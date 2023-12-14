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台灣租屋占所得比世界前5貴？他揭國際5城市數據打臉：台灣超幸福

▲有網友說台灣租屋費占所得比世界前5貴，遭內行公開全球5國際城市數據打臉，認為台灣租屋族超幸福。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲有網友說台灣租屋費占所得比世界前5貴，遭內行公開全球5國際城市數據打臉，認為台灣租屋族超幸福。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

有「炒房王」封號的知名投資客「帥過頭」，日前解析台灣年輕人買不起房有2關鍵，1是「薪水太低」、2是「父母太無能」引發熱議，有網友痛批「台灣租屋費占所得比是世界前5貴」。不過，內行公開紐約、香港、倫敦、雪梨及台北的租金負擔率，直言：「已開發國家裡面，很難找到一個一線城市的租金負擔率比台北低。 」認為台灣超幸福。

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原PO在PTT房產版發文「大城市的租金負擔」，對「台灣租屋費占所得比是世界前5貴」言論有疑慮，因此搜羅整理了以下紐約、香港、倫敦、雪梨及台北等5城市的「租金負擔率」（中位數租金／家戶收入中位數）。

📌台北　租金負擔率17%

台北每月租金中位數：約是2萬3000元（1年27萬6000）
台北家戶收入中位數：每年 166萬元

📌雪梨　租金負擔率37%

雪梨家戶收入中位數：每年 10萬8004 (澳幣)
雪梨租金中位數：每週 759（1年3萬9468）

▲澳洲雪梨粉絲，在天空中寫下「CoCo Lee」字樣追思。（圖／微博）
▲雪梨租金負擔率為37%。（圖／翻攝微博）
📌倫敦　租金負擔率40%

倫敦家戶收入中位數：每月 3595 (英鎊)
倫敦租金中位數：每月 1430（1年1萬7160）

📌香港　租金負擔率44%

香港家戶收入中位數：每月 27500 (港幣)
香港租金中位數：每月 1萬2000（1年14萬4000）

📌紐約　租金負擔率56%

紐約家戶收入中位數：每年 70663 (美元)
紐約租金中位數：每月3300（1年3萬9600）

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約租金負擔率為56%。（示意圖／美聯社／達志影像）
原PO表示，上面用的家戶收入都是稅前的金額，在紐約、倫敦、雪梨，家戶收入中位數 繳完各項稅與費後，實拿的金額不到 80%，直言「租金支出 30%以上、所得實拿要扣 20%以上，這是已開發國家一線城市的常態」，認為台灣是中產階級天堂。

貼文一出引發討論，網友紛紛留言「台灣真的幸福」，但也有人認為「就是租屋負擔太輕鬆，才會有力氣吵買房正義」，也有人認為「租金實登可以帶動租金再漲一波，讓租金幫忙再拉高GDP」。

不過，據主計處統計資料顯示，台灣房租指數11月再創歷史新高，年增率連續4個月超過2%，顯示租金漲勢似乎仍未停歇，若以年度的房租指數來看，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高，也是27年來首度年度房租指數超過2%。

▲台灣房租指數，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣房租指數，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租受到許多因素影響，包括房價高漲新房子的租金水準較高，通膨也會帶動生活支出增加，房租也可能因此調漲，市場供需也會是影響房租的重要關鍵，高房價也可能讓租屋需求增加，若加上一些稅費的調整，未來都有機會反映在租金上。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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