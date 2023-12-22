賓士G 63硬不起來 4×4²高階車款在美國召回 後差速器殼正常使用就會裂開
大家印象中的Mercedes-Benz賓士G-Class都擁有粗獷強壯的形象，當然這輛車的越野功力也非常了得，更不用說G63 4×4²車型了，不僅車身更高、更寬，輪圈配置也更大，在越野表現方面更為出色，而車輛的穩定度也更高，但是近日有數百輛的Mercedes-AMG G63 4×4²車型正在美國被召回，因為車輛的後差速器殼可能會自行破裂。
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相信沒人會否認G-Class的堅固特質，而G63 4×4²的表現也更加強大，但現在這輛車的車主被德國原廠於12月21日發出停止駕駛警告，該文件內容請他們不要駕駛這輛車，並且安排車輛到最近的經銷據點進行檢查，檢查的重點將會是後軸差速器，因為他們發現有一批車款的後軸差速器在正常使用的情況下就會出現裂縫，而如果發生這種狀況可能會導致差速器油洩漏，這可能會引發後軸動力傳輸中斷的狀況發生，而讓碰撞的風險增加。
這次的召回一共涉及了588輛汽車，他們都生產於2021年3月5日至2023年12月1日期間，原廠將會在檢查過後看看有沒有更換的必要，若是需要更換的話，原廠將會免費提供代步車輛，而之所以會有這次的召回行動，是因為他們收到了一份客戶投訴，但是美國官方尚未收到與該故障相關的傷害報告，而現在也尚未傳出其他Gcar車型是否會受到影響的消息，或許這只是G63 4×4²的特殊案例，畢竟該車輛的越野性能更強，這部分的零配件用料可能也不盡相同。