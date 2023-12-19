特企／林安泰古厝體驗傳統生命禮俗　體驗遊藝全心呵護古宅之美

林安泰古厝抓週、收涎活動行之有年民眾迴響踴躍，只要設籍臺北市或於臺北市工作的民眾都可以事先在活動官網進行報名，完善的抓週、收涎流程機制與豐富的贈品全部免費。今年更結合古禮開創文創商品，有麵龜與坐桃的好命巾、特製林安泰古厝雞蛋糕、年度紀念提袋、林安泰抓週、收涎專屬圍兜兜，全部免費一次送給您，堪稱CP值最高的抓週、收涎選擇。林安泰古厝抓週、收涎的另一項特色就是團體進行，現場流程由專業主持人引領各家庭完成，讓參與的家庭都能在這個充滿古味的傳統閩南建築中，陪伴寶貝完成人生大事。
今年首辦的「聰慧入學」活動是針對學齡孩童以寓教於樂的課程規畫與儀式體驗感受古宅特色，在古厝大廳中戴上狀元帽正式宣布即將邁入下一個學習里程，讓現場的師長備受感動，流程中加入絹印體驗讓學子有個難忘的入學儀式。「安泰小學堂」針對國小孩童以班級為單位報名參加，今年課程亮點邀請到全國魔術方塊的紀錄保持者-「夢想一號」團隊教學，最後帶領學生齊心翻轉魔術方塊拼湊出安泰字樣的魔方拼畫，令人驚豔。壓軸邀請到傳統掌中戲-戲偶子劇團帶領現場學生實際操偶，體驗傳統民俗，成功達成活化古厝空間，讓民眾體驗古禮的民俗推廣。每年都是最熱門的活動，參與的同學甚至當起小小導覽員在現場為同學們講解，以實際古宅體驗感受到傳統民俗工藝之美。
2023年「抓週」、「收涎」體驗活動感謝民眾踴躍參與已經圓滿落幕，但是園區內的古宅空間將全年提供最有味道的抓週收涎場域，想要參加的民眾也可於現場進行個人抓週、收涎體驗，只要於入口處洽詢工作人員，將可獲得抓週、收涎體驗包，透過影片的介紹說明帶領完成儀式。抓出你的未來、收進我的祝福，歡迎在新的一年裡家中有新生兒的家長攜帶小孩齊來共襄盛舉，一起為孩子的成長過程增添美好回憶。
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