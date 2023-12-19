四驅皮卡竟然只要30萬！Suzuki Super Carry X Limited讓人看了好羨慕
擁有一輛四輪驅動的Pickup皮卡車款感覺要花費不少金錢，不過如果在日本的話，這個願望很容易就可以達成，畢竟他們有著Kcar這個特別的級距，而Suzuki也在該級距推出了Super Carry車型，近日發表了X Limited特別版本，擁有可愛的外型之外再加上更多粗獷風格的詮釋，而且價格只要33.3萬台幣就可以擁有，讓不少台灣車迷直喊羨慕。
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在日本市場獨家的Kcar小車，其實也擁有Pickup皮卡車型，Suzuki Carry就是其中之一，而他們更打造了Super Carry舒適化的車款，對比一般Carry來說，Super Carry擁有更寬敞的駕駛座空間，雖然這輛車在2013年的時候就已經推出，因此也不算是什麼新車，但是原廠現在發表了全新特別版車型Super Carry X Limited，在外觀視覺增添飾板之後，為車輛帶來堅韌無畏的形象，符合近年來冒險皮卡的市場趨勢，雖然他也真的只是一輛很小很小的貨車而已。
由於是Kcar範疇，而其實這輛第11代的Carry從2013年推出之後也沒有什麼改變，車長僅有3,395mm而已，引擎配置的是658c.c.的三缸動力，擁有50匹的最大馬力以及6公斤米的峰值扭力，透過5速手排或是4速自排變速箱傳遞動力，好處是車輛擁有4WD四驅系統，對於地形的適應力更強，而在車內駕駛空間部分其椅背可以傾斜40度，座椅也可以前後滑移180mm，後方貨斗則有1,480mm的長度，在日本這輛車手排版本售價為1,513,600日圓，折合台幣約33.3萬元，自排版本為1,612,600日圓，折合台幣約35.4萬元，如果是標準版本的Super Carry則是1,058,200日圓，折合台幣約23.2萬元，更小的Carry只要752,400日圓，折合台幣約16.5萬元。