迪士尼撤台／11頻道掰了「轉戰Disney+」　觀眾拋棄第四台原因曝

OTT（Over The Top）服務，是指透過網路提供的服務，而知名的OTT TV就是如今常見的Netflix、friDay影音、Disney+等。和過去需要先下載龐大完整影片檔不同，OTT影音只要有網路，就能隨選隨看，也能跨裝置播放，亦成為和傳統電視（第四台）最大差異之處。
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OTT帶來影視產業衝擊，首當其衝的就是第4台，在NCC的統計資料，112年第1季台灣有線電視訂戶數為462.3 萬戶，家戶普及率為50.64%，雖然還撐住過半的普及率，但相較於10年前，102年有線電視用戶為498.5萬，普及率為60.16%，10年之間，有線電視用戶數相差36萬。
二、111年OTT首度超越MOD、無線電視
雖然有線電視用戶逐年減少，但依舊是主要的收視來源，比例高達57.2％，穩坐收視龍頭，但比較有變化的是OTT，在《111傳播市場調查報告》顯示，統計數字佔比為15.3%，首度超越MOD和無線電視，可以顯示民眾的收視習慣開始出現變化。
三、付費收看OTT比例增加
在同一份的調查報告裡顯示，106年有看過OTT的比例為30.8％，108年為45.1%。其中付費比例增加，106年至109年有付費訂閱OTT 比例從19.8%增加到35.4％，相對的沒有付費比例則從74.3％下降至60.8%。
四、最熱門的付費OTT平台：Netflix
《111傳播市場調查報告》調查統計出熱門的付費OTT平台，冠軍是2016年先進來台灣打市場的Netflix，比例最高佔比為44.8％；其次則為2021年在台上線的Disney+；第三名為iQIYI愛奇藝、第四名為Hami Video。同時也統計每月願意支付OTT的費用是多少，統計顯示，民眾從109年的211元，到111年提升到270元，顯示民眾對於OTT的預算提高了不少。
五、民眾觀看OTT主因為「時間彈性」
至於為什麼民眾會轉而投靠OTT呢？據統計，多數民眾因OTT「觀看時間較具彈性」(38.5%) 因而改變收看習慣；另外，「觀看地點較具彈性」(26.1%)、 「線上串流影音內容比電視頻道更有吸引力」 (25.9%)，也是民眾被OTT吸引的原因。
比較106至111年趨勢變化，民眾觀看OTT 的原因歷年皆以「觀看時間較具彈性」為主，顯示OTT TV從初期發展階段的口碑傳播模式，近年成為民眾普遍知曉的收視平台，且民眾更加注重觀看時間與地點是否彈性方便。
六、因太貴、沒有想看節目剪掉第4台
而陪伴我們多年的第4台，民眾則是因為「收費太高」、「沒有想看的電視節目」、「都透過網路收看影音內容」等三大原因而移情別戀。因此在營收上也有明顯的變化趨勢，有線電視營收持續下滑，創近年新低，OTT TV營收則於106至110年間呈逐年成長趨勢，110年總營收來到291.99億台幣，創下新高。