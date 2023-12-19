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【試駕】Skoda RS Family趣味關卡玩翻大鵬灣，發現Kodiaq RS、Octavia Combi RS、Enyaq Coupe RS iV所不知道的特性

▲ 【試駕】Skoda RS Family趣味關卡玩翻大鵬灣，發現Kodiaq RS、Octavia Combi RS、Enyaq Coupe RS iV所不知道的特性
▲ 【試駕】Skoda RS Family趣味關卡玩翻大鵬灣，發現Kodiaq RS、Octavia Combi RS、Enyaq Coupe RS iV所不知道的特性

Carture 車勢文化

Skoda日前舉辦的RS Family賽道活動，顧名思義就是體驗到Skoda現行旗下RS車型，因此活動中除試駕到Enyaq Coupe RS iV外，也是再次試駕Kodiaq RS與尚未體驗的Octavia Combi RS，而透過關卡活動也了解到先前所不知道的個性表現。

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Skoda RS Family賽道活動，光看名稱就讓人期待，就先前經驗賽道活動不外乎就是關卡和全場賽道試駕，但這次Skoda一反常態反沒有規劃全場賽道試駕，反而是以輕鬆試駕和規劃趣味關卡，其中趣味關卡不僅讓人玩得開心，彎道體驗項目更是讓我們發現那些當初試駕過的車原來有這種個性。

此次活動規劃八角脫困、障礙物倒車/停車、繞錐、彎道體驗等關卡項目，首先在八角脫困試駕駛Kodiaq RS，在不大的空間裡須快速地進入掉頭駛出，由於Kodiaq RS還算相當靈活，因此只需快速轉動方向盤和進退檔就能快速地完成脫困。接著則是障礙物倒車/停車，該關卡必須用倒車方式通過S型道路，接著再停入車格，該關卡看似不難但其實過程中若路線稍有錯誤，待轉變路線後就會壓縮到車頭空間進而壓到錐筒，會這樣講當然也代表著個人於此關卡成績表現不佳。

在八角脫困關卡是用Kodiaq RS進行挑戰。
在八角脫困關卡是用Kodiaq RS進行挑戰。
S型倒車只要路線稍有不對，於下個轉向就會壓到錐筒。
S型倒車只要路線稍有不對，於下個轉向就會壓到錐筒。
為了能進一步體驗Skoda RS車型的特性，因此除上述趣味關卡外也規劃賽道活動必有的繞錐項目，而在項目中可以一次試駕到Enyaq Coupe RS iV、Kodiaq RS與Octavia Combi RS。由於此次活動個關卡皆有列入計時，因此為爭取更短時間所以選擇Launch Control方式起步，但沒想到Octavia Combi RS在鬆開油門後有遲疑一下才彈射出去，在繞錐時Octavia Combi RS車尾和指向性都有著讓人易控的穩定表現，車尾並無因旅行車緣故而擺動變大。接著輪到Kodiaq RS一樣選擇Launch Control方式起步，但Kodiaq RS則在放開煞車後就立即衝刺出去，原以為七人座的Kodiaq RS會有著不小的側傾，沒想到竟有著和Octavia Combi RS不惶多讓的表現。至於Enyaq Coupe RS iV進行繞錐時可感受車尾有著比其它兩車還要來得稍微靈活，側傾幅度也稍比Kodiaq RS明顯。

Octavia Combi RS在繞錐擁有穩定的表現。
Octavia Combi RS在繞錐擁有穩定的表現。
沒想到Kodiaq RS挑戰繞錐竟有著靈活的身手。
沒想到Kodiaq RS挑戰繞錐竟有著靈活的身手。
繞錐時可感受到Enyaq Coupe RS iV車尾有些許靈活。
繞錐時可感受到Enyaq Coupe RS iV車尾有些許靈活。
最後則是來到本次活動最讓人期待的彎道體驗項目，此關卡項目同樣可以分別體驗Enyaq Coupe RS iV、Kodiaq RS與Octavia Combi RS，透過高速彎與S型彎道可以感受車輛在彎中的表現。首先245hp的動力與低底盤的設定的Octavia Combi RS是讓人頗期待的車型，出發後進入第一個彎角就能感受到期車輛設定所帶來的穩定，只要速度不要過於離譜，基本上不太會有明顯的推頭情況。接著S型彎道或許因速度過快，因此懸吊對於側傾的對抗已超出能力，從中也發現其RS跑車座椅無法應付賽道激烈所需包覆支撐。

Octavia Combi RS在賽道表現無想像中硬派。
Octavia Combi RS在賽道表現無想像中硬派。
Octavia Combi RS在S型彎道若速度過快懸吊就力不從心了。
Octavia Combi RS在S型彎道若速度過快懸吊就力不從心了。
Kodiaq RS可說是本次活動最讓人驚豔的車型，原以為七人座設定的休旅車除擁有舒適的行路性外，245hp馬力與DCC主動式底盤控制系統也只是讓在路上可以逞兇鬥狠而已，沒想到除在繞錐有不俗表現，面對高速彎與S型Kodiaq RS都帶來精湛的演出，充足的性能與6.6秒比Enyaq Coupe RS iV還快的零百加速都讓Kodiaq RS在出彎踩下油門都能立即給予回饋，四輪驅動設定與DCC也在彎中提供穩定的循跡性與良好的支撐性。

相較於Kodiaq RS Enyaq Coupe RS iV在通過S型彎道就沒有預期中穩定，相對較為靈活的車尾、米其林PS EV抓地力不如PS4、車身上半部重心轉移和側傾幅度等都有讓人出乎意外的表現。

Kodiaq RS憑藉四輪驅動與DCC主動式底盤控制系統，讓它不管在高速彎或S型都有穩定表現。
Kodiaq RS憑藉四輪驅動與DCC主動式底盤控制系統，讓它不管在高速彎或S型都有穩定表現。
面對賽道Enyaq Coupe RS iV的性能味就淡了些。
面對賽道Enyaq Coupe RS iV的性能味就淡了些。
此次Skoda RS Family賽道活動雖只有短短幾個關卡，但從中卻讓我們發現RS車輛以往所不知道的特性，其中Octavia Combi RS在彎道體驗表現離認為的硬派個性有些距離，但這應是我們對於Skoda RS的定義有所不同。而Enyaq Coupe RS iV的整體表現其實也相當出色，但若再強化點性能味就更好了，至於Kodiaq RS最讓人驚艷，沒想到四輪驅動和DCC主動式底盤控制系統竟在賽道上帶來優異的表現，同時於一般道路行駛也兼顧七人座所需舒適性。

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