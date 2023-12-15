▲太空分界的幻象逸品 Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow

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Rolls-Royce總代理盛惟今日展出全球限量車款Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection，基這是基於Cullinan Black Badge專屬套件之上，所打造客製化典藏版車型Blue Shadow Private Collection「幻藍謐影」車型，全球限量62輛，台灣僅有現場展出的1台，並且已經售出。
Blue Shadow的靈感源自卡門線 (Kármán Line)，距離地表62英里外的無形邊界，被視為外太空的起點、地球大氣層與太空的分界。站在車外觀看車輛，就像是從太空觀望地球，車漆取色來自於地球大氣層最高層的深藍色調，為限量專屬客製化的「Stardust Blue星塵藍」，其中還夾帶顆粒非常細緻的多彩銀粉。進氣格柵外框和前保險桿空力套件採緞面暗色處理，輪圈表面則施以半透明烤漆。
車室內，猶如在卡門線區域，Cullinan Blue Shadow的儀錶檯面板和車門飾板均以獨特的噴塗技術呈現，從蔚藍到墨黑的色彩過渡效果，通過六層噴漆，將五種不同深度的藍色和一種深黑色調彼此交融，創造出奪目的立體效果。另外為了增加色彩深度和光澤，其表面的透明塗層中含有藍色和透明玻璃顆粒，玻璃顆粒的含量為0.05%，是Rolls-Royce的精確要求。
抬頭可見Rolls-Royce廣為人知的星光頂篷，呼應卡門線設計靈感，Cullinan Blue Shadow的星光頂篷為雙色穿插，其中799顆為白色，384顆為藍色，總共有 1,183顆星星在這面真皮頂篷上，另外還布置了光導纖維，營造閃耀流星效果。除此之外，Rolls-Royce再次將頂蓬藝術推向另一個境界；那遍佈隕石坑的月球圖樣是由25萬針精密繡成，整幅畫面需要耗時兩天，
進入全新境界的還有Cullinan Blue Shadow的座椅，設計靈感源自從太空視角俯瞰地球時的景象，如同雲彩在陸地與海洋上空不斷流轉變化的畫面；而圖樣是透過在真皮飾面上打孔所構成。這些孔眼有兩種不同尺寸，直徑0.8毫米的小尺寸孔眼構成陸地的造型，而直徑為1.2毫米的稍大尺寸孔眼勾勒出海洋，而未打孔留白的部分則代表雲彩，每張座椅都有超過75,000個打孔，且每一個孔眼彼此獨立。而圖案的設計為前座椅左右對稱、後台座椅左右對稱，就連前排座椅椅背飾板上面的圖樣也是對稱的，確保四張座椅擁有和諧統一的外觀效果；這些圖案的設計工作耗時兩周，歷經五輪試樣才最終達到Bespoke部門追求的卓越品質。
餐桌板採用鋼琴黑飾面並拋光至玻璃般的表面光澤，且帶有專屬定制主題文字：“The Blue Shadow occurs at the outer extremes of our world, affording an extraordinary perspective, and the ability to touch the stars” ( Blue Shadow 存在於世界的邊緣，賦予我們不凡的視角與觸及星空的能力)，字體鑲嵌於表層清漆之下，採用拋光鋁金屬材質打造。