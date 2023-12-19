▲ Uber Eats 攜手 Gogoro 共推近 10 億價值「綠色永續外送方案」

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環境部次長沈志修表示：「很榮幸見證 Uber Eats 與 Gogoro 攜手合作響應政府淨零政策，為淨零碳排啟動加速引擎。「大氣環境治理」是環境部的核心使命之一，政府與民間合力推動運具電動化，期待全民與企業共同響應，為下一代創造更優質的綠色家園。」
經濟部次長林全能表示：「樂見 Uber Eats 訂定目標在 2 年內要將平台上由電動機車完成訂單的趟次比例從 20% 提高到 40%，經濟部會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許 Gogoro 相關方案能成為對外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。」
Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「Uber Eats 期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats 目標於 2040 年於全球營運市場達到 100% 的零排放運具使用率，並於 2030 年實現全面汰除一次性塑膠包材。我們高興能與率領智慧交通能源轉型的 Gogoro 成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro 智慧電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。」
Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「企業是加速落實台灣 2050 年淨零排放的重要力量。我們致力於透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣，已經有 26% 的機車物流使用 Gogoro 的電池交換系統。很高興與 Uber Eats 再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。」
價值近 10 億新台幣「綠色永續外送方案」 Uber Eats 外送合作夥伴專屬大禮包加速轉型
在外送和綠色運具兩大產業龍頭的強強合作之下， Uber Eats 平台上的外送合作夥伴將有機會獲得量身打造，包含限量智慧電動機車購車和電池資費優惠方案等四重好康大禮包，於兩年期間，外送合作夥伴透過此方案可最高省下價值達新台幣 70,800 元*！
早鳥限量購車優惠及獎勵方案*：
2024年3月19日前，首1,000名 Uber Eats 外送合作夥伴購買全新指定 Gogoro 車款，並登入新購車輛資訊至夥伴端App
- 第一重：新購 Gogoro 指定車款，Gogoro 現折 3,000 元
- 第二重：換騎指定新購電動車上線跑行程可再享 3,000 元油轉電早鳥獎勵金
2025年12月19日 前 Uber Eats 外送合作夥伴購買全新指定 Gogoro 車款，並登入新購車資訊至夥伴端App
- 第三重：選擇 969 元資費專案(內含3,000 元電池使用費折抵金)，每月再加碼2,000元折抵金，總計共 5,000 元折抵金，可騎近 2,600 公里*
- 第四重：Gogoro 新電車車主專屬 Uber Eats 加碼提供每月 700 元減碳趟次獎勵活動
能源創新科技結合外送產業社會影響力，共創永續城市新篇章
Gogoro 作為台灣能源轉型的關鍵推手，已於台灣佈建逾 2,580 個電池交換站，全台覆蓋率高達 86%，更擴大電池循環應用，陸續跨足虛擬電廠、智慧停車柱、交通號誌不斷電系統。而目前 Uber Eats 在台灣的外送趟次中，有近 20% 是由綠色運具完成消費者的外送訂單*，期待藉由本次與 Gogoro 的合作，將能源創新科技和外送產業的社會影響力結合，於 2025 年目標將 Uber Eats 平台上完成的綠色哩程提升一倍，達到 40%，共創永續城市新篇章。
不僅綠色運具，在零廢棄方面，Uber Eats 持續串聯合作夥伴推廣綠色消費，並幫助商家合作夥伴更容易取得、轉換環保包材，例如與國際組織制定清楚的永續包材準則、於 Uber Eats 優市採用通過 PEFC （森林驗證認可計畫） 標章的環保紙袋外送，並且於 App 內預設不主動提供一次性餐具的設定。