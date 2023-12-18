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Lexus 攜 Yu Chocolatier 畬室 推出限量春節聯名禮盒

▲Lexus 攜 Yu Chocolatier 畬室 推出限量春節聯名禮盒
▲Lexus 攜 Yu Chocolatier 畬室 推出限量春節聯名禮盒

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Lexus長期舉辦美食饗宴與聯名美食活動，致力提供顧客Experience Amazing的尊榮感受。2024年新春， Lexus將攜手曾獲得多項國際大賽獎項的在地精品巧克力品牌－「Yu Chocolatier 畬室」，推出限量春節聯名禮盒，在新春團聚的季節帶來經典濃郁的甜蜜滋味。

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「Yu Chocolatier 畬室」取自主廚暨創辦人－鄭畬軒之名，鄭畬軒主廚擅長將想像中的創意具象化，帶來獨具風格的驚喜風味，他亦是台灣首位獲得國際「未來50餐飲人獎」殊榮的巧克力職人，入選2023亞洲最具影響力人物，更於「世界巧克力大賽」帶回首面台灣獎牌。

鄭畬軒主廚追求極致的優質食材，使用法國AOP認證乳品、世界頂級巧克力材料，並透過不斷測試和研發新風味，呈獻無與倫比的巧克力風味饗宴，讓「Yu Chocolatier畬室」被譽為台灣巧克力界的精品。對頂尖品質的追求，更與Lexus追求創新卓越、職人師匠的精神不謀而合。

畬室特為此次與Lexus合作的聯名禮盒，開發四款全新客製化甜點，「香草費南雪」將榛化奶油融合馬達加斯加香草，再將費南雪烘烤至外皮酥脆內層濕潤鬆軟，奔放的香草氣息，充分演繹經典法式魅力。「可可果蛋糕」是主廚以輕柔技法勾勒平衡清雅的迷人巧克力蛋糕，濃郁的巧克力香和蓬鬆的蛋糕口感讓人難以忘懷。「Lexus特製餅乾」分別以經典奶油原味和香濃巧克力口味呈現，口感酥脆甜蜜，咀嚼生香，造型更以Lexus經典L logo呈現，經典雋永融合趣味驚喜。

除了客製化甜點，禮盒內更搭配三款畬室經典明星商品，「濃巧克力沙布雷」、「重度巧克力旅者蛋糕」和「橙香旅者蛋糕」，透過風味濃醇又極富香氣的七款甜點，打造無與倫比的味蕾響宴。

「Lexus x畬室巧克力 聯名禮盒」自12/18(一)起正式開放預購，售價NT$1450，數量有限，售完為止。詳細介紹及預購方式，請見Lexus官方網站：https://www.lexus.com.tw/lexusgiftbasket/  

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