▲ Ionex 光陽電動車今年度「167% 成長第1」傲視群雄！

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其中Ionex 光陽電動車最佳比例i-One Air (綠牌，單顆電池) 以3,788輛、最強續航i-One Fly (白牌，雙顆電池) 以2,897台銷售台數分別為Ionex銷售第一及第二名；最暢銷車系「i-One」以都會時尚通勤最適合的輕巧車身，展現Ionex承襲KYMCO「最得我心」品牌理念，獲得市場大力肯定。
Ionex號召全民響應挺綠能「全台最強」換電站突破2,900站 產品與服務備受肯定 車主安心滿意！
Ionex 光陽電動車於2023年奪下台灣電動機車市場成長率冠軍，也讓Ionex 3.0自2021年3月問世以來，不到三年即大幅成長，連續13個月穩坐第二名成績，以「成長第一名、年度第二名」之姿穩健成長，無限潛力讓市場十分期待2024年表現。Ionex 光陽電動車站在消費者角度，持續推出最符合消費者需求的機種與最具吸引力的優惠價格，更結合「油電合一」的策略，將Ionex導入全台數量最多且最為密集的KYMCO原廠油車經銷商，提供消費者油、電並進的銷售、保養與維修服務；包括專賣門市、特約服務站及油電合一原廠授權店，Ionex 光陽電動車相關據點已來到368家並持續增加。全台最強的換電網路讓騎士最快1分鐘，最短100公尺，就能找到一個換電站，滿電服務率高達98.4%，解決消費者用電焦慮；KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店，為廣大的消費者同時提供油車與電車的銷售、保養、與維修服務，大幅增加民眾購車信心。
政府補助將到期 Ionex光陽電動車最佳購車優惠倒數中 別再猶豫即刻入手！
隨著2023年底政府對於民眾購買電動機車的補助即將到期，Ionex 光陽電動車更把握此年底最後購車絕佳時機，針對旗下全機種推出多重優惠購車方案，Ionex 光陽電動車 營業副總謝俊弘也開玩笑表示：「這麼優惠的價格，真的是打折打到骨折！錯過就可能不會再有了，消費者一定要把握機會！」
- i-One Air 綠牌銷售冠軍： 購車就送12個月免費騎到飽 (價值9,588元)、加碼贈Ionex精品安全帽 (市價 2,200元)、政府最高補助29,800元、保養券1,000元 (現金購車)、分期購車享12分期0利率。
- i-One Fly白牌續航冠軍： 購車就送18個月*499元/月資費折抵 (價值8,982元)、Ionex 精品安全帽 (價值 2,200元)、政府最高補助29,800元、分期購車享12／24／36分期0利率。
- i-One單顆電池熱銷車款： 白牌最低入手價29,800元 (建議售價63,800元-雙北政府補助28,800元-Ionex加碼購車金5,200元=29,800元)
- S6／S7／S7R／REX系列／Pro最強動能車系： 購車最高可享6+6個月*499元/月資費折抵 (價值 5,988元)。