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太空分界的幻象逸品 Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow

▲太空分界的幻象逸品 Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow
▲太空分界的幻象逸品 Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow

2GameSome - 有車賞

去年2022年，Rolls-Royce向全球交付了6,021輛汽車，創下品牌有史以來最高銷售紀錄，高度客製化與手工打造的精緻工藝持續吸引各地層峰買家爭相收藏；今日展出Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow也是其中之一，全球限量62輛早已銷售一空。

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Rolls-Royce總代理盛惟今日展出全球限量車款Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection，基這是基於Cullinan Black Badge專屬套件之上，所打造客製化典藏版車型Blue Shadow Private Collection「幻藍謐影」車型，全球限量62輛，台灣僅有現場展出的1台，並且已經售出。

Blue Shadow的靈感源自卡門線 (Kármán Line)，距離地表62英里外的無形邊界，被視為外太空的起點、地球大氣層與太空的分界。站在車外觀看車輛，就像是從太空觀望地球，車漆取色來自於地球大氣層最高層的深藍色調，為限量專屬客製化的「Stardust Blue星塵藍」，其中還夾帶顆粒非常細緻的多彩銀粉。進氣格柵外框和前保險桿空力套件採緞面暗色處理，輪圈表面則施以半透明烤漆。

前保險桿的雙色空力套件為Blue Shadow專屬。
前保險桿的雙色空力套件為Blue Shadow專屬。
Blue Shadow為單腰線樣式，Galactic Sparkle閃耀銀河色調同樣運用在鋁圈中心蓋外環。
Blue Shadow為單腰線樣式，Galactic Sparkle閃耀銀河色調同樣運用在鋁圈中心蓋外環。
車室內，猶如在卡門線區域，Cullinan Blue Shadow的儀錶檯面板和車門飾板均以獨特的噴塗技術呈現，從蔚藍到墨黑的色彩過渡效果，通過六層噴漆，將五種不同深度的藍色和一種深黑色調彼此交融，創造出奪目的立體效果。另外為了增加色彩深度和光澤，其表面的透明塗層中含有藍色和透明玻璃顆粒，玻璃顆粒的含量為0.05%，是Rolls-Royce的精確要求。

儀錶檯面板和車門飾板均以獨特的噴塗技術呈現蔚藍到墨黑的色彩過渡效果。
儀錶檯面板和車門飾板均以獨特的噴塗技術呈現蔚藍到墨黑的色彩過渡效果。
專屬典藏版車型獨享的Bespoke高級客製化時鐘，帶有經淺藍色陽極氧化處理的細節以及Blue Shadow 鐫刻標識。
專屬典藏版車型獨享的Bespoke高級客製化時鐘，帶有經淺藍色陽極氧化處理的細節以及Blue Shadow 鐫刻標識。
抬頭可見Rolls-Royce廣為人知的星光頂篷，呼應卡門線設計靈感，Cullinan Blue Shadow的星光頂篷為雙色穿插，其中799顆為白色，384顆為藍色，總共有 1,183顆星星在這面真皮頂篷上，另外還布置了光導纖維，營造閃耀流星效果。除此之外，Rolls-Royce再次將頂蓬藝術推向另一個境界；那遍佈隕石坑的月球圖樣是由25萬針精密繡成，整幅畫面需要耗時兩天，

致敬太空邊界的星光頂篷，璀璨星光環繞月球。
致敬太空邊界的星光頂篷，璀璨星光環繞月球。
Cullinan Blue Shadow喇叭格柵為黑色。
Cullinan Blue Shadow喇叭格柵為黑色。
進入全新境界的還有Cullinan Blue Shadow的座椅，設計靈感源自從太空視角俯瞰地球時的景象，如同雲彩在陸地與海洋上空不斷流轉變化的畫面；而圖樣是透過在真皮飾面上打孔所構成。這些孔眼有兩種不同尺寸，直徑0.8毫米的小尺寸孔眼構成陸地的造型，而直徑為1.2毫米的稍大尺寸孔眼勾勒出海洋，而未打孔留白的部分則代表雲彩，每張座椅都有超過75,000個打孔，且每一個孔眼彼此獨立。而圖案的設計為前座椅左右對稱、後台座椅左右對稱，就連前排座椅椅背飾板上面的圖樣也是對稱的，確保四張座椅擁有和諧統一的外觀效果；這些圖案的設計工作耗時兩周，歷經五輪試樣才最終達到Bespoke部門追求的卓越品質。

餐桌板採用鋼琴黑飾面並拋光至玻璃般的表面光澤，且帶有專屬定制主題文字：“The Blue Shadow occurs at the outer extremes of our world, affording an extraordinary perspective, and the ability to touch the stars” ( Blue Shadow 存在於世界的邊緣，賦予我們不凡的視角與觸及星空的能力)，字體鑲嵌於表層清漆之下，採用拋光鋁金屬材質打造。

在浪漫的極致工藝之下，實用的部件也被好好地整併在裡頭，Cullinan的手機無線充電座分別隱藏在前座扶手置物箱以及後座固定中央扶手箱，無線充電座附帶夾具，使得手機進行無線充電時不會肆意移動。
在浪漫的極致工藝之下，實用的部件也被好好地整併在裡頭，Cullinan的手機無線充電座分別隱藏在前座扶手置物箱以及後座固定中央扶手箱，無線充電座附帶夾具，使得手機進行無線充電時不會肆意移動。
車門檻飾板附迎賓燈。
車門檻飾板附迎賓燈。
限量版的歡慶女神來頭也不簡單，材質靈感源自航天器，本體使用鈦金屬通過3D列印技術完成，另於表面薄塗一層藍色清漆，凸顯鈦金屬光澤並增加珠光質感。
限量版的歡慶女神來頭也不簡單，材質靈感源自航天器，本體使用鈦金屬通過3D列印技術完成，另於表面薄塗一層藍色清漆，凸顯鈦金屬光澤並增加珠光質感。
Cullinan Blue Shadow的歡慶女神底座，有著Black Badge 專屬的無限符號和 Blue Shadow專屬典藏版字樣。
Cullinan Blue Shadow的歡慶女神底座，有著Black Badge 專屬的無限符號和 Blue Shadow專屬典藏版字樣。
全球限量62輛，為致敬從地球到卡門線之間距離──62英里。
全球限量62輛，為致敬從地球到卡門線之間距離──62英里。

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AI倪珍報新聞