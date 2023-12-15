▲擁抱西西里島的陽光天空與微風 Maserati MC20 Cielo 1,580萬起登台

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Maserati MC20 Cielo 於 12月14日於Maserati總代理蒙地拿台北旗艦展售中心正式亮相，建議售價自新台幣1,580萬起，即日起正式接單；同時於12/15起，舉辦三天預約制鑑賞會，開放買家近距離賞車。





MC20 Cielo外觀上與MC20做出區隔，B柱採全新設計，車頂上蓋改為駝峰造型，但保留蝶翼式側掀車門。MC20 Cielo為現今少數採用玻璃硬頂的敞篷跑車，車速在50km/h時，12秒可完成頂篷啟閉。運用PDLC電控液晶玻璃，獨創的先進智能變色玻璃技術，可透過中控螢幕操作切換全透明或深色隱密模式，使得車主可以開啟頂蓬享受風的流動，在關上硬頂時也能引戶外光線進入車內，絕佳詮釋了設計理念「Sky Feeling」。





品牌創新科技電控液晶玻璃（Polymer-dispersed Liquid Crystal, PDLC） 硬頂敞篷。

Maserati Fuoriserie客製化部門還特別打造MC20 Cielo專屬車身色漆「天空藍（Aquamarina）」，三層色漆在不同角度與光線之下呈現不同風情。

MC20 Cielo維持蝶翼式側掀車門設計，開啟時相當有視覺張力，車身鍛造碳纖維材質也清楚可見。

全新設計MMXX輪圈樣式。

現場展車選配Premium Laser內裝套件，不過縫線顏色為另外客製化；Premium Laser內裝套件原配置為黑色縫線。

車室配置簡潔俐落。

10.25 吋高解析度數位儀表板。