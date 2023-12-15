倒數29天最新戰報／趙少康嗆賴清德：你拆違建我就請辭中廣董事長

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜這兩天在高雄車隊掃街，他昨受訪表示，人家說南部綠到出汁，「無影啦（台語：沒有）」，他在拜票途中，有民眾衝出店外跟他比OK，也有人在樓上高喊「侯友宜OK」，甚至洗頭美容院的師傅也跑出來也跑出來比OK，讓他感受到南部鄉親對他的疼惜。
趙少康昨趙少康昨出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，對於何時要上知名網路節目「賀瓏夜夜秀」，趙少康透露，已經敲定30日要到上賀瓏夜夜秀，更要邀請已經上過該節目的國民黨立委參選人徐巧芯當「教練」，要給他密集訓練，「等於是把她的經驗告訴我吧」。
談到兩岸關係，趙少康說，民進黨親美反中，不但反還恨中，獨尊美國，但他們不一樣，國民黨是親美和中，應該說與中、美等距，台灣在美中間左右逢源，才是最符合人民利益。趙少康也批NCC濫權，侯友宜政見之一就是廢掉NCC，雖然法院判中天贏，但都沒有把中天還回去，現在各部會都是民進黨的人，蔡英文權力一把抓。
對於外界要求請辭中廣董事長，趙少康說，賴清德的萬里老家被判定是違建，違法的自己不拆，如果賴清德拆掉本來就該拆的違建，他就辭本來不該辭的中廣董事長。
【民眾黨】
柯文哲前晚接受媒體人范琪斐網路節目《斐姨所思》專訪，被問到若明年選不好，是否會請辭黨主席負責？柯說，目前沒有這個規畫，一個成立4年的黨，希望它多厲害？不過他也說，還是會慢慢建立接班梯隊，民眾黨是慢慢爬上來，跟新黨、親民黨、台聯、時代力量成立逐漸衰退情況不一樣。柯文哲前天說台北內湖的交通沒救，他昨也解釋，位於內湖的公司可以協調上班時間往前移、往後移，還有下班時間鼓勵大家，社交娛樂直接在內湖進行，出內湖時間往後分散掉，還是可以解決。
此外，民眾黨搶到路權，選前之夜將在凱道辦造勢，結果被民進黨台北市黨部主委張茂楠酸，「沒那個屁股還要吃那個瀉藥」。柯文哲回應，那一天看人數就知道。
吳欣盈從歐洲返國，他砲轟參加COP28會議時，台灣立委、官員連藍區（Blue Zone）都進不去，對此，外交部表示，吳欣盈身為副總統候選人，在敏感時刻，外交部事前將可能的變數已經跟吳欣盈分析，但仍執意前往引發中國突襲式施壓大會停止吳換證，更影響其他立委、以及傷害未來我國的參與空間。
【民進黨】
《經濟學人》雜誌（The Economist）昨日刊登蕭美琴的專訪，以「台灣的戰貓」介紹蕭美琴，蕭美琴暢談自己的戰貓哲學與兩岸立場，承諾將維持目前的兩岸路線，並稱台灣「就像貓一樣，我們可以溫柔可愛，但不要招惹我們」。網路節目《下班瀚你聊》昨也播出蕭美琴專訪，他說，她宣示擔任駐美代表時，她代表的這個國家、就是中華民國，「這是我們的國號」，而她是按照中華民國的憲政體制參選，會尊重制度。
《鏡電視》昨也播出蕭美琴專訪，他批中國這幾年不准台灣交朋友、不准走出去，做什麼就生氣，如同情緒管理比較有問題的鄰居，常常在暴怒，「如果不能搬家，那就是讓自己更有實力」，或是多結交朋友大家互相關心，有實力自然比較不會被欺負。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。