▲Nissan「好運龍總來，新春健檢」活動開跑

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此外，NISSAN玉山悠遊聯名卡卡友於活動期間刷卡滿額即贈「電子保修抵用券」(註4)，單筆刷卡消費滿5,000元贈送「100元電子保修抵用券」，滿8,000元贈送「200元電子保修抵用券」，滿1,000元可再參加iPhone 15 Pro 128G (建議售價36,900元)抽獎活動。
除上述優惠活動外，為回饋廣大支持熱愛NISSAN的車主，自2023年12月18日起至2024年1月31日止，NISSAN提供超值愛車烤漆優惠折扣，鈑噴零件單件更換988元起，局部烤漆單片85折起、全車烤漆優惠價75折起；更加碼推出普利司通輪胎限定優惠，回NISSAN服務廠，一次更換2條以上(不限尺寸、花紋)普利司通輪胎車主，可參加「iPhone 15 pro 128G」抽獎(建議售價36,900元)，更換2條獲得1次抽獎資格，更換4條獲得2次抽獎資格，若以NISSAN紅利點數折抵方式一次更換2條以上(不限尺寸、花紋)普利司通輪胎車主，再加贈16,800點紅利點數；NISSAN持續推出市場超低價電瓶及精選配件破盤特惠價，讓車主享受超值又優惠的烤漆與保修服務(註5)。
迎接新的一年，NISSAN將持續秉持「技術日產 智行未來」品牌內涵，以最專業的技術及最優質的服務，協助所有車主確保行車平安順利，讓所有NISSAN車主都能安心返鄉、歡喜團圓，相關活動詳情及服務據點請洽NISSAN服務專線 0800-088888或至活動網站：https://new.nissan.com.tw/nissan/owners/news/flash/1051查詢。
NISSAN 2024 「好運龍總來，新春健檢」優惠內容
行車安檢
|引擎/底盤/煞車/燈光/輪胎/電瓶/車內各項功能等基本行車安全檢查
滿額好禮
|消費滿300元贈NISSAN祝福滿滿紅包袋乙份
|APP預約定保消費滿1,000元贈NISSAN活龍活現吊飾乙個(限量35,000個)
抽獎好禮
|消費滿300元抽NISSAN 90週年庫柏力克熊合作聯名限量商品(抽88名)
|APP預約定保消費滿1,000元抽「1,000元保修紅包」(抽200名)
|APP預約定保消費滿3,000元抽「10,000元保修紅包」(抽10名)
|一次更換2條(含)以上普利司通輪胎，抽iPhone 15 pro 128G (抽10台)
NISSAN玉山
悠遊聯名卡
卡友獨享
|單筆刷卡滿5,000元，回饋電子保修抵用券100元
單筆刷卡滿8,000元，回饋電子保修抵用券200元
|單筆刷卡滿1,000元，再抽iPhone 15 pro 128G (抽10台)
紅利點數
加價購
|NISSAN筆記本：2,388點(限量2,000本)
小熊陶瓷塗層單柄深鍋：388元+8,800點
樂扣簡約不鏽鋼隨行杯(藍/粉)：458元+8,800點
富士電通簡約無線吸塵器：588元+8,800點
象印不鏽鋼真空保溫杯 (黑/灰)：698元+8,800點
NISSAN隱藏式置物掛勾：68元+3,800點
NISSAN合成皮革面紙盒：108元+8,800點
NISSAN多功能收納箱：398元+8,800點
NISSAN摺疊收納拉車：698元+8,800點
烤漆優惠
|鈑噴零件單件更換988元起、局部烤漆單片85折起、全車烤漆優惠價75折起
精選配件優惠
|臭氧負離子空氣清淨器特價820元、引擎下護鈑特價2,990元起、引擎室拉桿特價2,888元起、車門警示燈特價499元起、LED室內燈泡特價199元起