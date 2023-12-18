▲Toyota 進駐 2023 新北歡樂耶誕城

為了讓民眾更了解 TOYOTA 全球電動化戰略以及實現碳中和目標的使命，自 12/15 (五) 起，至 2024 年 1/1 (一) 止，TOYOTA總代理和泰汽車將進駐 2023 新北歡樂耶誕城，以「Better City Better Life」為設計主軸，展出純電車 bZ4X 以及油電複合動力車 COROLLA CROSS GR SPORT 兩款車。敬邀民眾親臨現場體驗TOYOTA 新能源車款的迷人魅力。
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身為電動車研發的先驅者，TOYOTA 自 1992 年即成立電動車開發部門，為了實現地球永續發展的目標，致力於開發包含 BEV(Battery Electric Vehicle，電池電動車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle，複合式電動車)、HEV (Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車)、及 FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車) 等「全產品線」碳中和車款，提供全球顧客因地制宜的不同電動化車款選擇。而台灣亦已導入多款電動化車款，盼能以多元方式實現減碳目標。
本次活動以未來城市氛圍為設計主軸，期望以純淨舒適的空間以及直觀易懂的相關影片，讓參觀民眾更了解 TOYOTA 多元電動化戰略。除此之外，因應耶誕佳節氣氛，TOYOTA 特別邀請吸睛的馬戲雜技以及夜光扯鈴表演註1，並且準備祈福牆以及精美的耶誕祈福小卡片，陪伴大家展望嶄新的一年。現場還有舉辦拍照打卡上傳個人 Facebook 或 Instagram 帳號即可獲得精美小禮物的活動註2，敬邀民眾至新北歡樂耶誕城與 TOYOTA 一起歡度佳節！