台灣觀眾難以忘懷的經典，劇中星爺扮演江南四大才子之一唐伯虎，因緣際會下遇見了華府侍女秋香，還化名華安潛入華府幫傭，最終與奪命書生上演經典對句對決，時至今日都是影迷無法忘懷的傳奇劇情，許多粉絲也紛紛表示：「每次轉台看到，都又會看一遍」。
第二名的《九品芝麻官》則是1994年的作品，劇情中星爺則飾演包青天後人「包龍星」，因為幫助戚秦氏申冤，卻遭方唐鏡誣陷入獄，但最終逃獄成功，還在途中遇見了莫再緹與如煙兩位美人。只後也因巧合遇見皇帝藉機告御狀，不但升官發財還還戚秦氏清白，故事最後他辭官開店，迎娶莫再緹與如煙。
綜觀整份民調結果，發現從1990年推出的《賭聖》到2004年推出的《功夫》分別都登上前十名，可看出五年級生到八年級生都知道周星馳。至於《唐伯虎點秋香》雖然得到第一名，但也只獲得9%總得票率，顯見周星馳的作品部部是經典，各自擁戴者都不少。而身為星爺迷的你，心中最喜歡、最難忘的周星馳電影又是哪一部呢？快來分享自己看法吧！
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