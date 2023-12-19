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四驅皮卡竟然只要30萬！Suzuki Super Carry X Limited讓人看了好羨慕

▲ 四驅皮卡竟然只要30萬！Suzuki Super Carry X Limited讓人看了好羨慕
▲ 四驅皮卡竟然只要30萬！Suzuki Super Carry X Limited讓人看了好羨慕

Carture 車勢文化

擁有一輛四輪驅動的Pickup皮卡車款感覺要花費不少金錢，不過如果在日本的話，這個願望很容易就可以達成，畢竟他們有著Kcar這個特別的級距，而Suzuki也在該級距推出了Super Carry車型，近日發表了X Limited特別版本，擁有可愛的外型之外再加上更多粗獷風格的詮釋，而且價格只要33.3萬台幣就可以擁有，讓不少台灣車迷直喊羨慕。

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雖然這輛Suzuki Super Carry X Limited尺寸有點小，但是經過風格化的改裝之後變成一輛有趣的車款。
雖然這輛Suzuki Super Carry X Limited尺寸有點小，但是經過風格化的改裝之後變成一輛有趣的車款。
在日本市場獨家的Kcar小車，其實也擁有Pickup皮卡車型，Suzuki Carry就是其中之一，而他們更打造了Super Carry舒適化的車款，對比一般Carry來說，Super Carry擁有更寬敞的駕駛座空間，雖然這輛車在2013年的時候就已經推出，因此也不算是什麼新車，但是原廠現在發表了全新特別版車型Super Carry X Limited，在外觀視覺增添飾板之後，為車輛帶來堅韌無畏的形象，符合近年來冒險皮卡的市場趨勢，雖然他也真的只是一輛很小很小的貨車而已。

由於是Kcar範疇，而其實這輛第11代的Carry從2013年推出之後也沒有什麼改變，車長僅有3,395mm而已，引擎配置的是658c.c.的三缸動力，擁有50匹的最大馬力以及6公斤米的峰值扭力，透過5速手排或是4速自排變速箱傳遞動力，好處是車輛擁有4WD四驅系統，對於地形的適應力更強，而在車內駕駛空間部分其椅背可以傾斜40度，座椅也可以前後滑移180mm，後方貨斗則有1,480mm的長度，在日本這輛車手排版本售價為1,513,600日圓，折合台幣約33.3萬元，自排版本為1,612,600日圓，折合台幣約35.4萬元，如果是標準版本的Super Carry則是1,058,200日圓，折合台幣約23.2萬元，更小的Carry只要752,400日圓，折合台幣約16.5萬元。

雖然車輛非常小，可是售價也相當便宜，動力只有50匹而已，但四驅系統配置讓車輛的地形適應力更強。
雖然車輛非常小，可是售價也相當便宜，動力只有50匹而已，但四驅系統配置讓車輛的地形適應力更強。
Super Carry在駕駛艙空間部分更大，後方有一個置物平台，並且可以讓椅背傾倒40度，座椅也可以前後滑移180mm。
Super Carry在駕駛艙空間部分更大，後方有一個置物平台，並且可以讓椅背傾倒40度，座椅也可以前後滑移180mm。
後方貨斗長1,480mm、寬1,315mm，而在前方有一個凹槽設計，如果要運用長型物品的話，加入這個凹槽可讓長度來到1,975mm。
後方貨斗長1,480mm、寬1,315mm，而在前方有一個凹槽設計，如果要運用長型物品的話，加入這個凹槽可讓長度來到1,975mm。
Super Carry X Limited在車頭的飾板採用霧黑材質妝點，加上下方的格柵看起來更有野味。
Super Carry X Limited在車頭的飾板採用霧黑材質妝點，加上下方的格柵看起來更有野味。
車側多了一道霧黑的飾條，而且使用螺栓鎖上的樣貌相當特別，下方輪拱處也採用了一樣的設計。
車側多了一道霧黑的飾條，而且使用螺栓鎖上的樣貌相當特別，下方輪拱處也採用了一樣的設計。
後照鏡部分也採用了霧黑材料當作背蓋，強調整輛車的特別版風格。
後照鏡部分也採用了霧黑材料當作背蓋，強調整輛車的特別版風格。
LED頭燈周圍也採用霧黑色的材料鋪陳，可惜的是方向燈具依舊是傳統鹵素燈泡設計。
LED頭燈周圍也採用霧黑色的材料鋪陳，可惜的是方向燈具依舊是傳統鹵素燈泡設計。
霧燈周圍也與頭燈一樣使用霧黑材料包覆，而燈具則是採用傳統鹵素燈泡。
霧燈周圍也與頭燈一樣使用霧黑材料包覆，而燈具則是採用傳統鹵素燈泡。
輪圈部分為12吋，霧黑色的搭配之下，不用特別輪圈蓋也相當好看。
輪圈部分為12吋，霧黑色的搭配之下，不用特別輪圈蓋也相當好看。
車色有四種選擇，這是Silky Silver。
車色有四種選擇，這是Silky Silver。
車色有四種選擇，這是Bluish Black Pearl。
車色有四種選擇，這是Bluish Black Pearl。
車色有四種選擇，這是Moss Gray。
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車色有四種選擇，這是Cool Khaki Pearl。
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AI倪珍報新聞