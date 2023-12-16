透天驚見汽車斷尾！眾放大「1細節」全傻眼：九又四分之三車庫
台灣因地狹人稠，停車時常一位難求，讓不少汽車駕駛感到困擾。就有一名汽車車主，將自家透天1樓打造成車庫，卻因空間太小，而讓半個車屁股都露在屋外，他也找人特別訂製專屬鐵板來「關門」，奇特畫面曝光後，引來眾人笑翻直呼「九又四分之三車庫！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（15）日在臉書社團「路上觀察學院」中PO出照片，並寫下「頭過身就過～車庫就這麼短」。只見照片中，一棟透天民宅將一樓打造成車庫，卻因空間太小，導致半輛車身都在車庫外面。
不過，該名屋主竟直接在房子鐵門內加裝「專屬鐵板」，找人訂製一片特殊形狀的鐵板，剛好與車身完美貼合，等到車輛停妥後再降下鐵板，就能打造專屬停車位，呈現一個路不轉人轉的概念。
貼文曝光後，引來不少人驚呼「九又四分之三車庫」、「這個停車技術真強」。也有人稱讚車主的創意，「車主寧願艱難的將車停在家中，也不願佔用路邊，此行為應給予鼓勵」、「小歸小，但至少不用在外面找車位找得要死，看到用機車盆栽佔車位賭爛得要死」。還有人分享類似經驗，「我家鄰居也是這樣做鐵門，我鄰居換新車沒量好車長，車頭還有20公分在外面，也是特製切割擋門」。