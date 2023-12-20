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海倫米蘭神還原「以色列鐵娘子」！奧斯卡影后染菸癮痛苦難耐

▲奧斯卡影后海倫米蘭在《贖罪日之戰》中，神還原「以色列鐵娘子」角色，抽菸演出痛苦難耐。（圖／采昌）
▲奧斯卡影后海倫米蘭在《贖罪日之戰》中，神還原「以色列鐵娘子」角色，抽菸演出痛苦難耐。（圖／采昌）

記者黃雅琪／綜合報導

由「奧斯卡影后」海倫米蘭（Helen Mirren）主演的《贖罪日之戰》，為了真實還原「以色列鐵娘子」果爾達梅爾（Golda Meir），劇組請來特殊化妝團隊，讓海倫米蘭能夠更貼近梅爾夫人的模樣。由於梅爾夫人菸癮很重，為了詮釋該特點，她還特地用尼古丁把手指染黃，以呈現菸癮的特徵，更在片中大量抽菸，是她覺得演繹起來最痛苦與困難的地方！

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▲《贖罪日之戰》中海倫米蘭（右）以特殊造型，神還原有「以色列鐵娘子」之稱的果爾達梅爾。（圖／采昌）
▲《贖罪日之戰》中海倫米蘭（右）以特殊造型，神還原有「以色列鐵娘子」之稱的果爾達梅爾。（圖／采昌）
海倫米蘭表示：「我們必須呈現出一看就是梅爾夫人的形象，她是個強大的人物，擁有不可思議的歷史背景。她的外表是如此地重要，我必須去感受那是我的一部份。」拍攝期間，她每天清晨四點便起床，接著花費至少兩個半小時進行特殊妝髮，從臉部、脖子到手指，每一個細節都沒放過。海倫米蘭透露，自己因為太習慣這個造型，導致卸完妝後，常被鏡子中原本的自己嚇到。

▲海倫米蘭（右）在《贖罪日之戰》中精湛演繹梅爾夫人，敬業精神令導演也佩服。（圖／采昌）
▲海倫米蘭（右）在《贖罪日之戰》中精湛演繹梅爾夫人，敬業精神令導演也佩服。（圖／采昌）
而在長時間的「神還原」過程當中，海倫米蘭也沒讓自己閒著，反覆聆聽梅爾夫人的音檔，讓自己從外在到內都能進入角色：「通常我的時間很有限，和團隊進去化妝後，很快就要再出來，大概只有20分鐘的時間。但這次，我可以一邊聽梅爾夫人說話，花上兩個多小時從外表、內心層面進入她，這是一段非常寶貴的時間！」《贖罪日之戰》12月22日全台上映。

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