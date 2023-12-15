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擁抱西西里島的陽光天空與微風 Maserati MC20 Cielo 1,580萬起登台

▲擁抱西西里島的陽光天空與微風 Maserati MC20 Cielo 1,580萬起登台
▲擁抱西西里島的陽光天空與微風 Maserati MC20 Cielo 1,580萬起登台

2GameSome - 有車賞

2020年Maserati為展現重返賽道的企圖心，發表了新世代雙座中置引擎超級跑車MC20，而後在2022年5月全球正式發表延伸車型，以義大利文「Cielo」天空為名的運動敞篷跑車；終於在2023的尾巴，我們等到本尊來台。

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Maserati MC20 Cielo12月14日於Maserati總代理蒙地拿台北旗艦展售中心正式亮相，建議售價自新台幣1,580萬起，即日起正式接單；同時於12/15起，舉辦三天預約制鑑賞會，開放買家近距離賞車。

MC20 Cielo外觀上與MC20做出區隔，B柱採全新設計，車頂上蓋改為駝峰造型，但保留蝶翼式側掀車門。MC20 Cielo為現今少數採用玻璃硬頂的敞篷跑車，車速在50km/h時，12秒可完成頂篷啟閉。運用PDLC電控液晶玻璃，獨創的先進智能變色玻璃技術，可透過中控螢幕操作切換全透明或深色隱密模式，使得車主可以開啟頂蓬享受風的流動，在關上硬頂時也能引戶外光線進入車內，絕佳詮釋了設計理念「Sky Feeling」。

品牌創新科技電控液晶玻璃（Polymer-dispersed Liquid Crystal, PDLC） 硬頂敞篷。
品牌創新科技電控液晶玻璃（Polymer-dispersed Liquid Crystal, PDLC） 硬頂敞篷。
Maserati Fuoriserie客製化部門還特別打造MC20 Cielo專屬車身色漆「天空藍（Aquamarina）」，三層色漆在不同角度與光線之下呈現不同風情。
Maserati Fuoriserie客製化部門還特別打造MC20 Cielo專屬車身色漆「天空藍（Aquamarina）」，三層色漆在不同角度與光線之下呈現不同風情。
MC20 Cielo維持蝶翼式側掀車門設計，開啟時相當有視覺張力，車身鍛造碳纖維材質也清楚可見。
MC20 Cielo維持蝶翼式側掀車門設計，開啟時相當有視覺張力，車身鍛造碳纖維材質也清楚可見。
全新設計MMXX輪圈樣式。
全新設計MMXX輪圈樣式。
內裝方面，整體配置與MC20大致相同，車室鋪裝以Alcantara和Full Premium拼接，搭配Alcantara碳纖維多功能方向盤，其中引擎啟閉鈕變更為藍色；中央鞍座相當簡潔，僅保留駕駛功能化按鈕，其餘控制功能都整合至中央10.25吋液晶螢幕。MC20 Cielo標準配備為6向電動調整座椅，現場展車為選配的10向電動調整GT跑車座椅。

現場展車選配Premium Laser內裝套件，不過縫線顏色為另外客製化；Premium Laser內裝套件原配置為黑色縫線。
現場展車選配Premium Laser內裝套件，不過縫線顏色為另外客製化；Premium Laser內裝套件原配置為黑色縫線。
車室配置簡潔俐落。
車室配置簡潔俐落。
10.25 吋高解析度數位儀表板。
10.25 吋高解析度數位儀表板。
MC20 Cielo標配不鏽鋼腳踏板。
MC20 Cielo標配不鏽鋼腳踏板。
MC20 Cielo車身架構為單體式碳纖維車艙，由義大利知名賽車工作室Dallara操刀，在MC20架構基礎下即便增加了敞篷構造，車身重量只增加了65kg，全車總重僅1,540kg。動力系統同樣搭配自主研發的全新 Nettuno 海王星引擎，3.0L V6雙渦輪增壓汽油引擎，採90度夾角設計，擁有最大馬力630 cv與最大扭力730 Nm，官方數據顯示0-100 km/h加速僅需2.9秒。

Maserati MC20 Cielo配置前後20吋的Birdcage輪圈，與前6後4活塞Brembo高性能剎車卡鉗，採用前後雙A臂懸吊系統和虛擬轉向軸營造敏捷的操控回饋。並設有五種不同駕駛模式，以面對不同駕駛環境中的操控需求，分別是GT巡航、Sport運動、Wet濕滑路面、Corsa賽道和ESC Off。

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