迪士尼撤台／衛視戲劇經典回顧！《如懿傳》爭議多　這部神劇爆紅

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經典戲劇《如懿傳》2018年在衛視中文台播出，福斯傳媒集團當時砸下重金舉辦記者會，邀來主演周迅和霍建華，沒想到當天卻開天窗。2018年11月17日金馬獎上，最佳紀錄片得獎者傅榆，在領獎時高呼：「我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」觸動兩岸敏感議題。隔日，周迅與霍建華主演的古裝大戲《如懿傳》下午2點舉辦記者發布會，在1點半時臨時取消出席，主持人路嘉怡尷尬上台：「今天記者會主角霍建華、周迅『因故』不克出席，記者會就到此結束。」說完迅速下台，讓台下許多媒體記者們傻眼錯愕。
《想見你》點擊率破8億創收視熱潮 柯佳嬿奪視后許光漢爆紅
2019年福斯傳媒集團和三鳳製作推出懸疑愛情劇《想見你》，找來金鐘視后柯佳嬿和許光漢、施柏宇演出。劇情夾雜著愛情、奇幻穿越、推理懸疑等多種元素，柯佳嬿和許光漢皆一人分飾兩角，整部劇圍繞在誰是兇手，引起觀眾的好奇心。《想見你》不僅創下收視高峰引發熱潮，連網路上的串流媒體點擊率也突破8億，還炒熱伍佰的歌曲〈Last Dance〉，完結篇更是創下衛視13年來播出台劇的最高收視率。隔年金鐘獎上，柯佳嬿憑此劇再拿下一座金鐘視后，該劇也拿下《戲劇節目獎》、《節目創新獎》、《戲劇節目編劇獎》共4項大獎。
《女兒大人加個賴》 成為衛視最後一部原創戲劇
衛視原創戲劇《想見你》寫下精采篇章後，陸續推出自製戲劇，今年的新戲《女兒大人加個賴》8月1日播出至10月底，也是衛視撤台前最後一部原創戲劇。該劇是一齣圍繞在校園周遭發生的青春愛情喜劇，有充滿粉紅泡泡的愛情、有友情，還有家長對子女的親情；找來柯叔元、陳博正、黃薇渟、陳妤、管麟等人主演。
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