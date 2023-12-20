▲ 魅力與性能進化，Mclaren GTS登場

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由Mclaren GT進化而來的Mclaren GTS，在外觀大致維持相同的輪廓與設計，不過在進氣口部分經過重新設計，並加大後輪拱上的進氣口，車尾分流器也經過重新設計，提升整體空力效應，同時也讓Mclaren GTS在視覺上增添霸氣。在原廠發表的展示車上則是披上了新增的熔岩灰車色。
Mclaren GTS依舊採用碳纖維MonoCell II-T單體底盤，兼顧剛性與輕量化，標配車頂是以回收碳纖維製成，不僅更為環保，也同樣兼具車輛所需的輕量化，以及維持該有乘坐品質或產生不必要的噪音、聲振粗糙度和振動。全車重量僅為 1,520 公斤 (DIN)，搭載之 4.0 升雙渦輪增壓V8引擎，動力提升了15PS，達635PS，實現每噸 418 馬力之\同級最佳功率重量比，使其0-100km/h（0-62mph）起步加速僅3.2 秒，極速為326km/h。
GTS配置之七速SSG 變速箱，可在預設啟動的舒適模式下提供平穩、無縫和快速的換檔，若切到運動和賽道模式則會加快換檔速度讓性能完全發揮。同時為進一步提升日常實用性，底盤抬升系統能讓底盤離地高度自110mm增高到130mm，且車頭抬升與降低都可以在四秒內完成，比過去快了兩倍。
而Mclaren GT的運載能力也延續到了Mclaren GTS，在座椅後方具備420公升的容積，車頭也有150 公升的行李空間，行李廂容積達570公升的GTS，依舊是當前Mclaren當前最實用的超級跑車。而除了標配的碳纖車頂，另可選配具變色功能的全景式玻璃車頂。
Mclaren GTS自即日起原廠也已經開放接單，不過台灣部分則須等到Mclaren GT完售為止。