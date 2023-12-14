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不到50萬就擁有e-Power動力 Nissan Note小改款獲得嶄新外貌

▲ 不到50萬就擁有e-Power動力 Nissan Note小改款獲得嶄新外貌
▲ 不到50萬就擁有e-Power動力 Nissan Note小改款獲得嶄新外貌

Carture 車勢文化

Nissan在日本市場推出了第三代小改款的Note，雖然這輛車在台灣市場並沒有上市，不過他堅強的產品力吸引到許多車迷的關注，距離第三代Note發表已經過去三年，而這次的小改款則是重新設計了外觀，包含了保桿、輪圈都進行了更新，而內裝以及最重要的底盤動力則維持相同的設定，售價也非常超值，只要229.9萬日圓，折合台幣不到50萬元的價格，就可以擁有e-Power油電配置。

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Nissan Note迎來第三代小改款車型，重點是外觀的更改，動力部分維持一樣的設定。
Nissan Note迎來第三代小改款車型，重點是外觀的更改，動力部分維持一樣的設定。
雖然台灣市場並沒有Nissan Note這輛車，不過在日本市場當中這輛車也算是不少小家庭的選擇之一，因為其優異的產品力加上超值的售價，甚至還有前座可旋轉的福祉車設計，都讓許多人非常喜愛，對於家中有行動較為不便的老人，在上下車時也可以變得更加輕鬆，而小改款過後從外觀上可以發現全新的V型水箱護罩設計，擁有間距更細密的間隙，並且融合了日行燈的線條，而下氣霸也呈現V型的樣貌，車尾則有貫穿式的燈殼，而輪圈蓋看起來非常酷炫，雖然只有16吋，但非常吸引車迷目光。

車內配置的7吋數為儀表以及9吋車機系統與先前相同，而在儀表板以及椅面上則有新圖案增強小改款的感受，另外再改款過後手套箱變得更大且裝有隔板，增加了車輛的實用性，而當駕駛帶著鑰匙接近時，車輛會自動解鎖車輛，小改款過後LED頭燈也變成了標準配備，並且擁有全方位的ADAS先進駕駛輔助系統，動力部分僅提供1.2升e-Power油電配置，該引擎(82匹/10.5公斤米)僅作為發電機使用，並且提供116匹/28.6公斤米的前驅選擇，售價229.9萬日圓，折合台幣約49.8萬元，而四驅版本則是在後方增加一具67匹的馬達，價格為258.06萬日圓，折合台幣約55.9萬元。

小改款的重點在於外觀的不同，車頭的V型水箱護罩重新設計更加亮眼。
小改款的重點在於外觀的不同，車頭的V型水箱護罩重新設計更加亮眼。
水箱護罩的格柵與日行燈的相當特別，下氣霸也呈現出V型式樣。
水箱護罩的格柵與日行燈的相當特別，下氣霸也呈現出V型式樣。
車尾則有貫穿式的燈殼妝點，其餘部分則維持簡單配置。
車尾則有貫穿式的燈殼妝點，其餘部分則維持簡單配置。
小改款過後全車系標配LED頭燈，擁有更良好的照射範圍。
小改款過後全車系標配LED頭燈，擁有更良好的照射範圍。
採用全新的輪圈蓋更有特色，雖然維持16吋的尺寸稍嫌小了一點。
採用全新的輪圈蓋更有特色，雖然維持16吋的尺寸稍嫌小了一點。
內裝配置基本上維持相同，不過在儀表台以及椅面有了全新圖樣增加小改感覺。
內裝配置基本上維持相同，不過在儀表台以及椅面有了全新圖樣增加小改感覺。
優異的空間表現也是這輛車的強項，雖然沒有豪華的鋪陳，但超便宜的售價讓人可以接受。
優異的空間表現也是這輛車的強項，雖然沒有豪華的鋪陳，但超便宜的售價讓人可以接受。
內部收納空間相當多，車輛的實用機能性非常強。
內部收納空間相當多，車輛的實用機能性非常強。
中央扶手下方還有超大的空間可以擺放物品，強調車輛的實用性。
中央扶手下方還有超大的空間可以擺放物品，強調車輛的實用性。
手套箱現在設計的更大，並且可以分層擺放。
手套箱現在設計的更大，並且可以分層擺放。
可以選配選轉座椅，讓行動不便的人上下車更方便。
可以選配選轉座椅，讓行動不便的人上下車更方便。
選轉座椅的配置其實相當實用，高齡化的日本社會相當需要，而台灣應該也可以開始導入了。
選轉座椅的配置其實相當實用，高齡化的日本社會相當需要，而台灣應該也可以開始導入了。
車色選擇非常多元，讓車輛更有活潑感受。
車色選擇非常多元，讓車輛更有活潑感受。

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