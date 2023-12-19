▲補助封關最後十天倒數！買輛新機車「這品牌」加碼補助最兇狠！

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從8月份國民神車GP125的「39,800元專案」開始，KYMCO創下了台灣機車史上前所未見的促銷奇蹟，緊接著趁勢推出四款全新機種，以促銷＋新機種的雙管齊下方式，成功於11月份重回台灣機車市場市佔冠軍。KYMCO更搭著政府購車補助將結束的市場買氣，於12月1日公布「優惠加倍奉還」年終優惠活動，在業界平均約3,000元的汰舊換新加碼之際，KYMCO推出破壞市場行情的5,000元汰舊換新補助，也就是若你剛好有舊機車要淘汰，買KYMCO新車後，就會獲得政府的2,000元汰舊換新補助以外，還可額外獲得KYMCO提供的5,000元補助，硬生生比他牌多出2,000元的差異，在當前萬物皆漲時代，這2,000元差距可說是相當巨大，省下來為心愛的另一半買個聖誕禮物或是來個跨年大餐，更是為新的一年情感增溫的好招數呀！
而且要特別提醒各位民眾，別以為補助到今年年底，就以為時間可以到12月31日最後一天買車都來得及，記住！今年最後一個工作天只到12月29日，因此要搭上這波購車優惠列車，絕對要在12月29日前完成領牌手續。也因此以KYMCO所推出的購車優惠，都是要在12月29日前完成領牌手續才算數。
這三台車趁機入手最划算！
像是Nice LED若是以現金購買，最低可以到41,700元*（空車建議售價61,000元—光陽購車金8,000元—汰舊換新加碼5,000元—政府環保署汰舊補助2,000元—貨物稅減徵4,000元—報廢車300元）。
若是Many LED 125雙碟版也是很划算，現金購買價可低到59,800元*（空車價79,000元—購車金3,000元—限時加碼5,900元—學生再加碼4,000元—貨物稅減徵4,000元—環保署汰舊2,000元—廢車回收300元）。
除了上述兩款適合女性購車族群的機種以外，國民機種代表大地名流也相當建議於年底前入主，因為若以現金購買，最低可到48,500元*（空車售價69,800元—光陽購車金10,000元—汰舊換新加碼5,000元—政府環保署汰舊補助2,000元—貨物稅減徵4,000元—報廢車300元）。
距離2023年結束不到兩週，除了為即將到來的聖誕佳節與跨年活動計畫以外，若有計畫在此時刻換台新車迎接全新的一年，絕對要把握此最佳時刻，錯過就別說沒提醒你在先！
*上述三款機種最低入手皆接不含牌險