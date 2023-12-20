▲ 300匹馬力、90公里純電續航 Toyota Crown Sport PHEV在日本只要167萬而已！

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PHEV動力系統使用的是2.5升自然進氣引擎，並且搭配上兩具電動馬達，達成302匹的綜效馬力，比起HEV一般油電動力的231匹還要大上不少，兩者都是配備E-Four四輪驅動系統，不過PHEV車款的車重來到2,030公斤，對比HEV的1,810公斤還要重上許多，當然動力可以彌補上重量造成的劣勢，而之所以會這麼重也跟安裝在底盤的鋰電池有關，這具電池可以讓車輛擁有90公里的純電續航里程，而車輛在充飽電且加滿油的情況下可以擁有1,200公里的行駛距離。
此外為了加強這輛車的運動特性，工程師特別為了PHEV車型底盤做出調整，增加了車體剛性，必且針對主動可調懸吊系統作出調整，以適應車重以及額外的動力，此外21吋的輪圈也是這次RS旗艦車型的亮點，搭配上20吋的通風碟盤以及對六活塞卡鉗，將可以確保車輛的制動力表現優異，而PHEV系統也擁有My Room模式，在充電時可以開始空調以及音響系統，並且提供1,500W外部電源功能，出門露營也更加方便，售價部分在日本目前定價為765萬元，折合台幣約166.8萬元，對比一般HEV油電車型的590萬日圓(約台幣128.7萬元)來說貴上不少。