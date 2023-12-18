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Nissan「好運龍總來，新春健檢」活動開跑

▲Nissan「好運龍總來，新春健檢」活動開跑
▲Nissan「好運龍總來，新春健檢」活動開跑

2GameSome - 有車賞

隨著新年即將來臨，NISSAN攜手與您一起迎接好運龍的到來，特別推出NISSAN 2024「好運龍總來，新春健檢」春節健檢活動，活動期間自2023年12月18日至2024年1月31日，提供多項行車安全檢查、精美新春回廠好禮、烤漆優惠及新春限量紅利點數加價購等多項優惠，為您的愛車注入滿滿的新春祝福，同時讓您擁有一整年滿滿的好運。

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為慶祝NISSAN品牌 90週年，於NISSAN 2024「好運龍總來，新春健檢」春節健檢活動期間，車主凡回廠消費滿300元，即可參加NISSAN原廠與庫柏力克熊合作的NISSAN 90th ANNIVERSARY BE@RBRICK限量聯名公仔(建議售價4,999元)抽獎活動，同時可獲贈NISSAN祝福滿滿紅包袋乙份；若使用NISSAN Care APP預約回廠定保消費滿1,000元，加贈NISSAN活龍活現吊飾鑰匙圈乙個(註2) ，同時可參加1,000元保修紅包抽獎活動，滿3,000元可參加10,000元保修紅包抽獎活動(註3)，為您的新年開啟聚財大門。

此外，NISSAN玉山悠遊聯名卡卡友於活動期間刷卡滿額即贈「電子保修抵用券」(註4)，單筆刷卡消費滿5,000元贈送「100元電子保修抵用券」，滿8,000元贈送「200元電子保修抵用券」，滿1,000元可再參加iPhone 15 Pro 128G (建議售價36,900元)抽獎活動。

除上述優惠活動外，為回饋廣大支持熱愛NISSAN的車主，自2023年12月18日起至2024年1月31日止，NISSAN提供超值愛車烤漆優惠折扣，鈑噴零件單件更換988元起，局部烤漆單片85折起、全車烤漆優惠價75折起；更加碼推出普利司通輪胎限定優惠，回NISSAN服務廠，一次更換2條以上(不限尺寸、花紋)普利司通輪胎車主，可參加「iPhone 15 pro 128G」抽獎(建議售價36,900元)，更換2條獲得1次抽獎資格，更換4條獲得2次抽獎資格，若以NISSAN紅利點數折抵方式一次更換2條以上(不限尺寸、花紋)普利司通輪胎車主，再加贈16,800點紅利點數；NISSAN持續推出市場超低價電瓶及精選配件破盤特惠價，讓車主享受超值又優惠的烤漆與保修服務(註5)。

迎接新的一年，NISSAN將持續秉持「技術日產 智行未來」品牌內涵，以最專業的技術及最優質的服務，協助所有車主確保行車平安順利，讓所有NISSAN車主都能安心返鄉、歡喜團圓，相關活動詳情及服務據點請洽NISSAN服務專線 0800-088888或至活動網站：https://new.nissan.com.tw/nissan/owners/news/flash/1051查詢。

NISSAN 2024 「好運龍總來，新春健檢」優惠內容

行車安檢

引擎/底盤/煞車/燈光/輪胎/電瓶/車內各項功能等基本行車安全檢查

滿額好禮

消費滿300元贈NISSAN祝福滿滿紅包袋乙份

APP預約定保消費滿1,000元贈NISSAN活龍活現吊飾乙個(限量35,000個)

抽獎好禮

消費滿300元抽NISSAN 90週年庫柏力克熊合作聯名限量商品(抽88名)

APP預約定保消費滿1,000元抽「1,000元保修紅包」(抽200名)

APP預約定保消費滿3,000元抽「10,000元保修紅包」(抽10名)

一次更換2條(含)以上普利司通輪胎，抽iPhone 15 pro 128G (抽10台)

NISSAN玉山

悠遊聯名卡

卡友獨享

單筆刷卡滿5,000元，回饋電子保修抵用券100元

單筆刷卡滿8,000元，回饋電子保修抵用券200元

單筆刷卡滿1,000元，再抽iPhone 15 pro 128G (抽10台)

紅利點數

加價購

NISSAN筆記本：2,388點(限量2,000本)

小熊陶瓷塗層單柄深鍋：388元+8,800點

樂扣簡約不鏽鋼隨行杯(藍/粉)：458元+8,800點

富士電通簡約無線吸塵器：588元+8,800點

象印不鏽鋼真空保溫杯 (黑/灰)：698元+8,800點

NISSAN隱藏式置物掛勾：68元+3,800點

NISSAN合成皮革面紙盒：108元+8,800點

NISSAN多功能收納箱：398元+8,800點

NISSAN摺疊收納拉車：698元+8,800點

烤漆優惠

鈑噴零件單件更換988元起、局部烤漆單片85折起、全車烤漆優惠價75折起

精選配件優惠

臭氧負離子空氣清淨器特價820元、引擎下護鈑特價2,990元起、引擎室拉桿特價2,888元起、車門警示燈特價499元起、LED室內燈泡特價199元起

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