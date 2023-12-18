▲Lexus 攜 Yu Chocolatier 畬室 推出限量春節聯名禮盒

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鄭畬軒主廚追求極致的優質食材，使用法國AOP認證乳品、世界頂級巧克力材料，並透過不斷測試和研發新風味，呈獻無與倫比的巧克力風味饗宴，讓「Yu Chocolatier畬室」被譽為台灣巧克力界的精品。對頂尖品質的追求，更與Lexus追求創新卓越、職人師匠的精神不謀而合。
畬室特為此次與Lexus合作的聯名禮盒，開發四款全新客製化甜點，「香草費南雪」將榛化奶油融合馬達加斯加香草，再將費南雪烘烤至外皮酥脆內層濕潤鬆軟，奔放的香草氣息，充分演繹經典法式魅力。「可可果蛋糕」是主廚以輕柔技法勾勒平衡清雅的迷人巧克力蛋糕，濃郁的巧克力香和蓬鬆的蛋糕口感讓人難以忘懷。「Lexus特製餅乾」分別以經典奶油原味和香濃巧克力口味呈現，口感酥脆甜蜜，咀嚼生香，造型更以Lexus經典L logo呈現，經典雋永融合趣味驚喜。
除了客製化甜點，禮盒內更搭配三款畬室經典明星商品，「濃巧克力沙布雷」、「重度巧克力旅者蛋糕」和「橙香旅者蛋糕」，透過風味濃醇又極富香氣的七款甜點，打造無與倫比的味蕾響宴。
「Lexus x畬室巧克力 聯名禮盒」自12/18(一)起正式開放預購，售價NT$1450，數量有限，售完為止。詳細介紹及預購方式，請見Lexus官方網站：https://www.lexus.com.tw/lexusgiftbasket/