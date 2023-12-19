▲ 【試駕】Skoda RS Family趣味關卡玩翻大鵬灣，發現Kodiaq RS、Octavia Combi RS、Enyaq Coupe RS iV所不知道的特性

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Skoda RS Family賽道活動，光看名稱就讓人期待，就先前經驗賽道活動不外乎就是關卡和全場賽道試駕，但這次Skoda一反常態反沒有規劃全場賽道試駕，反而是以輕鬆試駕和規劃趣味關卡，其中趣味關卡不僅讓人玩得開心，彎道體驗項目更是讓我們發現那些當初試駕過的車原來有這種個性。
此次活動規劃八角脫困、障礙物倒車/停車、繞錐、彎道體驗等關卡項目，首先在八角脫困試駕駛Kodiaq RS，在不大的空間裡須快速地進入掉頭駛出，由於Kodiaq RS還算相當靈活，因此只需快速轉動方向盤和進退檔就能快速地完成脫困。接著則是障礙物倒車/停車，該關卡必須用倒車方式通過S型道路，接著再停入車格，該關卡看似不難但其實過程中若路線稍有錯誤，待轉變路線後就會壓縮到車頭空間進而壓到錐筒，會這樣講當然也代表著個人於此關卡成績表現不佳。
為了能進一步體驗Skoda RS車型的特性，因此除上述趣味關卡外也規劃賽道活動必有的繞錐項目，而在項目中可以一次試駕到Enyaq Coupe RS iV、Kodiaq RS與Octavia Combi RS。由於此次活動個關卡皆有列入計時，因此為爭取更短時間所以選擇Launch Control方式起步，但沒想到Octavia Combi RS在鬆開油門後有遲疑一下才彈射出去，在繞錐時Octavia Combi RS車尾和指向性都有著讓人易控的穩定表現，車尾並無因旅行車緣故而擺動變大。接著輪到Kodiaq RS一樣選擇Launch Control方式起步，但Kodiaq RS則在放開煞車後就立即衝刺出去，原以為七人座的Kodiaq RS會有著不小的側傾，沒想到竟有著和Octavia Combi RS不惶多讓的表現。至於Enyaq Coupe RS iV進行繞錐時可感受車尾有著比其它兩車還要來得稍微靈活，側傾幅度也稍比Kodiaq RS明顯。
最後則是來到本次活動最讓人期待的彎道體驗項目，此關卡項目同樣可以分別體驗Enyaq Coupe RS iV、Kodiaq RS與Octavia Combi RS，透過高速彎與S型彎道可以感受車輛在彎中的表現。首先245hp的動力與低底盤的設定的Octavia Combi RS是讓人頗期待的車型，出發後進入第一個彎角就能感受到期車輛設定所帶來的穩定，只要速度不要過於離譜，基本上不太會有明顯的推頭情況。接著S型彎道或許因速度過快，因此懸吊對於側傾的對抗已超出能力，從中也發現其RS跑車座椅無法應付賽道激烈所需包覆支撐。
Kodiaq RS可說是本次活動最讓人驚豔的車型，原以為七人座設定的休旅車除擁有舒適的行路性外，245hp馬力與DCC主動式底盤控制系統也只是讓在路上可以逞兇鬥狠而已，沒想到除在繞錐有不俗表現，面對高速彎與S型Kodiaq RS都帶來精湛的演出，充足的性能與6.6秒比Enyaq Coupe RS iV還快的零百加速都讓Kodiaq RS在出彎踩下油門都能立即給予回饋，四輪驅動設定與DCC也在彎中提供穩定的循跡性與良好的支撐性。
相較於Kodiaq RS Enyaq Coupe RS iV在通過S型彎道就沒有預期中穩定，相對較為靈活的車尾、米其林PS EV抓地力不如PS4、車身上半部重心轉移和側傾幅度等都有讓人出乎意外的表現。
此次Skoda RS Family賽道活動雖只有短短幾個關卡，但從中卻讓我們發現RS車輛以往所不知道的特性，其中Octavia Combi RS在彎道體驗表現離認為的硬派個性有些距離，但這應是我們對於Skoda RS的定義有所不同。而Enyaq Coupe RS iV的整體表現其實也相當出色，但若再強化點性能味就更好了，至於Kodiaq RS最讓人驚艷，沒想到四輪驅動和DCC主動式底盤控制系統竟在賽道上帶來優異的表現，同時於一般道路行駛也兼顧七人座所需舒適性。