倒數25天最新戰報／柯酸「賴皮寮」成新景點　侯批民進黨哪來清流

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柯文哲昨舉行金融政策記者會，提出7大主張，分別是定期金融安全兵推與應變演練、翻新稅制、設置獨立透明可課責的貨幣機關、設置金融穩定委員會、設置金融消費者保護局、成立主權基金、智慧金融。為解決高房價問題，侯友宜推出免頭期款，賴清德則支持行政院的青年安心，但柯批侯友宜的政見就像猴子朝三暮四，至於賴清德，「笨蛋，問題是房價」。
柯文哲日前說外交要走蔡英文路線，遭民進黨嘲諷，柯文哲昨說，美國對蔡英文維持台美關係相當滿意，但蔡的優點學習、缺點還是照樣批判，在兩岸、內政問題，他不同意蔡英文，穩定的國家路線也不能讓國家推向滅亡的邊緣。
辯論日將近，柯文哲說，辯論跟聯考一樣，永遠沒有準備好的一天，他盡量努力，現在要開始認真讀資料。他也說，不認為單場選舉會影響整個戰局，「藍綠都很聰明，故意弄到封關民調前4天，萬一打敗也不會發酵，藍綠都做了防火牆。」賴清德老家變網友打卡景點，還封是「賴皮寮」，柯文哲說，對我國觀光又多新的景點。
柯文哲近日也被發現，西裝上別了國旗徽章，他說，是因為最近有人送國旗徽章就裝上去，沒有特別要幹嘛，「台灣不是民進黨的專利，國籍也不是國民黨的專利」。
【國民黨】
侯友宜昨受訪，針對賴清德日前說黑金、貪腐零容忍，還有除掃綠電蟑螂，民進黨只有選擇清流。 侯友宜回應，民進黨哪有清流，只有新潮流，人民問民進黨弊案貪贓事件這麼多，賴清德卻反問是哪一件，根本躲在總統府內不聞不問、讓弊案發生，未來他會成立新的特偵組，把弊案查清楚，還給人民問題的真相。
另外，賴清德為了自己的違建五度落淚，甚至傳出違建有憲兵站崗，侯友宜說，賴清德這問題也一段時間了，請賴清德好好講清楚，比較重要。至於民進黨批評塭仔圳土地籌劃，侯友宜說，塭仔圳才得到蔡英文總統頒獎的傑出公務人員貢獻獎，未來塭仔圳有公園綠地水環境、產業發展中心、大學城、社福中心，不僅促成北台發展也會讓新北脫胎換骨。
趙少康昨再喊話，盼郭台銘歸隊，一起打選戰。趙昨也聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，他說他和黎智英是好朋友，不過現在看到黎智英被關了一千多天，他很反對，趙隔空喊話北京應善待香港，更直言「憑良心說我都不願意去，也不願意去大陸。」
此外，趙少康原本要到成大座談，但因直播問題，與校方無共識，最後取消。趙說，如果媒體不能進去也不能直播，那意義差很多，就不去了。
【民進黨】
賴清德昨無競選行程。不過賴清德遭爆料，萬里老家不僅有憲兵崗哨，甚至協助環境清潔，質疑將國安局特勤當做「掃地機」，對此賴清德競總回應，這是典型的選舉抹黑，周邊清潔事宜未曾委由特勤協助，另設置崗哨一切依法專業辦理。
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