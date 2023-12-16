倒數28天最新戰報／吳欣盈批央行低利率是高房價禍首　易借錢炒房

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吳欣盈昨出席由《NOWnews今日新聞》與政大學生會、學生議會主辦的論壇，被問到高房價問題，吳欣盈認為央行將利率降很低，成為高房價的禍首。學生也關心低薪問題，吳欣盈說，高學歷不等於是工作保證，而是是否具備事情的堅持與解決問題的方法，數位時代已經來臨，要直接衝浪，還是要被浪淹沒，若能搭上數位時代，薪資就能獲得提升。
至於之前常受訪時常被質疑嗆媒體，她說，在立院工作、老公在國外，有一個9個月大的小孩，還要當副總統候選人、跑行程，沒辦法每天針對碎小事情回應，不表示她不尊重、不要被監督，正常程序走完，有問題再來指點，她是願意被檢視的。
柯文哲昨到宜蘭造勢，他日前接受專訪時自比陳定南、蔣經國，遭陳定南長子陳仁杰在臉書發文諷刺稱，老爸生肖屬羊、不是變色龍，要柯別鬧了。柯文哲昨怒嗆民進黨，強調講到陳定南就想到「清廉勤政」，但民進黨現在還能跟清廉勤政畫上等號嗎？現在背叛台灣人民的是民進黨。
【民進黨】
柯文哲自比陳定南、蔣經國，對此賴清德昨批，柯文哲這些話聽起來有點像誇大妄想，他當然不是這三人當中的任何一人，更不可能「三位一體」。中國商務部昨發布「關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告」，宣布調查結束，宣稱台灣截至今年11月底共對大陸2509項產品禁止進口，進而認定台灣對中國大陸的貿易限制措施，存在陸方「對外貿易壁壘調查規則」第3條規定的情形，「構成貿易壁壘」。賴清德說，中國企圖影響選情、公然介入選舉，而國民黨副主席夏立言此刻前往中國啟人疑竇，國民黨應公布相關細節、向國人報告。
蕭美琴昨到樹林輔選，他批中國怒點很低，自己戰貓的精神是，「你不要惹我，不要欺負我，不要踐踏我們，你踐踏我們，貓爪會伸出來。我們也不是那麼好欺負的」。他到台北大學與學生座談則提到，這幾十年來的政治歷練，讓她擁有從台北到花蓮、從台灣到國際的不同經驗，也讓她了解，在政治領域中，如何像貓一樣，在對的時機蹲下、在正確的時機跳耀，像貓一樣柔軟卻堅毅。
【國民黨】
侯友宜昨到雲林掃街，張榮味現身相挺。他提到，身為南部孩子的他一定和所有鄉親團結一致，解決所有問題、照顧全台灣，希望台灣可以平安，大家過一個好生活。
趙少康昨到台東與農民座談，他說，台灣小、中國大陸大，台灣對農產品、商品適度保護是應該的，對方要體諒台灣農民辛苦，不能光從互惠考慮。
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