▲台灣福斯汽車拓共享政策 推 LINE 簡單預約租車服務

台灣福斯汽車致力給予消費者方便且多元的用車選擇、貼近消費者的日常生活，不僅與格上租車合作訂閱租車與共享汽車，更進一步拓展租車平台，進駐 LINE GO 共享車出租服務－自遊租，藉由在台灣最廣為使用的通訊軟體 LINE ，可租用 Volkswagen 舒適、擁有靈活空間的跨界休旅 The T-Cross，以及德系全能休旅首選 The Tiguan，歡迎消費者相約親友即刻啟程，共享 Volkswagen 德藝之作。
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台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 提到：「 Volkswagen 不斷生產精良且富駕馭樂趣的車款，在台灣已陪伴消費者六十個年頭，未來期待能持續深入消費者的生活，作為人們的最佳移動夥伴。」除了增設服務據點接近消費者以外，隨著使用汽車的方式變得更多元、共享交通工具概念在台灣普及化，Volkswagen 也與時俱進跨足共享汽車市場，與多方平台合作，繼偕同 SeaLand 、格上租車合作訂閱汽車和短期租賃後，再將觸角延伸至 LINE 全新的汽車共享服務— LINE GO自遊租，由 LINE APP 整合所有服務於一體，只要使用隨身攜帶的手機在 LINE GO 官方帳號內註冊， AI 技術最快可 20 秒通過駕照審核，透過手機智慧取車、解鎖，並且串聯線上支付， 24 小時內選擇原地租還或至超過 600 個據點甲租乙還，雙北地區還有超過240個特約停車場方便租車，依時間計價而且不用負擔養車成本，自遊租車況透明，揭露包括車身內外以及清潔消毒的狀況，消費者可以安心於 LINE GO 自遊租取得 Volkswagen 車款，不論是具備輕巧身形，在都市中得以穿梭自如的 The T-Cross，或是足夠滿載一家大小所有行囊，方便闔家愉悅齊遊的 The Tiguan ，皆能隨心所選，深度體驗駕馭樂趣。
Volkswagen 車款外觀具流線感又俐落，採用MQB模組化橫置引擎平台，不但輕量化車體，其堅固的鋼性更強化乘坐安全性，並且搭載完整IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含 Front Assist 車前碰撞預警系統，預防駕駛距離前方車輛或行人過近，全速域ACC 主動式固定車距巡航系統智慧化控制行駛速度，各方面為行車安全加上層層保障。車室具有 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，配備Soft Key 全平面虛擬按鍵和手勢控制，營造智慧科技座艙；車內多媒體影音系統齊全地備妥出遊辦公所需的娛樂和資訊設備：藍芽行動通訊系統、串流音樂播放功能、 USB 多媒體插孔(Type-C)、 App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），讓駕駛者無界線連結智慧型手機、享受車內娛樂之餘不漏接任何重要資訊。
此次，台灣福斯汽車在 LINE GO 自遊租推出雙休旅 The T-Cross 以及 The Tiguan，The T-Cross展現極大空間應用潛力，可前後滑移的後座椅（14公分），額外創造70公升的行李廂容量、可前傾式前乘客座椅則能延伸裝載長度，同時放倒副駕駛座及前乘客座椅即能放置長形物品，各式行李收納皆可運用自如；The Tiguan 採用 IQ.LIGHT 智慧燈組，有效給予精準燈光照明及提升駕駛清晰度，配備ISOFIX兒童安全座椅裝置、運動型真皮座椅還有觸控式三區電子恆溫空調，確保全家人的乘坐安全和舒適度都面面俱到。