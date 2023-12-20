台灣戴姆勒亞洲商車「歲末迎新－健檢活動」12/20 正式開跑
FUSO及Mercedes-Benz Trucks商用車台灣總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（以下簡稱 DTAT）長期深耕台灣市場，為提供車主和頭家最完善的售後服務，並守護車主行車安全，不只長期投注研發高品質且多樣化的車用零件，並擁有同級商用車品牌最多的服務據點，更定期培訓專業的原廠技師，滿足車輛不同階段的維修需求。在年末時節，為了感謝客戶長久支持，於2023年12月20日起至2024年2月10日止，推出「FUSO商用車－歲末迎新健檢活動」，只要至全台裕益汽車營業/服務據點，即可由專業原廠技師為車輛進行「26項免費全車安心檢查」，包含動力系統、冷卻系統、尿素系統、底盤系統、輪胎系統；並針對五期、六期堅達全車系提供「13項保養零件更換」最高64折優惠，有效降低養護成本、兼顧經濟效益性，讓DTAT陪伴全台頭家一起安心駛向嶄新的2024年！
2GameSome - 有車賞
安全完善的高品質售後系統，是車主最重視的服務環節，戴姆勒亞洲商車（DTA）透過高科技的研發技術，研發多元的車用零件，包含FUSO GENUINE PARTS原廠零件、FUSO VALUE PARTS超值零件，以及FUSO REMAN PARTS再生零件等3種規格，讓車主可依本身需求及車輛狀況選擇適合的零件，維持車輛性能並提升耐用度表現，確保行駛順暢。
除了守護車主行車安全的「歲末迎新－健檢活動」，台灣戴姆勒亞洲商車更推出「FUSO堅達全車系好禮大回饋」活動，只要於2023年12月31日前，完成FUSO堅達全車系新車訂購及交車（完成付款並開立發票），即可享有業界同級車最高8年20萬公里動力系統延長保固*。此外，FUSO堅達五噸新車於年底前完成領牌，更加碼贈送5萬公里5次原廠零件免費全車保養。在2024年，讓DTAT帶領全台頭家一起賺更多、省更多，攜手創造更豐盛的嶄新一年！
FUSO商用車26項免費健檢項目
動力系統(6項)
|空氣心子、空氣冷卻器、渦輪增壓機、廢氣再循環閥、漏油檢查、排氣管
冷卻系統(6項)
|皮帶、水箱(含副水箱)、水箱精、水管、風扇、水泵浦
尿素系統(3項)
|尿素桶、尿素比重、管路
底盤系統(9項)
|儲氣桶、來令片、差速器、燈光檢查、雨刷檢查、鋼板、電瓶液、電瓶液比重、電瓶接頭
輪胎系統(2項)
|輪胎溝深、輪胎磨秏