Hyundai N Vision 74傳聞也太多了，最新是已經批准N Vision 74生產計劃
Hyundai在2022年「N Day」活動中展出N Vision 74概念車，由於N Vision 74概念車實在太美了，因此之後就有許多N Vision 74量產傳聞，當然有些還被Hyundai出面否認，而近日又有傳聞Hyundai已通過N Vision 74生產計劃。
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Hyundai在2022年「N Day」活動中展出的N Vision 74概念車，由於充滿著復古造型，因此亮相後就受到許多車迷敲碗可以量產，因此在此之後就陸續傳出許多消息，其中於今年中外媒就報導Hyundai會在當月底帶來N Vision 74量產版，不過這傳聞很快地就被原廠否認了。再來則是Hyundai在歐洲註冊「Hyundai N74」商標，而確實也在商標局看到Hyundai N74，並且發現動力系統從燃料電池改為電動。
如今數隔多月近日又有N Vision 74傳聞了，據外媒報導Hyundai已批准N Vision 74的生產計劃，但不會是大規模量產，而是只會有少量的100輛而已，其中70輛提供給一般消費者用於道路駕駛，剩餘30輛則是採賽事設定用於賽道。動力部分則是採用氫動力系統，輸出更一舉來到800hp最大馬力，至於時程則預計在2026年生產推出。