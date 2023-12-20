迪士尼撤台／壯士斷腕逼買Disney+！第四台「綁手綁腳」迎來寒冬

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國文化大學大眾傳播學系主任王翔郁提及，在人手一機的網路世代，現在的閱聽眾習慣簡短、隨放隨看的影音內容，這也是 OTT 平台之所以能崛起的關鍵。雖然迪士尼旗下在台灣有線電視的頻道佔有率和收視率都不算低，但若能減少和有線電視業者議約、售後服務、困難排除等人力資源及成本，全力搶占發展性較佳的 OTT 平台，其實不怎麼意外。
此外，王翔郁也指出，迪士尼是相當大的品牌，對他們來說，國際市場才是內部最關注的重點，而以華人人口最多的中國來看，雖然中國暫時仍無法使用 Disney+ ，但在抖音或其它OTT 平台，影音內容動輒都是千萬到億的觀看次數，足以凸顯在亞洲市場，傳統電視已非人們的第一選擇。
迪士尼有本錢放棄有線電視 轉投OTT平台手法高明
中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，迪士尼退出台灣有線電視如同「壯士斷腕」，能夠這樣退出還較穩定的收益方式，除了表示迪士尼的影音內容非常強大，也代表迪士尼的技術、資金、話題性有一定水準，朝趨勢靠攏甚至能凸顯品牌格局，因此雖然OTT平台是未來趨勢，但不見得其它業者就有能力脫離有線電視，全心朝 OTT平台發展。
台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚也提到，迪士尼做出這樣的決策，很大一部分就是要自行掌管後台數據，以往透過有線電視，觀眾喜歡看什麼、什麼時段看都難以完全掌握，現在只剩OTT平台，所有數據都能自行分析，且將有線電視頻道完全拔除，也能用半強迫的方式，逼喜歡原先有線電視迪士尼頻道的觀眾購買 Disney+ ，就算不買也損失不大，因為有線電視本來就不是迪士尼主要收視來源。
法規限制一堆 台灣有線電視恐進入寒冬
提到台灣有線電視不斷在沒落，就不得不提諸多法規上的限制，賴祥蔚指出，目前政府針對有線電視，都將其視為「傳統媒體」在規範，無論是廣告曝光時間、不能節目廣告化、不能露點等，這些都讓有線電視無法和 OTT 平台公平競爭。
賴祥蔚強調，台灣的有線電視已經慢慢進入寒冬，想要保有一線生機還是要在法規上逐步鬆綁，例如放寬廣告時間、內容規管放寬等，「不然更改節目表、換節目名稱、換主持人都要向 NCC 報告，業者光是寫公文就沒完沒了，NCC 應該考慮鬆綁政策，鬆綁不一定會讓有線電視活起來，但不鬆綁一定活不起來。」
看 OTT 習慣倍數、快轉播放 影劇產業將受衝擊
日前南韓電影名導演李滄東提到，「OTT平台威脅到電影是事實，很納悶觀眾為何要快轉，電影應該是大家一起去體會電影每一刻的時間並產生共感」，顯見閱聽眾的習慣，考驗著影劇從業人員的創作，王翔郁認為，收視習慣改變是創作者必須面對的事實，以戲劇來說，或許應考慮以「多量化」的方式呈現，無論是劇情高潮點、每集結尾的爆點，甚至讓劇情更加緊湊，都是未來戲劇必須靠攏的作法。
至於電影部分，還是以內容決定一切，有好的、發人省思的劇情，觀眾肯定捨不得快轉，甚至二刷、三刷，OTT 平台的快轉風氣，推估對國際院線大片影響較小，因為大家還是會想進電影院消費，有些電影商還是可以把電影做得很精緻，但反觀市場小、成本拉不起來的國片市場，衝擊就可能非常大，如何在順應 OTT 平台的發展、確保拍片收益中達到平衡，還有待未來影劇創作者透過經驗尋求解方。