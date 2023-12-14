台灣租屋占所得比世界前5貴？他揭國際5城市數據打臉：台灣超幸福

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📌台北 租金負擔率17%
台北每月租金中位數：約是2萬3000元（1年27萬6000）
台北家戶收入中位數：每年 166萬元
📌雪梨 租金負擔率37%
雪梨家戶收入中位數：每年 10萬8004 (澳幣)
雪梨租金中位數：每週 759（1年3萬9468）
📌倫敦 租金負擔率40%
倫敦家戶收入中位數：每月 3595 (英鎊)
倫敦租金中位數：每月 1430（1年1萬7160）
📌香港 租金負擔率44%
香港家戶收入中位數：每月 27500 (港幣)
香港租金中位數：每月 1萬2000（1年14萬4000）
📌紐約 租金負擔率56%
紐約家戶收入中位數：每年 70663 (美元)
紐約租金中位數：每月3300（1年3萬9600）
原PO表示，上面用的家戶收入都是稅前的金額，在紐約、倫敦、雪梨，家戶收入中位數 繳完各項稅與費後，實拿的金額不到 80%，直言「租金支出 30%以上、所得實拿要扣 20%以上，這是已開發國家一線城市的常態」，認為台灣是中產階級天堂。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言「台灣真的幸福」，但也有人認為「就是租屋負擔太輕鬆，才會有力氣吵買房正義」，也有人認為「租金實登可以帶動租金再漲一波，讓租金幫忙再拉高GDP」。
不過，據主計處統計資料顯示，台灣房租指數11月再創歷史新高，年增率連續4個月超過2%，顯示租金漲勢似乎仍未停歇，若以年度的房租指數來看，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高，也是27年來首度年度房租指數超過2%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租受到許多因素影響，包括房價高漲新房子的租金水準較高，通膨也會帶動生活支出增加，房租也可能因此調漲，市場供需也會是影響房租的重要關鍵，高房價也可能讓租屋需求增加，若加上一些稅費的調整，未來都有機會反映在租金上。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。