車系最強動力、操駕更有樂趣 Toyota Crown Sport PHEV 日本登場

300匹馬力、90公里純電續航 Toyota Crown Sport PHEV在日本只要167萬而已！

▲ 300匹馬力、90公里純電續航 Toyota Crown Sport PHEV在日本只要167萬而已！
▲ 300匹馬力、90公里純電續航 Toyota Crown Sport PHEV在日本只要167萬而已！

Carture 車勢文化

相信大家都已經看過Toyota Crown Sport這輛跨界運動休旅車款，而現在於日本市場當中推出了PHEV插電式油電複合動力車型，這輛車是目前Crown車系當中動力最強且最昂貴的車款，目前發表的RS旗艦版本售價為765萬日圓，折合台幣大約是166.8萬元，這比起一般油電的車型還要貴了175萬日圓，折合台幣約38萬元的價差。

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Toyota Crown Sport PHEV版本正式發表，302匹最大馬力加上90公里純電續航能力，擁有節能又性能的演出。
Toyota Crown Sport PHEV版本正式發表，302匹最大馬力加上90公里純電續航能力，擁有節能又性能的演出。
PHEV動力系統使用的是2.5升自然進氣引擎，並且搭配上兩具電動馬達，達成302匹的綜效馬力，比起HEV一般油電動力的231匹還要大上不少，兩者都是配備E-Four四輪驅動系統，不過PHEV車款的車重來到2,030公斤，對比HEV的1,810公斤還要重上許多，當然動力可以彌補上重量造成的劣勢，而之所以會這麼重也跟安裝在底盤的鋰電池有關，這具電池可以讓車輛擁有90公里的純電續航里程，而車輛在充飽電且加滿油的情況下可以擁有1,200公里的行駛距離。

此外為了加強這輛車的運動特性，工程師特別為了PHEV車型底盤做出調整，增加了車體剛性，必且針對主動可調懸吊系統作出調整，以適應車重以及額外的動力，此外21吋的輪圈也是這次RS旗艦車型的亮點，搭配上20吋的通風碟盤以及對六活塞卡鉗，將可以確保車輛的制動力表現優異，而PHEV系統也擁有My Room模式，在充電時可以開始空調以及音響系統，並且提供1,500W外部電源功能，出門露營也更加方便，售價部分在日本目前定價為765萬元，折合台幣約166.8萬元，對比一般HEV油電車型的590萬日圓(約台幣128.7萬元)來說貴上不少。

車尾的PHEV銘牌也是車輛的一大特色。
車尾的PHEV銘牌也是車輛的一大特色。
外型基本上沒有太多變化，21吋的輪圈是RS旗艦車型的標準配備。
外型基本上沒有太多變化，21吋的輪圈是RS旗艦車型的標準配備。
這輛車是目前Crown車系當中最貴同時也是最具運動化的車款。
這輛車是目前Crown車系當中最貴同時也是最具運動化的車款。
鋰電池放置在車輛底盤，而原廠工程師也強調這輛車的底盤以及懸吊都有所調整。
鋰電池放置在車輛底盤，而原廠工程師也強調這輛車的底盤以及懸吊都有所調整。
21吋的黑色輪圈相當有型，也適合這樣的運動化車款。
21吋的黑色輪圈相當有型，也適合這樣的運動化車款。
紅色對六活塞卡鉗提供了優異的制動力，也象徵的性能氣息。
紅色對六活塞卡鉗提供了優異的制動力，也象徵的性能氣息。
車內採用紅黑雙色配置，彰顯運動風味。
車內採用紅黑雙色配置，彰顯運動風味。
使用紅色的安全帶也讓運動感受更加深刻。
使用紅色的安全帶也讓運動感受更加深刻。
車輛也擁有1,500W外部電源使用功能，可以擁有更全面的用途。
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