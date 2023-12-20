迪士尼撤台／衛視中文台胡瓜保齡球創舉再見！徐乃麟口號變回憶

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由「乃至尊」徐乃麟主持的麻將益智節目《嚦咕嚦咕樂翻天》於2004年開播，當時湧入眾多觀眾報名爭相挑戰，參賽者們必須輪流投紅球進入彈珠台累積獎金，由於落點有歸零、1萬等命運，屆時就可以聽到大家不斷喊話「歸零歸零~1萬1萬！」再加上徐乃麟的「Lucky Ball！Go！」立刻成為節目招牌，而在徐乃麟背後百萬名車，節目停播前似乎都還沒有送出去過。
陽帆與前撞球好手「漂亮寶貝」陳純甄聯手主持的《爆桿賓果王》，可說是台灣首個結合撞球運動的益智型節目，雖然製作單位大費周章，設計各種撞球關卡，還請來知名撞球國手與民間高手較勁拚獎金，但節目看點卻落在穿著火辣又養眼的女來賓身上，而且還選在晚間8點的黃金時段播出，讓觀眾們看了臉紅心跳。據悉，節目還曾被當時才剛創立的NCC警告過。
《歡樂幸運星》把保齡球道搬到攝影棚 《麻辣天后宮》播8年最長壽
綜藝大哥胡瓜主持的《歡樂幸運星》也是台灣首個結合保齡球運動的益智型節目，把整座保齡球道搬到攝影棚成為創舉，有趣的是，參賽者或藝人們搶答題目後，還要依照自己擁有的撲克牌去擊倒指定的保齡球瓶，另類的21點玩法，也吸引大眾跟風搶玩，而胡瓜喊出的口號「BJ～」之後，再由現場所有觀眾喊出「GO！」的互動，成為觀眾們腦海揮之不去的聲音。
在衛視中文台眾多的談話性節目，就屬利菁主持的《麻辣天后宮》最為長壽且知名，從2005年至2013年播了整整8年之久，雖然利菁因身體不適，於2012年年初退出，改由庹宗康與朱芯儀代班，同年5月直接告吹，但節目豐富的主題性，再加上利菁麻辣的主持風格，帶給大家許多的歡樂，與同時段《康熙來了》打對台，共同瓜分該時段收視率。
《瘋神無雙》成衛視中文台招牌 《烏龍派出所》為觀眾配飯神劇
由許效舜主持10年之久的《瘋神無雙》可說是衛視中文台的招牌，與卡通《烏龍派出所》一同成為觀眾配飯的神劇，雖然綜藝摔、雙關語等等都是老哏，卻都能被許效舜玩得出神入化，而且還能搭配時事，總是可以讓觀眾會心一笑，節目也意外捧紅馬力歐、籃籃、解婕翎、香蕉、山豬、阿虎等多位藝人。雖然節目最終因疫情、數位平台的雙重衝擊下停播，但不可否認《瘋神無雙》絕對是陪伴大家成長、帶給大家歡樂的節目之一。
另外，衛視中文台也曾向大陸、韓國、日本等海外製作公司購買版權，推出《姊姊好餓》、《我想和你唱》、《奔跑吧兄弟》、《奔跑吧》等綜藝節目。而在戲劇方面，除了台劇《第8號當鋪》最為知名以外，其實早在2010年之前，像是日劇《東京愛情故事》、《第101次求婚》、《東京仙履奇緣》、《愛情白皮書》、《千面女郎》、《東京電梯女郎》、《日版惡作劇之吻》、《金田一少年事件簿》等都是8、9級生們共同的青春回憶。
衛視經典綜藝節目依序如下：
1995年《C-club 名人三溫暖》（主持人為陳凱倫、趙樹海、于美人）
1998年《電玩大觀園》（主持人天心）
1997年《迷宮傳奇》（英國益智節目，在台灣爆紅，堪稱密室逃脫始祖）
1997年《生死一瞬間》（主持人為李興文、伊正，野生動物節目）
1997年《台灣探險隊》（主持人為李興文）
1999年《校園美女照過來》（主持人咻比嘟華小鐘、劉畊宏、小馬）
2000年《新聞e點靈》（新聞挖挖哇前身，主持人鄭弘儀、于美人）
2001年《校園祕密檔案》（主持人孫協志、江祖平）
2002年《明星糾察隊》（主持人徐乃麟、唐從聖、何妤玟）
2003年《第九號鏢局》（主持人徐乃麟，配合當時正夯的戲劇《第八號當舖》而生）
2004年《嚦咕嚦咕樂翻天》（主持人徐乃麟）
2005年《女郎俱樂部》（主持人戈偉如、李芳雯→苗可麗、狄鶯→況明潔）
2005年《歡樂幸運星》（主持人胡瓜）
2005年《麻辣天后宮》（主持人利菁）
2007年《爆桿賓果王》（主持人陽帆、陳純甄）
2009年《一袋女皇》（主持人曾國城，隔年改版為《一袋女王》）
2010年《移動星樂園》（主持人唐從聖、郭子乾→浩角翔起）
2010年《瘋神無雙》（主持人許效舜、邰智源→陽帆→馬力歐）
2011年《歡樂智多星》（主持人胡瓜、葉欣眉）
2013年《冠軍任務》（主持人郭彥均、郭彥甫、哈孝遠、小茉莉、辜莞允）
2013年《WOW！侯麻吉》（主持人侯佩岑、黃立成）
2015年《就愛台灣味》（主持人傑克、安妮）
2017年《歌神請上車》（主持人陳漢典、小8、千田愛紗、阿達→徐懷鈺、康康、王仁甫、阿翔）
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