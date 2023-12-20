▲總是對家人不耐煩？心理師點破「3原因」　越親密越要勇敢說

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▲ 面對最愛的家人卻最不耐煩的3大原因，包括累積的壓力、預期和期望，以及把家人當作情緒的安全出口。 （示意圖／每日健康）
余佳容在臉書專頁《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》發文分享，一名女病患的煩惱總是圍繞在工作與家庭之間，某天媽媽走進房間叫她吃飯時，隨口唸了一下房間太亂，當下因工作壓力太大的女病患忍不住大吼「少管我！」，結果母女倆大吵一架，女病患不理解為何媽媽不能體諒、多給她一點空間，事後卻為此感到非常愧疚，「因為我知道她只是關心我」，但類似的情況不斷發生，讓女病患無助求解，「覺得這樣的自己好糟糕，我總是控制不住自己，到底是為什麼呢？」
余佳容分析，忙碌的日常生活可能使我們的「壓力累積」，家人則成了情緒釋放的對象，這是因為人的情緒勞動力有限，當我們在外忍耐已久，回家面對家人時，反而無力再自我調節情緒；我們對家人也可能有「更高的預期和期望」，因為我們與他們之間有親密的關係，當他們不符合我們的期望時，我們可能會感到特別失望，進而導致情緒失控；而且我們會把家人當作「情緒的安全出口」，更容易在家人面前表現出真實的情感，是因為我們的內心認定家人不會離開，這種情況下，我們就更沒耐性，脾氣也彷彿失去控制。
余佳容建議，若要跳脫這樣的輪迴，可嘗試著手2件事，第一是「表達愛與感受」，若不能自在地表達情緒，那麼這個家庭也不是個健康的環境，我們勢必會有負面的情緒，但不代表親近的人就要無端承受你的情緒，這時候日常表達愛與感謝、在情緒失控表達愧疚與感受，就是一件很重要的事；第二是「保留個人空間」，在情緒穩定時，可以跟家人溝通，在某些壓力較大、生活較疲憊的日子裡，則會需要一些個人空間來休息與處理情緒，當那些讓你疲憊不堪的日子來臨時，不妨跟媽媽說「最近公司壓力比較大，今天我需要自己在房間好好休息一下」。
余佳容強調，家人是我們生活中情感連結最緊密的人，這種連結可能導致我們對家人的情緒更為敏感和容易失控，但越是緊密的關係，越需要溝通，若一味的期望對方體諒或把感受限縮在心中，再牢固的關係也會變質，所以越親密越要勇敢說！
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