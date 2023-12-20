▲Ariya 亮相確認！Nissan 公布車展展演陣容！

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2024年台北車展NISSAN ARIYA新世代電動休旅首度亮相，ARIYA代表NISSAN純電能源先驅者，承襲概念車的設計語彙，以運動融合日式工藝美學，發揮極致的空氣力學表現，並榮獲德國「紅點獎（Red Dot Design Award）」和「iF設計獎（iF Design Award）」兩項世界級設計大獎(註4)。內部座艙陳設更體現日式極致工藝，利用日式藝術氣氛燈搭配次世代內裝科技，包括雙12.3吋數位儀錶板、木紋輕隱icon觸控式面板、電控可滑移中央扶手座與零重力紓壓座椅等等，進而創造一股厚實深刻的高科技日式風味。空間運用方面，受惠於全新CMF-EV底盤，ARIYA座艙可採用高效且最舒適的設計，貫通式空間部署、全平坦式地板規劃，使內部具有中大型休旅車的空間表現。電池方面，承襲第一代LEAF從2010年上市至今累計210億公里且電池未有重大安全事故(註5)，ARIYA在電池安全上借鏡LEAF經驗以做到最高等級的防護。
ARIYA搭載最新NIM智行科技，配備ProPILOT智行安全系統，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載 NISSAN 獨家 AI 智能駕駛輔助系統(註6)，體驗超值Level 2的安全等級，帶給車主安心舒適的駕馭體驗。
NISSAN自 1933 年成立以來，今年正是第90周年，「無畏挑戰」是NISSAN的DNA，不斷透過創新科技，永不止息地追求汽車工藝極致，打造更貼近生活體驗的激情駕馭。
為慶祝NISSAN 90周年，2024台北車展期間推出NISSAN 90th ANNIVERSARY BE@RBRICKS (庫柏力克熊)聯名公仔，每組包含100%比例與400%比例各一隻，NISSAN 90th ANNIVERSARY BE@RBRICK 以ARIYA電動車象徵日出的金銅塗裝配色設計，身體以日式「組子」幾何圖紋為底，搭配NISSAN 品牌LOGO及90周年紀念LOGO，另左手以櫻花妝點，傳遞現代而簡約的日系藝術美學。車展期間每日現場限量販售5組(註7)，每組售價新台幣4,999元，每日10:00-13:00 於NISSAN展區發放當日購買號碼牌，並於13:23公開抽出認購名單共5名，歡迎粉絲朋友珍藏擁有。
本屆車展NISSAN以「智馭隨行 動見未來」為主題，以全系列車款的智行科技核心技術，開啟未來世界移動的新想像。攤位設計上呼應此概念，將依循品牌創辦人成立日產時，所秉持「至誠は天日を貫く （真誠劃破天際）」精神，取太陽的「日環」為景，在展場中央天際以LED變色燈條管環繞成巨型日環象徵NISSAN NIM的智能與科技發展。由NIM智行科技打造智能移動世界，不斷創新期望給予車主們人車合一的感受，在這次車展上特別透過ChatGPT新技術，結合NIM及AI人工智慧，現場撰寫程式將車款特性及AI繪圖功能連結，邀請觀展者運用想像力打造未來夢想車款。
活動的規劃更特別安排職業球隊啦啦隊成員以活力向參觀者傳遞NISSAN創新與新能源的精神，另外還有賞車贈好禮等活動(註8)，內容豐富精彩，歡迎所有來賓與我們一同見證NISSAN智能移動新世界。
NISSAN新能源車型全數到位，展出銷售車款包含：不用充電的電動車 X-TRAIL e-POWER、跨界新能源休旅KICKS e-POWER、極智之座X-TRAIL 輕油電、王者之風 ALL NEW SENTRA、跨界休旅銷售冠軍 KICKS、心強者ALTIMA、原生不受限JUKE及全球首款量產電動車LEAF。提供多元動力選擇，滿足消費者駕馭需求，驅動無限可能，敬邀車主及消費者蒞臨2024年台北車展。