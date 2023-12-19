▲ 汽車產業銷售爆發 明年全球汽車銷售將達8,830萬輛

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其實2023年的汽車銷售量預計將會來到8,600萬輛，這對比2022年來說增加了2.8%，展望明年的汽車市場，不論是歐洲、美國、中國這些大國來說，其銷售量都會上漲不少。歐洲的銷售量預計會達到1,510萬輛，年成長率來到2.9%，雖然分析師認為電動車補貼逐漸消逝，而且經濟衰退的風險依舊非常高，但他們依舊對汽車市場抱有信心。而美國市場預計會來到1,590萬輛的水準，年成長率來倒2%，而在電動車市場部分，明年年底美國將會有近百款純電車型於市場上販售，對於電動車的銷量表現有沒有幫助值得觀察。
中國市場部分很可能會來到驚人的2,640萬輛，其成長率更是恐怖的4.2%，尤其在新能源汽車的佔比將會持續上升，目前2023年的數字來看，新能源車輛的新車銷售佔比大約是36%，而分析師預估到了2024年這個數字會來到44%，很有可能在下半年的銷售月報就可以發現新能源車輛超越傳統燃油引擎。有趣的是，雖然明年的銷售量看漲，但是產量預估將會下跌，今年的年產量為8,980萬輛，對比去年成長9%之多，但是明年只會有8,940萬輛，對比今年下降0.4%，而在全球市場的純電動車部分，2024年新車銷售佔比預估會來到16.2%，比起現在的12%還要更高一些。