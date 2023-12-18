▲ 【試駕】Skoda Enyaq Coupe RS iV大鵬灣小試，動態反應讓人出乎意料

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隨著市場趨勢和集團策略Skoda也推出搭載MEB平台所開發的品牌首款電動車－Enyaq iV，而針對國內市場也將在明年推動電動計畫，因此於先前9月時則先行舉辦Enyaq iV預賞會，並且一口氣展出Enyaq iV與Enyaq Coupe RS iV兩種車型，只不過所展出的車型是向原廠商借，因此並非是之後台灣引進的規格，正式引進時間預計在明年上半年左右，也就是說要知道詳細規格與配備要等到明年，當然實際試駕體驗亦是如此。不過日前Skoda卻舉辦RS Family活動，而且地點還是在大鵬灣賽道，活動內容的車型雖無詳細說明，但其實已經知道會有哪些車，甚至預期也會有Enyaq Coupe RS iV。
果不其然來到大鵬灣賽道就看到Enyaq Coupe RS iV在恭候大家，在此之前以為應該只能試乘體驗而已，但在聽過活動簡報後，沒想到竟然可以坐到駕駛座下場試駕。此次試駕體驗的Enyaq Coupe RS iV並非是新年式車型，屆時引進國內的將會是動力提升至335hp、零百加速縮短一秒、續航里程增加到543公里的新年式車型。
由於先前已有過電動車試駕經驗，因此相當期待擁有299hp/46.9kgm最大輸出與0～100km/h加速6.9秒的Enyaq Coupe RS iV實際表現。踩下能量踏板後當然帶來比燃油車更為直接且強勁的加速推力，但卻少了預期中電動車與RS車型應有的猛勁，不過由於場地為賽車場，若移到一般道路或許感受就會有所不同，倘若無明顯改變此設定其實反而較好，在保有一定瞬間加速推力外，略為和緩的力道相對能讓日常駕馭更為輕鬆舒適。
「RS」這字讓人對Enyaq Coupe RS iV有著不小的想像，接著於彎道的體驗則帶來令人意外的表現，在奮力加速衝刺朝第一個彎道前進，於進彎點踩煞車，其煞車力道作動的反應速度讓人需要稍微適應，接著進入彎中可以感受到Enyaq Coupe RS iV因電池緣故而帶來的低重心感，但懸吊作動卻沒預期中來得硬派，相對的也就帶來超乎預期的側傾反應。但其實是我們錯誤的認知與期待，Skoda的RS向來就是代表Rally Sport而非Racing Sport，當然整體表現也就不是想像中的硬派性能風格。
在活動空檔之餘也稍微看了一下的Enyaq Coupe RS iV的靜態表現，首先在外觀上車身尺碼為4,653mmx1,879mmx1,608mm，軸距2,768mm，相較於現行世代，Enyaq Coupe RS iV的鑽石切割輪廓就顯得更加簡約，斜背Coupe車型則讓休旅車型多了股運動氣息，當然最受到視覺關注莫過於由131顆LED發光模組構成的Crystal Face水晶發光水箱罩。
座艙方面，Enyaq Coupe RS iV配備5.3吋數位儀表與13吋中控螢幕，為了兼顧直覺操作，中控下方也提供空調、駕駛模式、設定、智慧駕駛輔助等實體快捷鍵。座椅因RS車型所以也配置運動型座椅，但實際於賽道上進行操駕包覆效果若更鮮明就能提供駕駛更穩定的感受。
此次Enyaq Coupe RS iV的試駕只是短暫體驗，因此也只能從中大概了解動態反應，待明年正式發表後，輸出更強的新年式車型與道路行駛，相信會帶來不一樣的感受。