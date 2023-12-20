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迪士尼撤台／衛視中文台曾引進《東京愛情故事》　粉絲不捨老友走

▲《東京愛情故事》是日本經典的電視劇，是當年衛視中文台引進台灣的第一部日本偶像劇。（圖／八大提供）
▲《東京愛情故事》是日本經典的電視劇，是當年衛視中文台引進台灣的第一部日本偶像劇。（圖／八大提供）

記者吳雨婕／綜合報導

「迪士尼頻道」去年初宣布停播後，迪士尼傳媒旗下頻道宣布明年將全面退出台灣市場，包含衛視中文台、衛視電影台等，其中衛視中文台時常播出許多日韓劇、卡通、古裝劇，如今一收攤，消失的不僅是觀看的平台，似乎就連往日「爭分奪秒」守在電視機前觀賞節目的回憶也跟著消逝了，《NOWnews今日新聞》整理了那些年衛視中文台播出過的經典日、韓劇，重溫當年那些看電視追劇的時光。

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衛視中文台曾是日劇支柱　《東京愛情故事》是第一部日本偶像劇

其實衛視中文台引進來台播出的日韓劇還真的不少，與如今網路世界、觀賞平台百花齊放的狀況相比，衛視中文台在1990年代可以說是獨自美麗闖出一片天，1991年開台時，就播出了日劇《東京愛情故事》，該部日劇是台灣第一部日本偶像劇。《東京愛情故事》由鈴木保奈美與織田裕二演出，劇中有許多經典台詞，如鈴木保奈美飾演的「赤名莉香」在劇中說過：「喜歡就是喜歡，沒什麼丟人的，但也沒什麼了不起。」深植許多女性心中。

▲《東京愛情故事》將在台播出，鈴木保奈美（右）、織田裕二互動掀起觀眾回憶。（圖／八大）
▲《東京愛情故事》鈴木保奈美（右）靈動的倩影超經典。（圖／八大提供）
李準基來台宣傳《步步驚心：麗》　合體IU重現「四樹CP」

除了日劇外，衛視中文台也播出許多韓劇，包含《主君的太陽》、《瑪麗外宿中》、《祕密花園》、《步步驚心：麗》、《繼承者們》等，其中演出《步步驚心：麗》中「四爺」的李準基，為了宣傳這部劇，在2017年時特地來台舉行粉絲見面會，還分享許多拍攝祕辛。巧合的是，那時演出該劇的女主角IU則剛好在新莊開唱，李準基還擔任對方的演唱會嘉賓，讓劇裡的「四樹CP」走出螢幕，更讓當時的粉絲驚喜不已。

▲《步步驚心：麗》將在8月29日播出。（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）
▲李準基曾為了宣傳《步步驚心：麗》來台舉行記者會。（圖／翻攝自步步驚心：麗臉書）
衛視中文台伴隨青春回憶　大批劇迷不捨「看老友離開的感覺」

衛視中文台自從宣布關台以來，引起許多資深電視迷們不捨，還有人特別剪輯影片「紀念」，網友們對於關台一事都感到遺憾、可惜，有人很難接受，因為實在是太多回憶了，「小時候就覺得衛視在許多本土頻道中特別突出，有種很潮的新鮮感。」有日韓劇迷透露，當年播出《東京愛情故事》時，學校的每個同學都在看，衛視中文台播出的柏原崇版的《惡作劇之吻》常常在重播，就是因為人氣頗高，一再被要求重播；甚至有感性的網友表示，「童年是在衛視中文台長大的，真有種看老朋友離開的感覺。」



▲《主君的太陽》。（圖／SBS官網）
▲衛視中文台曾播出許多人氣日、韓劇，如《主君的太陽》。（圖／翻攝SBS官網）
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