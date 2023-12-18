▲「Nissan 認證中古車」1 站式原廠服務啟動

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裕隆日產汽車為回饋廣大支持愛護NISSAN的消費者，正式啟動「NISSAN認證中古車」服務，讓消費者能於線上、線下同步享受1站式原廠服務，秉持「一家購車，全台保固」精神，提供多元優質的中古車輛與便利服務，是購買NISSAN中古車款的最佳首選。
NISSAN認證中古車營業據點所販售之中古車輛，皆通過158項原廠專業檢驗程序，透過嚴謹檢驗、透明記錄的合格認證，為車主嚴格把關車輛記錄與品質，更提供10大購車保證：1. 一家購車，全台保固 2. 六大系統一年兩萬公里保固 3. 無泡水車 4. 無重大事故車 5. 非營業車及變造車體 6. 無假造里程 7. 無變更車身號碼及引擎號碼 8. 車價透明，實車在庫 9. 車況履歷透明 10. 十天鑑賞期，「NISSAN認證中古車」以官方認證的車源、銷售管道及保修服務，維護消費者權益，安心購車有保障。
NISSAN全台8家經銷公司夥伴共襄盛舉加入「NISSAN認證中古車」服務行列，包含誠隆、元隆、裕新、裕民、裕唐、匯聯、國通及裕昌經銷公司，讓全台消費者能夠輕鬆入主NISSAN優質車款、享受貼心服務。
為讓消費者安心購買NISSAN認證中古車，消費者可透過NISSAN認證中古車官方網站瀏覽喜好車款，並於線上進行預約賞車及預付保留車輛，亦可親臨全台NISSAN認證中古車營業據點賞車；有意出售中古車的消費者則可透過NISSAN認證中古車官方網站「智能估價」功能預先了解愛車可能售出之價格，交易過程安心又透明。
歡慶NISSAN認證中古車正式啟動，並回饋長期支持NISSAN的廣大客戶，裕隆日產自即日起至12月31日止，推出限時換購優惠，凡出售舊車予NISSAN認證中古車營業據點，並換購NISSAN任一款新車，即可享有1萬元購車金，再加碼贈送6萬點紅利點數。