▲ 不到50萬就擁有e-Power動力 Nissan Note小改款獲得嶄新外貌

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雖然台灣市場並沒有Nissan Note這輛車，不過在日本市場當中這輛車也算是不少小家庭的選擇之一，因為其優異的產品力加上超值的售價，甚至還有前座可旋轉的福祉車設計，都讓許多人非常喜愛，對於家中有行動較為不便的老人，在上下車時也可以變得更加輕鬆，而小改款過後從外觀上可以發現全新的V型水箱護罩設計，擁有間距更細密的間隙，並且融合了日行燈的線條，而下氣霸也呈現V型的樣貌，車尾則有貫穿式的燈殼，而輪圈蓋看起來非常酷炫，雖然只有16吋，但非常吸引車迷目光。
車內配置的7吋數為儀表以及9吋車機系統與先前相同，而在儀表板以及椅面上則有新圖案增強小改款的感受，另外再改款過後手套箱變得更大且裝有隔板，增加了車輛的實用性，而當駕駛帶著鑰匙接近時，車輛會自動解鎖車輛，小改款過後LED頭燈也變成了標準配備，並且擁有全方位的ADAS先進駕駛輔助系統，動力部分僅提供1.2升e-Power油電配置，該引擎(82匹/10.5公斤米)僅作為發電機使用，並且提供116匹/28.6公斤米的前驅選擇，售價229.9萬日圓，折合台幣約49.8萬元，而四驅版本則是在後方增加一具67匹的馬達，價格為258.06萬日圓，折合台幣約55.9萬元。