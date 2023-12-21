Volkswagen考慮後答案是Yes，決定加入NACS陣營
Honda、Ford、GM、Mercedes-Benz、Volvo、Nissan、Fisker、Jaguar…等許多品牌都決定於北美市場加入NACS陣營，由於愈來愈多品牌都加入，Volkswagen先前則表示會考慮評估，如今已做出決定，就是加入NACS。
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現今電動車續航里程已不是問題，充電站的分佈與便利性和充電速度才是消費者較為在意的部分，其中於北美市場Tesla就早已積極建構布局充電站，如今充電站規模已超過1萬7千座，其它品牌為了能進一步擴展北美市場、滿足消費者對於充電便利性需求，同時也吸引Tesla族群，因此BMW、Ford、GM、Mercedes-Benz、Volvo、Nissan、Fisker、Jaguar、Honda、Rolls-Royce、Toyota...等品牌都決定2025年開始於北美改採NACS充電孔，由於愈來愈多品牌陸續加入，Volkswagen、Stellantis、Hyundai品也在評估考慮是否要加入。近日Volkswagen集團也考慮好，最終決定選擇加入NACS，和其它品牌一樣於2025年開始使用，屆時旗下Audi、Porsche、Volkswagen、Scout等品牌會採用NACS充電孔。