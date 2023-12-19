清原芋頭好吃秘訣曝！離職員工爆料「條狀悶煮」 芋頭綿密鬆軟

這名女員工分享，最近剛從清原總部畢業，邁入下個人生階段前，想紀錄在清原的工作點滴，並大曝清原產品好吃的關鍵，第一個當然就是芋頭的處理，她說一般坊間用的是芋頭角，但清原是採芋條的方式悶煮，這樣可以讓芋頭更綿密鬆軟，再來所用的芋頭有分季節，四到九月用的是台中大甲芋頭，其他則是屏東芋頭，雖然兩者含水量不同，但抓比例去調配，也難怪清原的芋頭吃起來又香又鬆軟。
清原主打「純手工」芋頭甜品 網驚呼：天然到無話可說
不過女員工加碼爆料最常被客訴的產品，竟然也是芋頭，好多人說像是吃到衛生紙，她替大家解答，原來清原在處理芋頭外皮非常講究，純手工削皮，而且要三遍工，因為芋頭外皮有非常多纖維，有時候極薄的外皮沒檢查到，讓民眾吃到滿滿纖維感的芋頭。
另外芋頭球跟芋泥的做法也不同，芋泥用壓力鍋悶煮至少十幾分鐘，口感較綿密，芋頭球為了保有芋頭球的顆粒感，悶煮時間會變少，且只用搗碎方式而不是用調理棒。依照不同口感，製作方式也有差，證明清原純手工且真材實料。
小紫芋也是常被誤會的客訴產品，因為大家吃到的小紫芋顏色都不太一樣，女員工透露，因為紫芋不添加色素，全是用紫薯花青素去做的，連直徑都要求要9.5mm的，這個大小吃起來口感最好，這也是經過適口測試的。
另外，她破解迷思，大家認為清原飲品熱量高，其實是因為芋頭本身就是澱粉，再配上牛奶就會有飽足感，她舉例喝了一杯芋見泥真好，中餐就不可能吃的下，但熱量其實也就是排骨便當的一半，強調用的都是天然食品製成的。
清原也是全台唯一，結合茶飲、甜品、冰品的品牌，夏天有芋頭為基底的甜品跟冰品，到了冬天有熱暖湯，像是燒仙草、紫米紅豆湯、磨米紅白湯圓，還有新推出的紫糯芝麻跟白糯花生大湯圓，等於一年四季到清原都有得吃。
這名女員工形容清原的店員都是超人，每樣產品幾乎都是純手工製作，而且按照公司的SOP，雖然已經離職，但也不吝嗇分享，甚至在留言區透露，清原這品牌是因為老闆娘愛吃芋頭，夫妻倆也是因為一碗甜品，所以清原很多品項取名都跟戀人、相遇有關，讓人吃起來充滿甜蜜滋味。
PO文也讓網友熱烈討論，有人說每次看到清原芋頭飲熱量都很高，原來是因為澱粉的關係，也有網友大讚，清原好用心，天然到無話可說，也釣出分店員工留言，收過吃到衛生紙的客訴+1，太天然錯了嗎，看來原po的離職文，不僅分享清原好吃的秘訣，也順便一解不少網友的疑惑。
店員最推紅白湯圓！入冬必點五福湯圓 成為招財開運甜湯
離職女員工文末說到，五福湯圓使用傳統工法製成，費時又費工，同時講究天然，一碗有白、綠、黃、紅、紫5種顏色，使用糯米、抹茶、地瓜、紅麴、紫薯製成，先將糯米浸泡6hr再放入磨米機，將糯米細磨成漿倒入脫水機脫水變成乾的塊狀物，取一些乾糯米放入滾水中川燙變麻糬（俗稱粿母），粿母加入剩餘的乾糯米混合，透過機器慢慢捏成湯圓形狀。
女員工加碼說到，去年朋友來買五福湯圓，發票還中5千元，是冬日的小確幸，最後她最推紅白湯圓選配搭牛奶為基底，並加料花生是她的最愛。
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