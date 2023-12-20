▲ ANCAP撞擊測試0顆星 MG5、Mahindra Scorpio成為不安全車輛代表

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現今的車款都特別重視撞擊測試的成績，但顯然MG 5以及Mahindra Scorpio並不是這麼在意，因為要獲得0顆星並不是件容易的事，肯定在出廠的時候就已經知道其結果並不會太好，像是MG 5在正面偏位撞擊以及正面全寬撞擊表現皆不佳，前者的駕駛胸部以及腿部有受傷風險，後者則是在後排乘客的胸部以及腿部評級較差，同時車輛的安全帶負荷表現也不好，在主動安全部分也缺乏向後的偵測，讓這輛車在成人防護上只有37分(15.09/40)、孩童防護58分(28.81/49)、行人防護42分(26.78/63)、主動安全13分(2.48/18)。
Mahindra Scorpio的成績也不遑多讓，成人防護44分(17.67/40)、孩童防護80分(39.27/49)、行人防護23分(14.94/63)、主動安全0分(0/18)，缺少主動安全部分是這輛車的硬傷，不過該車輛其實本來就不以安全性為主打，甚至在紐西蘭販賣的七人座車型，第二排中央還只有兩點式的腰部安全帶，因此ANCAP也提醒大眾，看到這樣的車輛撞擊測試報告就可以知道並不是所有的新車都很安全，這兩輛車比起過去好幾個世代的車款來說都還要更不安全，大家在挑選車輛的時候要睜大眼睛，才能夠擁有最好的保障。